"Strategická autonomie Evropy je iluzí"

12. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

Francouzský prezident Macron v souvislosti s Tchaj-wanem říká, že velkým rizikem pro Evropu je "zaplést se do krizí, které nejsou naše". Tím si ale znepřátelil nejdůležitějšího spojence Evropy: USA, píše Caroline Turzerová. Francouzský prezident Macron v souvislosti s Tchaj-wanem říká, že velkým rizikem pro Evropu je "zaplést se do krizí, které nejsou naše". Tím si ale znepřátelil nejdůležitějšího spojence Evropy: USA,

Francouzský prezident Emmanuel Macron si v několika větách znepřátelil nejdůležitějšího spojence Evropy, USA, a oživil naděje Číny, že vrazí klín mezi Evropany a Američany. V rozhovoru pro Politico a francouzské noviny Les Échos řekl, že "velkým rizikem" pro Evropu je "zaplést se do krizí, které nejsou naše, a zabránit jí v budování strategické autonomie". Macron se vracel z návštěvy Pekingu, kde také hovořil s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem o Tchaj-wanu, demokraticky spravovaném ostrově, který Peking považuje za součást svého území.

"Nejhorší by bylo myslet si, že my Evropané se musíme stát následovníky v této otázce a řídit se americkou agendou a čínskou přehnanou reakcí," řekl francouzský prezident. Nyní, s ohledem na rostoucí napětí v regionu, je logické, aby Evropa nepřilévala olej do ohně. Distancovat se však v této otázce od USA, které jsou pevně na straně Tchaj-peje, je nesprávné – a vysoce nebezpečné.

Protože "strategická autonomie" Evropy, o které Macron mluví, není v současné době ničím jiným než iluzí, jak jasně ukázala ruská invaze na Ukrajinu. To, že Kyjiv vydrží fakt, že jeho vojáci již více než 13 měsíců brání evropské hodnoty, jako je svoboda a suverenita, proti Putinově armádě, je také a především díky velké podpoře USA.

Co kdyby USA nechaly obranu Ukrajiny na Evropě a zaměřily se na Tchaj-wan, jak republikánský senátor Marco Rubio navrhl Macronovi? Děsivá myšlenka – nejen pro Kyjiv, ale také pro Brusel a Berlín. Transatlantické spojenectví, posílené společnou akcí proti Putinovi, se nesmí rozpadnout. To je přesně to, na co diktátoři v Moskvě a Pekingu čekají. A pak Evropa riskuje, že se v určitém okamžiku stane skutečným "vazalem" – nikoli USA, ale Číny.

Zdroj v němčině: ZDE

0