Německo chce v Číně po Macronových komentářích ohledně Tchaj-wanu "uvést věci na pravou míru"

14. 4. 2023

Zatímco německá ministryně zahraničí Baerbocková míří do Číny, Berlín hodlá zdůraznit, že Evropa nenechá Tchaj-wan ani USA na holičkách, píší Hans von der Burchard a Gabriel Rinaldi. Zatímco německá ministryně zahraničí Baerbocková míří do Číny, Berlín hodlá zdůraznit, že Evropa nenechá Tchaj-wan ani USA na holičkách,

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková míří do Číny, aby zastupovala Berlín, ale pravděpodobně po výbušných komentářích francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o Tchaj-wanu bude mít více co vysvětlovat ohledně Paříže.

Když se Baerbocková ve středu večer vydala na svou dvoudenní návštěvu, představitelé v Berlíně chtěli zdůraznit, že Německu a EU záleží na Tchaj-wanu a stabilitě v regionu, a argumentovali, že je to hlavně Čína, která musí přispět k deeskalaci tím, že se zdrží agresivních vojenských manévrů v blízkosti ostrovního národa.

Cesta Baerbockové přichází uprostřed mezinárodního nesouhlasu s Macronovými komentáři v rozhovoru pro Politico. V nich argumentoval, že Evropa by se měla vyhnout tomu, aby se stala následovníkem Ameriky, a to i v otázce bezpečnosti Tchaj-wanu. Ačkoli mluvčí německé vlády odmítl přímo komentovat poznámky francouzského prezidenta, mluvčí ministerstva zahraničí výslovně kritizoval Peking, když vyjádřil "velké znepokojení" nad situací v Tchaj-wanském průlivu.

"Očekáváme, že všechny strany v regionu přispějí k míru. To platí stejně pro Čínskou lidovou republiku," řekl mluvčí a dodal: "A zdá se nám, že akce, jako jsou vojenská výhružná gesta, jsou v rozporu s tímto cílem a ve skutečnosti zvyšují riziko nezamýšlených vojenských střetů."

V prohlášení po svém odjezdu ve středu večer Baerbocková uvedla, že chce využít své návštěvy Číny k "zdůraznění společného evropského přesvědčení, že jednostranná změna statu quo v Tchajwanském průlivu, a zejména vojenská eskalace, by byly nepřijatelné."

Nils Schmid, mluvčí pro zahraniční politiku Sociálně demokratické strany (SPD) německého kancléře Olafa Scholze uvedl, že očekává, že Baerbocková během své cesty do Číny, která bude zahrnovat setkání s pekingským ministrem zahraničí Čchinem Kangem, viceprezidentem Chanem Čengem a vrcholným diplomatem Wangem I, "uvede věci na pravou míru".

"Ve vládní koaliční smlouvě jsme jasně definovali, že potřebujeme změnit politiku vůči Číně, protože Čína se změnila. Kancléř to během své návštěvy objasnil. Především Scholz během své loňské návštěvy vydal jasná varování ohledně Tchaj-wanu," napsal Schmid na Twitteru. "Předpokládám, že ministryně zahraničí Baerbocková přesně toto zopakuje a uvede věci na pravou míru a objasní to po Macronově zpackané návštěvě."

Berlín je tradičně mnohem více synchronizován s USA v zahraniční a bezpečnostní politice než Francie, což je důvod, proč mnoho politiků a úředníků v německém hlavním městě reagovalo na Macronovy komentáře s hrůzou. Francouzský prezident řekl, že Evropa by si neměla brát "příklad z americké agendy a přehnané reakce Číny", což naznačuje, že EU stojí mezi oběma stranami, spíše než aby byla spojena se svými dlouholetými demokratickými partnery ve Washingtonu.

Macron vyvolal u některých lidí v USA dojem, že Evropané považují Peking a Washington za "rovnocenné" z hlediska hodnot a jako spojence, řekl zákonodárce SPD pro zahraniční politiku Metin Hakverdi, který je v současné době na parlamentní návštěvě USA.

"Bylo to hloupé," řekl Hakverdi serveru Politico a dodal, že "Macron potenciálně poškodil mírový status quo kolem Tchaj-wanu" tím, že vyvolal "veřejný dojem, že Evropa nemá žádný zvláštní zájem na konfliktu o Tchaj-wan".

"Otázka Tchaj-wanu není vnitřní záležitostí Čínské lidové republiky. Cokoliv jiného by prakticky vyzvalo Peking k útoku na Tchaj-wan," dodal Hakverdi. "Jsem přesvědčen, že naše ministryně zahraničí to během své cesty do Asie objasní - jak směrem do Pekingu, tak k našim asijským partnerům."

Katja Leikertová z hlavní německé opoziční strany, středopravé CDU, kritizovala Macronovy komentáře jako "extrémně krátkozraké" a dodala: "Pokud by se Čína rozhodla udeřit na Tchaj-wan vojensky, ať už invazí nebo zahájením námořní blokády, mělo by to pro nás významné politické a ekonomické důsledky. Nemůžeme si to přát".

"To, co teď musíme udělat, je posílit naši obranu proti agresivním opatřením z Pekingu," řekla Leikertová.

Pro Berlín Macronovy komentáře také přicházejí v obzvláště špatném okamžiku pro transatlantické vazby. Německá vláda se snaží napravit trhliny ve svých vztazích s Washingtonem, které se objevily kvůli kontroverzním výhodám pro americké podniky podle zákona o snížení inflace. Evropa doufá, že dosáhne dohody, aby i její vlastní společnosti mohly mít nárok na tyto dotace.

Macronovy komentáře "nepomohou při novém vyjednávání o zákonu o snížení inflace, ani nepomohou Joe Bidenovi ve volební kampani proti populistickým republikánským kandidátům," řekl Hakverdi z SPD.

Mluvčí německého ministerstva zahraničí rychle zdůraznil, že jak Francie, tak Německo byly zapojeny do formování společné politiky EU a Číny, která byla také provedena ve spolupráci "s naším transatlantickým partnerem".

Během své cesty do Číny plánuje Baerbocková upozornit na situaci v Tchaj-wanském průlivu; ruskou agresivní válku proti Ukrajině; situaci v oblasti lidských práv v Číně; stejně jako na boj proti klimatické krizi, uvedl mluvčí.

Ministerstvo zahraničí také v současné době připravuje první německou strategii pro Čínu. Takový návrh, který loni viděl server Politico, slibuje, že vůči Pekingu zaujme mnohem tvrdší linii. Baerbocková a její strana Zelených jsou v čele prosazování takové tvrdší pozice, zatímco Scholzova strana dlouhodobě preferuje měkčí přístup.

Mimochodem, německá vláda ve středu uvedla, že přehodnocuje, zda případně zaujmout pevnější postoj a zakázat čínské státní společnosti Cosco uskutečnit vysoce kontroverzní krok ohledně koupě částí přístavního terminálu v Hamburku.

Scholz silně prosazoval dohodu o přístavu před svou vlastní cestou do Pekingu v loňském roce, ale budoucnost transakce je nyní nejistá poté, co německé bezpečnostní orgány klasifikovaly terminál jako "kritickou infrastrukturu".

