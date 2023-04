Jak se vláda stará o chudé a o rozpočet

12. 4. 2023 / Boris Cvek

V polední publicistice Radiožurnálu mluvila paní, která zastupuje potravinové banky: prý jsou na tom špatně, obrací se na ně stále více lidí. Dokonce už i důchodci, kteří žijí v páru, což prý dříve nebylo.

Vyprávění o tom, jak důchodcům vzrostly penze tak, že mají kompenzován růst cen, by se dávno zhroutilo, kdyby se někdo ráčil zajímat o situaci těch nejchudších důchodců. Růst důchodů je totiž nastaven tak, že lidé s nejvyššími důchody dostávají stále více oproti těm s nejnižšími. Ano, jsou tu důchodci, kteří se asi mají nad poměry dobře, ale jsou tu také stovky tisíc důchodců (to číslo si dodnes pamatuji z autoritativního vyjádření paní Nerudové v OVM před několika měsíci) pod hranicí bídy. Dnes už mnozí z nich zjevně bez jídla.

K tomu čtu na Seznamu, jak se na Úřadech práce v Praze tvoří fronty. Pro vládu by to ale nemělo být překvapení, protože premiér Fiala mnohokrát vyzval lidi, ať se nestydí žádat o dávky. To je podle něho odpověď vlády na sociální problémy: jen ať lidé přijdou pro dávky, nikoho nenecháme padnout! Sám ministr práce a sociálních věcí Jurečka ale uznává, že Úřady práce nejsou vždy schopny vyplatit peníze včas. Od května prý má být všechno v pořádku, tak to aspoň slíbil před pár týdny v Radiožurnálu. Moc tomu nevěřím, ale pokud by se mu to povedlo, jistě zaslouží potlesk – a otázku: proč jste to proboha nezařídil dříve?

Zdá se ovšem, že vláda s poklidným posíláním lidí na Úřad práce jako s jediným řešením ve veřejném prostoru neuspěla. Sílí totiž tlak, aby se postavila čelem k ceně potravin. Tedy aspoň aby zajistit nějaká základní data o tom, „kdo za to může“. Prý, jak jsem se dozvěděl na Českém rozhlase od jakéhosi poslance, se dozvíme více v květnu. Pokud jde o míru zisku, objevují se informace, dokonce i nepřímo od ministra financí Stanjury, že na tom nejvíce vydělali zemědělci. To je prý důvod snížit jim dotace. Ale komu konkrétně a jak a proč?

Kromě toho nikde nevidím stanovisko vlády k tvrzení prezidenta NKÚ, že naše ekonomika se stala patologicky dotační ekonomikou, že trh byl nahrazen dotacemi a že výdaje státu na tyto dotace jsou příliš vysoké. Vláda přece chce ozdravit státní rozpočet. Neměla by se tedy chopit této agendy a na datech NKÚ transparentně ukázat, jaké dotace podle ní mají smysl a jaké nikoli? Žasnu nad tím, že tohle téma vláda nezvedá. Že by to bolelo její politické sponzory?



















