Joe Biden zakončil turné po Irsku vášnivým projevem k tisícům lidí

15. 4. 2023

Americký prezident proměnil svůj projev na rozloučenou před katedrálou svatého Muredacha v Ballině v oslavu irských a amerických hodnot



Joe Biden zakončil svou návštěvu Irska vášnivým projevem u řeky k desítkám tisíc lidí ve městě svých předků v hrabství Mayo.



Americký prezident proměnil svůj projev na rozloučenou s Irskem před katedrálou svatého Muredacha v Ballině v pátek večer v oslavu irských a amerických hodnot, která byla zřejmě částečně zaměřena na americké voliče.



"Přátelé, obyvatelé Mayo, toto je chvíle, kdy máme znovu zapojit svá srdce, své mysli a duše do pochodu pokroku. Abychom cihlu po cihle položili základy lepší budoucnosti pro naše děti a vnoučata," řekl Biden.

Biden vyběhl na pódium u břehu řeky Moy a přednesl tam projevem plný energie a vytrvalosti po hektické čtyřdenní návštěvě, při níž mlčky vyvrátil pochybnosti, že je ve svých 80 letech příliš starý na to, aby se ucházel o další funkční období v Bílém domě.



Příběh svých předků, kteří opustili hladomorem sužované Irsko a vydali se za svobodou a příležitostmi do USA, představil jako podobenství o americkém snu. "Nikdy jsem nebyl optimističtější - a to už to dělám dlouho - ohledně toho, čeho můžeme dosáhnout, pokud budeme držet pohromadě a budeme se držet svých hodnot. Je to doba obrovských možností," řekl.



Budoucí demokratický kandidát pro rok 2024, který sám sebe nazval " Joe z Matyo, syn Balliny", se odvolával na tradiční hodnoty. "Naše síla je něco, co překonává každodenní těžkosti, a především naše odvaha nám umožňuje kráčet vpřed ve víře. Rodina je začátek, střed a konec - to je Ir."



Sedmadvacetitisícový dav, který stál několik hodin ve frontě a procházel bezpečnostními opatřeními jako na letišti, přijal prezidenta nadšeně a zakončil tak dramaticky týden, který vtiskl jeho prezidentství irskou identitu a vyvolal srovnání s návštěvou Johna Kennedyho v roce 1963. Ballina je rodištěm Bidenova prapradědečka Edwarda Blewitta.



Předtím v pátek se Biden během velmi osobní pouti po hrabství Mayo pomodlil v katolické svatyni Our Lady of Knock.



Shodou okolností bývalý kaplan americké armády, který ve svatyni působí, otec Frank O'Grady, poskytoval útěchu Bidenovu synu Beauovi, který v roce 2015 zemřel v americké vojenské nemocnici na rakovinu. Oba muži spolu hovořili a Biden se rozplakal. Navštívil také hospic ve městě Castlebar ve státě Mayo, kde je pamětní deska věnovaná Beau Bidenovi.



Americkými vlajkami a plakáty s Bidenem byla vyzdobena Ballina, která připomínala americké město 4. července. Rodiny stály ve frontě, aby si mohly pořídit selfie před Bidenovou nástěnnou malbou. "Konvice se už vaří, Joe, pojď domů," stálo na jednom z plakátů.



Harry McCafferty, opravář obuvi, řekl, že Biden okouzlil národ. "Je tak přátelský, umí to s lidmi výborně. A pro Ballinu je to skvělé. Lidé, kteří o Ballině nikdy neslyšeli, o ní po dnešku budou vědět."



Nadšení Irů podtrhlo návrat domů pro muže, který, jak uvedl list Irish Times, "prostě miluje být Ir". Od roku 2016 byl Biden v Irsku potřetí, ale poprvé jako prezident.



Projev před katedrálou následoval po třech dnech, během nichž prezident zaujal veřejnost - a dopustil se několika chyb ve svých projevech - během návštěv Dublinu a poloostrova Cooley v hrabství Louth, kde žije další větev jeho rodiny.



Poměrně volná cesta po Irské republice, při níž Biden navštívil hospodu a lahůdkářství a prošel se po městě, kontrastovala s krátkou, politicky choulostivou návštěvou Severního Irska na začátku týdne, kdy si připomněl 25. výročí Velkopáteční dohody, která tam tehdy ukončila terorismus, uprostřed napětí kvůli bojkotu ultrapravicové severoirské Demokratické unionistické strany, která se kvůli brexitu odmítá podílet na vládě a bojkotuje tak severoirský parlament, který je už dlouhé měsíce nefunkční.



Bývalá předsedkyně DUP Arlene Fosterová prohlásila, že Biden "nenávidí" Spojené království, což zopakovali i někteří britští komentátoři. (Británie se v této době chová jako blázen.) Američtí a irští představitelé toto tvrzení odmítli.



Další protest přišel od pěti levicových členů irského zákonodárného sboru, kteří bojkotovali Bidenův čtvrteční projev v Dáilu, v irském parlamentu s tím, že americká podpora Izraele a Saúdské Arábie poškozuje Palestince a Jemence.



Bidenův projev před zákonodárným sborem sklidil ovace ve stoje. Biden tu šel ve stopách svých předchůdců Kennedyho, Ronalda Reagana a Baracka Obamy. "Jsem doma," prohlásil. "Jen bych si přál zůstat déle."



Na svém oficiálním twitterovém účtu uvedl, že tato cesta ztělesnila irský výrok céad míle fáilte - sto tisíc přivítání. "Jak říkával můj dědeček: 'Když máš to štěstí, že jsi Ir, to je dost štěstí,'" dodal na Twitteru.



Prezident navštívil památkové a genealogické centrum v Crossmolině, aby se dozvěděl více o svém předkovi Edwardu Blewittovi, stavebním inženýrovi, a jeho ženě Mary Muldergové, kteří v roce 1851 emigrovali do USA a podíleli se na plánování a výstavbě Scrantonu v Pensylvánii, který je nyní partnerským městem Balliny.







Alan Dillon, místní politik, který hrál gaelský fotbal za hrabství Mayo, požádal prezidenta, aby se "pomodlil" a zlomil údajné prokletí, které od roku 1951 brání hrabství vyhrát mistrovství Irska ve fotbale seniorů, známé také jako pohár Sama Maguirea.



Biden svůj projev v Ballině zakončil povzbuzujícím zvoláním. "Mayo pro Sama!" Dav zařval. V sobotu se Biden vrací do USA.





