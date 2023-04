Ruská invaze na Ukrajinu mění vojenskou strategii NATO

18. 4. 2023

čas čtení 3 minuty



NATO, šokované ruskými zvěrstvy, se stává válečnou aliancí, jakou bylo během studené války, a od prvního dne se zavazuje bránit "každý centimetr" svého území



Ruská invaze na Ukrajinu, nejnákladnější konflikt v Evropě od druhé světové války, přiměla Severoatlantickou alianci, aby se opět stala schopnou válečnou aliancí, jakou byla během studené války, píše New York Times.

Tento posun je pro alianci, která se po desetiletí vyznačovala hibernací a pochybnostmi o sobě samé, transformační. Po nedávném přijetí dlouho neutrálního Finska aliancí se také rovná dalšímu významnému nezamýšlenému důsledku války pro ruského prezidenta Vladimira Putina.



NATO rychle přechází od toho, čemu armáda říká odstrašování prostřednictvím odvety, k odstrašování prostřednictvím popírání. V minulosti platila teorie, že pokud Rusové zaútočí, členské státy se budou snažit vydržet, dokud jim spojenecké síly, především americké a sídlící doma, nepřijdou na pomoc a neprovedou proti Rusům odvetu, aby se je pokusily zatlačit zpět.





Ale po zvěrstvech, která Rusové páchali v oblastech, které obsadili na Ukrajině, od Buče a Irpinu po Mariupol a Cherson, už hraniční státy jako Polsko a pobaltské země nechtějí riskovat žádné období ruské okupace. Upozorňují, že v prvních dnech ukrajinské invaze zabrala ruská vojska území větší než některé pobaltské země.



Zabránit tomu, odstrašit popřením, znamená v praxi revoluci: více vojáků trvale dislokovaných podél ruských hranic, větší integraci amerických a spojeneckých válečných plánů, větší vojenské výdaje a podrobnější požadavky na spojence, aby měli konkrétní druhy sil a vybavení, které budou v případě potřeby bojovat na předem určených místech.



Putin si dlouhodobě stěžuje na obkličování a vnikání NATO. Jeho invaze na Ukrajinu však vyprovokovala alianci k tomu, aby se zbavila zbývajících zábran ohledně zvýšeného počtu západních vojáků podél celé hranice NATO s Ruskem.



Záměrem je, aby síly NATO byly nejen silnější a schopnější, ale také viditelnější pro Rusko, což je klíčový prvek odstrašení.



"Debata již není o tom, kolik je příliš mnoho," ze strachu, že by to Moskvu mohlo rozrušit, "ale kolik je dost," řekl Camille Grand, donedávna asistent generálního tajemníka NATO pro obranné investice, nyní působící v Evropské radě pro zahraniční vztahy.



Země střední a východní Evropy trvají na tom, že "už nestačí říkat, že jsme připraveni odstrašovat slibem znovudobytí, ale že musíme bránit každý centimetr území NATO od prvního dne," řekl pan Grand. "Není v pořádku být pod ruskou kontrolou po dobu několika měsíců, než dorazí kavalerie."



NATO nyní vyslalo prapor mnohonárodních jednotek do osmi zemí podél východní hranice s Ruskem. Podrobně se zabývá tím, jak tyto síly v těchto frontových státech rozšířit na sílu brigády, aby se posílilo odstrašení a bylo možné invazní síly od počátku zatlačit. A také ukládá tisícům dalších sil, aby se v případě války rychle přesunuly na podporu, s nově podrobnými plány mobility a logistiky a přísnějšími požadavky na připravenost.





"NATO je organizace, která si vzala dovolenou z historie," řekl Ivo H. Daalder, bývalý americký velvyslanec při NATO. Putin nám podle něj "připomněl, že musíme myslet na obranu a myslet na ni kolektivně".







Podrobnosti v angličtině ZDE

