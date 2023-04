Macron si stojí za svým kontroverzním výrokem o spojencích USA, kteří "nejsou vazaly"

13. 4. 2023

Emmanuel Macron si stojí za svými kontroverzními výroky o Tchaj-wanu a opakuje, že být spojencem USA neznamená být "vazalem"

Na závěr státní návštěvy Nizozemska, během níž čelil také protestům kvůli důchodovým reformám na domácí francouzské půdě, Macron potvrdil své výroky z nedělního rozhovoru, v němž vyzval Evropu, aby v otázce Tchaj-wanu jednala nezávisleji na USA.



"Být spojencem neznamená být vazalem ... [nebo] to neznamená, že nemáme právo myslet sami za sebe," řekl Macron na tiskové konferenci v Amsterdamu s nizozemským premiérem Markem Ruttem.

Macron, který minulý týden navštívil Čínu, uvedl, že francouzská a evropská politika vůči Tchaj-wanu "se nezměnila" navzdory rozruchu, který vyvolaly jeho výroky, v nichž podpořil strategickou autonomii Evropy. Dodal, že "Francie je pro status quo na Tchaj-wanu" a "mírové řešení situace".

Macron se znovu stal terčem demonstrantů protestujících proti francouzskému kroku zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Dva demonstranti byli ve středu zatčeni poté, co se k němu rozběhli před Amsterdamskou univerzitou. V úterý hackeři přerušili Macrona během projevu o evropské suverenitě v Haagu.



Jeho výroky o tom, že se Evropa nesmí zaplést do bojů s USA a měla by usilovat o to, aby se stala třetím pólem vedle Washingtonu a Pekingu, čínská média ocenila, ale reakce v evropských politických kruzích byla ostře rozdělená.



Rozhovor poskytl právě v době, kdy Čína podnikala vojenská cvičení u pobřeží Tchaj-wanu v reakci na setkání tchajwanské prezidentky Tsai Ing-wen s předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym v Los Angeles.



Míra znepokojení z Macronova volného jednání se objevila také v Berlíně, odkud ve středu odletěla do Pekingu na dlouho plánovanou návštěvu Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí. Tuto návštěvu někteří představitelé označili za cvičení v omezování škod po výrocích francouzského prezidenta.



Zahraničněpolitický mluvčí koaličních partnerů Baerbockové, sociální demokrat Nils Schmid, řekl časopisu Der Spiegel, že před ní stojí "neplánovaný úkol vyjasnit evropský postoj k Tchaj-wanu a upevnit varování, které kancléř [Olaf Scholz] vyslovil během listopadového setkání se Si Ťin-pchingem".



Andrea Sasseová, mluvčí německého ministerstva zahraničí, obvinila Čínu z rozdmýchávání napětí vojenskými cvičeními v okolí Tchaj-wanu. "Máme dojem, že opatření, jako jsou výhružná vojenská gesta ..., zvyšují riziko neúmyslných vojenských střetů," uvedla. Německo "spolupracuje s našimi mezinárodními partnery, aby přispělo k deeskalaci" v regionu, dodala.



Loni v srpnu Baerbocková vyvolala hněvivé reakce Pekingu, když přirovnala výhružný postoj Pekingu vůči Tchaj-wanu k ruské agresivní válce na Ukrajině.



Macron v rozhovoru varoval před tím, aby se Evropa nechala zatáhnout do krize ohledně Tchaj-wanu, která by byla vyvolána "americkým rytmem a čínskou přehnanou reakcí".



Jeho volání po větší hospodářské a obranné suverenitě Evropy není samo o sobě nové a kritizováno bylo pouze tehdy, když tuto snahu spojil s výzvou, aby se Evropa distancovala od USA v otázce Tchaj-wanu. Dodal, že Evropa "by se neměla nechat zatáhnout do neuspořádaného světa a krizí, které nejsou naše".



Na znamení francouzského zmatku zrušilo ministerstvo zahraničí v úterý plánované informativní setkání zahraničních diplomatů v Paříži, protože úředníci se snažili ujistit, že mají konzistentní poselství, a omezit případné rozpory s Washingtonem.



Bývalý americký prezident Donald Trump obvinil Macrona, který je podle něj jeho přítelem, že "leze Pekingu do zadku".



Německý předseda Evropské lidové strany v Evropském parlamentu Manfred Weber Macrona rovněž kritizoval: "Mezi mezinárodním právem a snahou autokratů o impérium neexistuje střední cesta. Na ochranu naší svobody musí demokraté společně bránit svět založený na pravidlech, na Ukrajině i na Tchaj-wanu. Musíme posílit naše spojenectví s USA."









Marcin Przydacz, zahraničněpolitický poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy, dal jasně najevo, že Varšava není pro žádný odklon od Washingtonu. "Jsme přesvědčeni, že v Evropě je zapotřebí více Ameriky," řekl polskému rozhlasu Radio Zet. "Spojené státy jsou dnes v Evropě větší zárukou bezpečnosti než Francie."



Předseda Evropské rady Charles Michel projevil větší pochopení, když řekl: "V oblasti strategické autonomie došlo ve srovnání s dobou před několika lety ke skoku kupředu. Pokud jde o otázku vztahů se Spojenými státy, je jasné, že u stolu Evropské rady mohou existovat nuance a citlivosti. Někteří evropští lídři by neřekli věci stejným způsobem jako Emmanuel Macron... Myslím, že poměrně málo jich skutečně uvažuje jako Emmanuel Macron."



Podrobnosti v angličtině

Schmid, zahraničněpolitický expert a poslanec za sociální demokraty Olafa Scholze, uvedl, že Scholz i Macron dlouhodobě upřednostňují myšlenku "evropské suverenity". Dodal však: "Problematické na Macronově návštěvě je, že záměrně vytáhl evropskou kartu a vzal s sebou předsedkyni Rady EU Von der Leyenovou. Ale pak ji nechal posadit do druhé řady. To zničilo nadějný impuls pro společnou evropskou politiku vůči Číně. Čína hraje o rozdělení Evropy. Tomu musíme zabránit."

