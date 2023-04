Pan ministr zemědělství konstatoval fatální selhání státu

13. 4. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pan ministr zemědělství dnes sdělil veřejnosti, že podle výsledků kontrol cen potravin dochází k „masivnímu porušování potravinového práva i zákona na ochranu spotřebitele“. Prý tu máme i „nekalé obchodní praktiky“.

Pan ministr jako představitel státu konstatuje selhání státu. Od toho je tu přece stát, aby těmto věcem účinně bránil. My přece nepotřebujeme od představitele státu dramatické tiskové konference o tom, že stát selhal, my potřebujeme, aby stát neselhal.



Představte si, že hajný, který je odpovědný za to, aby v lese nebylo pytláctví, udělá tiskovku, kde konstatuje, že pytláci v jeho lese střílejí, jak se jim hodí. Dojemný je apel ministra zemědělství, že by „uvítal“, kdyby řetězce zajistily, aby po prodejnách neběhaly myši. Ale to přece má zajistit stát. Kdybychom nechali plnění základních hygienických norem na dobré vůli podnikatelů, došlo by ke katastrofě.