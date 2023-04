Rozpad SSSR "inspiroval Západ k víře ve vítězství bez fyzického boje"

12. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

Západní lídři byli "velmi ohromeni rozpadem SSSR" a svým vítězstvím ve studené válce. Oba konflikty nakonec vyhráli bez použití výrazných dodatečných vojenských prostředků a proto uvěřili, že toho samého mohou dosáhnout znovu v případě Ruské federace, tvrdí "politický technolog" a vládní poradce Alexej Čaadajev. Západní lídři byli "velmi ohromeni rozpadem SSSR" a svým vítězstvím ve studené válce. Oba konflikty nakonec vyhráli bez použití výrazných dodatečných vojenských prostředků a proto uvěřili, že toho samého mohou dosáhnout znovu v případě Ruské federace,

Podle něj západní politici správně věřili, že SSSR kapituloval ne proto, že byla podkopána jeho vojenská a ekonomická síla, ale protože vedení SSSR nevěřilo, že má právo použít sílu k obraně toho, co existovalo.

Protože "všichni mlčky souhlasili s tím, co se stalo od konce 80. let až [do roku] 1991", nebyl nikdo připravený bránit stávající systém. Zhroutil se tak jakoby sám od sebe; a to inspirovalo Západ: "Rozhodli se, že když to fungovalo jednou, bude to fungovat znovu", a tak se Západ zaměřil na to, jak ovlivnit vědomí lidí, aby vyhrál bez války.

A to vede k obzvláště cennému výsledku pro ty, kteří tuto strategii přijmou. "Pokud jsi zlomil vůli někoho jiného a podmanil si mysl nepřítele, není nutné ho zabíjet, protože se může stát velmi užitečným a cenným zvířetem." Minimálně cíl porazit ho byl splněn.

To je podstata kognitivní války a proč se nejedná o zprávy a interpretaci, jako je tomu u informační války. "Je to o tom, kdo jsem a proč jsem. Proti komu stojím, kdo je můj přítel, kdo je můj nepřítel… Doslova po Dostojevském je bojištěm v tomto případě lidské srdce."

Podle Čaadajeva se kognitivní válka vede "jak na úrovni společnosti a státu, tak na úrovni jednotlivců. Schopnost společnosti odolat šokům proto závisí na základní literární a odborné přípravě každého. V konvenční válce dostávají speciální výcvik pouze ti, kteří jdou na frontu; v případě kognitivní války ho potřebuje každý."

Zdroj v ruštině: ZDE

0