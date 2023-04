Mráz z Kremlu, nebo chládek z Brna?

14. 4. 2023 / Petr Haraším

Mráz z Kremlu Jak je již mírně naznačeno, soudruh Mráz prý přicházel a prý přichází z Kremlu. O tom, zda přišel, nebo jen šel a nedošel, nebo nešel, ale i tak k nám přišel, se vedou ostré plané diskuse.

Jak sleduji pověstný český politický cirkus na hranatých kolečkách, tak se styčný statný Děd nikdy nehnul z místa ani o kremelskou píď. Za vše, co tradičně svádíme na Mráz z Kremlu, si většinou můžeme sami, ač se dnešní vláda snaží, seč může i nemůže, lhát, že je za její selhání a následné lhaní vinen Děd Putin. Jak sleduji pověstný český politický cirkus na hranatých kolečkách, tak se styčný statný Děd nikdy nehnul z místa ani o kremelskou píď. Za vše, co tradičně svádíme na Mráz z Kremlu, si většinou můžeme sami, ač se dnešní vláda snaží, seč může i nemůže, lhát, že je za její selhání a následné lhaní vinen Děd Putin.

Děsná fosilní zaostalá pravice viní Dědu Putina Mráze z Kremlu, že obludil levičáky, ekology a zelené aktivisty a ti že se snaží zlikvidovat náš lukrativní spalovací způsob života na přírodní dluh a do země zadupat veškeré špinavé elektrárny.



Dokonce se nejeden každý pravicový konzervativec bije za špínu, smrad a fosil pro celou českou zem, aby tady bylo tak jedovatě útulně jako někde na Východě.



Oponenti pravicového konzervativismu neoliberální pachutě naproti tomu upozorňují, a právem, že česká konzervativní fosilní pravice, jako by vypadla tradičnímu konzervativnímu rodinnému křesťanskému homofobnímu Putinovi z usmolených kaťat. To, nechť si každý laskavě (po pohledu z okna) posoudí sám.



Dojemně také nazlobení pasivisté poukazují černým pařátkem na rabiáty, kteří ničí hodnotná umělecká díla velkého významu rajčatovou či jinou polevou. Vůbec jim nedochází, že na spálené zaplavené zmrzlé Zemi, pokud se něco velmi rychle nezmění, si tyto skvosty ničitelů Matky Přírody budou prohlížet v lepším případě zmutované houby a v tom horším případě zmutované houby. A v nejhorším případě pravicoví fosilní šílenci, kteří si nadělali jmění a stihli se přestěhovat někam hluboko pod zem, kde se budou snažit přežít vlastní zpackanou historii této nabubřelé civilizace, aby pak mohli vyprávět vyprávění starců zmutovaným vnukům o tom, jak to bylo kdysi pod jejich vedením dobré.

Jak je těžké něco změnit, je vidět u aut. Na smogu již totálně závislí feťáci Pražáci si nenechají dobrovolně vzít povinnou dávku jedu a smradu. Už bez ní nedokáží žít, jíst, pracovat a spát. Rodiče obětují děti Démonům smogu a kdokoli by se jen pokusil jim vzít jejich dávku, ten je označen za extrémní levici a pojebané kremelské ekology, které je potřeba umístit do nechráněných rezervací s jeskynním režimem.

Chládek z Brna

Z Pravého břehu české neoliberální pravice zatím dují pozitivní premiérské větry. Fiala není Babiš, máme krátkou paměť. Takto nějak zní název pochlebovačného textu na již totálně pravicí zdegenerovaném Forum 24 pana Šafra pana Chládka z Pravého břehu pana Fialy. Vždy rád uroním slz louži, když mnozí ze serveru Forum bědují, že mnozí v iDnes musí povinně velebit svého šéfa, majitele, ideového vůdce a premiéra. Co se zdá a jeví navlas a nachlup stejné, není podle moudrých modrých z Fora stejné ani nachlup, ani navlas, ač také oni bezelstně velebí, chválí a blahořečí koalici SPOLU a premiéra Petra až do zbláznění.

Lidé nemají krátkou paměť, jak se snaží vsugerovat autor pravobřežní, lidé umí sami porovnat vládu Babiše s vládou Fialy. A pak ta nešťastná fakta, která nezmizí ani pod pendrekem fialového signálního práva a mafiánské verze Pablovy spravedlnosti.

Pan Chládek snáší argumenty vycucané z Pravého břehu pravicové ideologie, chrlí fialové dezinformace, potí vyložené nesmysly a jako naprostá synchronicita je v půli jeho ideového diktátu na Forum 24 reklama na Babišův Astratex, což fakt nevymyslíš.

Článek z Pravého břehu se uvede děsnou obranou odporné vládní valorizační zlodějny, kterou se praví politici populisticky chlubí u svých voličů. Jelikož oškubání důchodců je sice skvělé, ale jaksi není hodno chlubení, tak to v Pravém břehu vzali zevrubně zeširoka a důrazně zhluboka.

Nejprve obstojné lhaní o ruském plynu, kterého máme doteď ještě v zásobnících. Paměť tady křičí a hlásí, že to byla právě a hlavně ODS, která si zakládala na závislosti na surovinách z rovin východu. Duo Gazprom Křetínský a posluha Topolánek jistě nepatří k ČSSD či k ANO.

Poté se na paměť čtenářovu snaží útočit skrze řešení energetické krize, kterou vláda odborníků vyseděla tak, že ji na poslední chvíli po Vrábelovo-ODS demonstraci rychle ušil dle vzoru z devadesátek pravý kmotr Zajíček. Za odměnu kandidát na funkci šéfa hospodářské kamory. Pokud pan Chládek neví, kmotr Zajíček není a nebyl ministr průmyslu.

Dál se práší o tom, že prý, ač jsme měli zchudnout, jsme nezchudli. Vlastně zchudli jsme nejvíce v EU, ale nic moc to nebylo, jen taková menší lapálie, po které nám tady i támhle ovšem zbyly nekonečné fronty na nutné dávky pro život k nezaplacení.

Vláda krásy a štěstí ze svého dala na řešení krize desítky miliard korun. Po velkém hledání jsem našel neuvěřitelnou částku ve výši 177 mld. To se psal ještě červen loňského roku. Vláda chudoby a bídy si tam napočítala vše od valorizace, navýšení platů, navýšení sociálních dávek až po úsporný tarif první energetické pomoci. Jsme na předních místech ve štědrosti k nuzným v EU tam stálo černé na fialovém. Zlí jazykové zle tvrdí, že si tam vložili i tu onu půjčku zchudlému ČEZu.

Všichni, i ti, co si dnes už nepamatují, že za Babiše bylo hůře, chtěli, aby jim bylo pomoženo a dobrá vláda pana Petra pomáhala od rána do večera. Populistická propaganda z Pravého břehu profesora Fialy nezná studu ani hranic. V Česku nám panuje sociální smír. Stálo to spoustu peněz, ale co by pro chudé ODS neudělala. A lidé pod pevnou rukou vlády zvládají krizi lépe, než si sami myslí, když potichu, skrytí pod maskou hanby, našlapují před vraty potravinových bank. ODS sice slibovala na kmotra Fialu, že ihned sprovodí ze světa deficit rozpočtový, jenže ten Babiš, ten Putin, ty ceny. A pak důchodci, školství, rodiče i děti, zdravotnictví, ti nenažraní prevíti furt něco chtějí. A když dáme ten povinný bilion nám oligopolu povinným, tak to fakt nejde ušetřit, ani kdybychom se vám tady podělali!

Vládní komunikace konečně probíhá na výbornou. Konečně, gratulujeme! Vláda koaličních profesionálů se již mnohé od předchůdce naučila a po roce a půl vlády to na komunikační frontě vypadá hůř než za pana Jiřího z Ovčáčků. Vláda politické taškařice prý nejprve profesionálně komunikuje uvnitř a teprve pak směrem k veřejnosti. Zřejmě v Brně na Pravém břehu sní své fialové sny a pak ještě notně obluzeni iracionálnem píší na Forum takové nonsensy, tedy kecy. Sice se to zkouší zamluvit, že ty dezinformační balónky, které vláda a jednotliví ministři záměrně vypouštějí, se jaksi do profesionální komunikace nepočítají, ale tomu nevěří ani na bytovém odboru města Brna-Blažkov.

Na konec se dozvíme, že vláda není chaotická, umí své vize pojmenovat a následně i prosadit. Tolik myšlenkový cákanec z Pravého břehu trustu premiéra Fialy. Zda naivní Chládek z Brna sesmolil text sám jako nepovedenou úlitbu premiérovi, nebo byl plnil rozkaz samotného Fialy, nebo naň připadla čestná povinnost pravého kádra, nevím, ale výsledek byl otřesný.

Žádné dojemné výzvy k paměti národa na životních trablech českých občanů způsobených aktuální vládou ODS nic nezmění. Nic se nezmění i když premiér za falešného potlesku neoliberální spodiny pravých končin kvokal, že vše již zvládli a že vše již zvládnou. Policisté na úřadech práce vidí, že nezvládli a nezvládnou a že vše skončí velkým sociálním výpraskem na holou fialovou.

Ministr všech balonků Stanjura je daleko horší a mnohem nebezpečnější než ministryně Alena. Ministr Blažek, ač to bylo nemožné, nechal za sebou ministryni Marii o hejno parníků na kanálu Labe Odra Dunaj. Jurečka, Hladík a Nekula jsou smutnou kapitolou zániku strany Lidové. Kdyby je viděl pan Lux, ten by je proluxoval za vrata kostela. Ministr Covidu a ne léků Válek netrpělivě čeká pln sociálního cítění na rovni agresivního lichváře na nadstandard ve zdravotnictví, Rakušan ve své kroužkovací mánii vykroužkoval samotný STAN z politického vlivu a Piráti někde kolem Mysu Dobré naděje pro Česko duševně ztroskotali a jsou na opuštěném ostrově.

