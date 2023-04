Spojené státy mají nyní fašistickou politickou stranu

13. 4. 2023

čas čtení 5 minut

Nerad to říkám, ale Amerika už nemá dvě strany oddané demokratickému systému. Máme Demokratickou stranu, která - nehledě na několik lumpáren, třeba na to, co Demokratický národní výbor provedl Berniemu Sandersovi v roce 2016 - je stále z velké části oddaná demokracii. A máme Republikánskou stranu, která se vysokou rychlostí řítí k autoritářství. Dobře tedy, řítí se k fašismu, soudí Robert Reich.

To, co se odehrálo minulý týden v Nashvillu, je děsivou připomínkou křehkosti americké demokracie - když republikáni získají nadpoloviční většinu a už nemusí spolupracovat s demokratickými zákonodárci.

Dva demokraté vyloučení ze Sněmovny reprezentantů státu Tennessee nebyli obviněni z trestného činu nebo dokonce nemorálního jednání. Jejich domnělým proviněním byl protest proti tomu, že Tennessee nezavedlo přísnější kontrolu zbraní poté, co při střelbě v křesťanské škole v Nashvillu zemřeli tři devítiletí žáci a tři dospělí.

Technicky se dopustili porušení jednacího řádu sněmovny, ale státní zákonodárný sbor ještě nikdy předtím neuložil tak přísný trest za porušení pravidel. V posledních několika letech si totiž řada zákonodárců z Tennessee udržela své funkce i poté, co byli obviněni ze závažných sexuálních deliktů. Dva vyloučení zákonodárci jsou černoši, zatímco třetí, který provedl totéž, vyloučen nebyl: je běloch.

Jsme svědky logického vyvrcholení Trumpovy republikánské politiky "vítězství za každou cenu" - taktiky spálené země, kterou republikáni používají k upevnění své moci, a to bez jiného zdůvodnění, než že prostě mohou.

Pro Trumpovy republikány však cíle ospravedlňují jakékoli prostředky, které si zvolí - včetně vyhánění zákonodárců, falšování voleb prostřednictvím gerrymanderingu, odmítání zvýšení dluhového stropu a popírání výsledků legitimních prezidentských voleb.

Přátelé, Republikánská strana už není oddaná demokracii. Rychle se z ní stává americká fašistická strana.

***



Wisconsin může brzy nabídnout ještě mrazivější příklad. Zatímco liberálové v úterý oslavovali zvolení Janet Protasiewicz do Nejvyššího soudu ve Wisconsinu, protože chce, aby soudní dvůr vystoupil proti extrémnímu gerrymanderingu tohoto státu (nejextrémnějšímu v zemi) a jeho tvrdým zákonům proti potratům (patřícím k nejpřísnějším v Americe), ve Wisconsinu se v den voleb stalo ještě něco, co může vítězství Protasiewicz zmařit. Voliči v osmém wisconsinském senátním obvodu se rozhodli (malým rozdílem) poslat do Senátu republikána Dana Knodla.

Republikánská strana ve Wisconsinu tak získala nadpoloviční většinu - a s ní i pravomoc odvolávat klíčové státní úředníky včetně soudců prostřednictvím impeachmentu. Před několika týdny Knodl prohlásil, že "určitě zváží" obžalobu Protasiewicz.

Stejně jako v Tennessee by se tak mohlo stát bez nutnosti veřejného zdůvodnění. V rámci republikánského autoritářství je moc sama o sobě ospravedlněním. Připomeňme, že v roce 2018, poté co si wisconsinští voliči zvolili demokratického guvernéra a generálního prokurátora, republikánský zákonodárný sbor a republikánský guvernér reagovali výrazným omezením pravomocí obou úřadů.



Severní Karolína je dalším státem, kde nadpoloviční většina zákonodárců Republikánské strany hluboce osekala moc výkonné moci poté, co tyto posty získali demokraté. Republikánská strana má nyní v obou zákonodárných komorách státu většinu s právem veta, což jí přes odpor guvernéra Roye Coopera umožňuje zavádět konzervativní politiku. Ačkoli ústava Severní Karolíny zakazuje změnu legislativních obvodů v polovině volebního období bez soudního příkazu, republikáni právě oznámili, že ji přesto hodlají provést.

Mezitím nově ustavená republikánská supervětšina na Floridě dala Ronu DeSantisovi neomezenou kontrolu nad státem. Florida nyní účinně umlčela dokonce i své obyvatele, aby se vyjádřili proti republikánským návrhům. Nové pravidlo zakazuje shromáždění ve státní budově. Ti, kdo svědčí proti republikánským návrhům, mohou často mluvit maximálně 30 sekund.



***

Bez dvou stran, které se zavázaly k demokratickým prostředkům k řešení rozdílů v cílech, je jediná zbývající (malá) demokratická strana v nevýhodě při hledání cílů, které považuje za hodnotné. Nakonec i ona nevyhnutelně obětuje demokratické prostředky svým vlastním cílům.

Když politická strana obětuje demokratické prostředky svým vlastním cílům, stranictví se mění v nepřátelství a politické rozpory v nenávist. Ve válce neexistují žádné principy, pouze vítězství a prohry. Před sto šedesáti lety se náš systém samosprávy rozpadl, protože jižanské státy odmítly uznat přirozenou rovnost černochů. To, k čemu došlo minulý týden v Tennessee, je návratem do této hanebné doby.

Nevěřím, že za zrod moderního republikánského fašismu je zodpovědný pouze Trump, ale legitimizoval a podpořil zlovolnou řevnivost, která přivedla velkou část Republikánské strany k autoritářství popírajícímu volby.

