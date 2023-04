Německo končí s jadernou energetikou

14. 4. 2023 / Boris Cvek

Německo v sobotu vypne své tři poslední jaderné elektrárny. Volají po tom sami majitelé, protože udržovat je nadále v chodu by vyžadovalo nákladnou modernizaci. Německo už dlouho jadernou energetiku prakticky nevyužívá. I tak dokázalo dodávat elektřinu jaderné Francii, které vypadly nedávno desítky jaderných elektráren z provozu. Francie se tak stala v oné době čistým dovozcem elektřiny, Německo naopak nepřestalo být čistým vývozcem.

Ano, i Německo má své problémy s energetikou: zvyšující se závislost na uhlí. Výroba elektřiny z uhlí má být ovšem v Německu definitivně ukončena už za 14 let. Společnost RWE se dokonce zavázala skončit s tím do roku 2030. To bude doba, kdy – pokud vše půjde dobře – my začneme stavět nové jaderné bloky.

Německo podle agentury Reuters v první polovině roku 2022 dokázalo vyrobit 49 procent veškeré energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů. Za pouhý rok to byl nárůst o šest procent. V roce 2030 by to mohlo být skoro sto procent. My budeme mít ovšem novou jadernou elektrárnu nejdříve někdy kolem roku 2045, spíše o deset dvacet let později.

Zdá se, že dříve či později bude mít Německo tolik levné elektřiny, že celé jaderné úsilí ČR bude všem k smíchu, dokonce i našemu průmyslu. Podle mnoha náznaků lze však doufat, že český průmysl už situaci pochopil a masivně investuje do obnovitelných zdrojů. Citujme takovou drobnou zprávičku z iDNES:

„Tuzemská solární energetika má za sebou nebývale úspěšný rok. Energetici připojili více než 240 megawattů (MW) nových fotovoltaik, meziročně jde téměř o čtyřnásobný růst.“

Je otázka, k čemu nám pak v roce 2050 nebo 2060 bude nově postavená jaderná elektrárna. Možná bychom ji mohli použít jako památník zpozdilosti a hlouposti.

