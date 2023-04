Rusko: Siloviki předvedli selhání v boji s terorismem

14. 4. 2023

Problémy plynoucí z existence ozbrojeného podzemního hnutí na severním Kavkaze nikdy nezmizely, i když jejich význam v posledních letech ustoupil. Ale místo toho, aby se soustředili na toto podzemí a dělali svou práci, ruští siloviki tuto výzvu ignorovali a zaměřili se na jednodušší a bezpečnější cíle, upozorňuje Alexandr Čerkasov.

Bezpečnostní síly se dlouhodobě zabývaly pro ně pohodlnými a bezpečnými ‚teroristickými‘ případy, jako je zatýkání lidí za sporné převody peněz do zahraničí, a nevyvíjely skutečnou protiteroristickou činnost.

Výsledkem je, že když se podzemí vynoří a pustí se do násilí, ruští siloviki jsou bezradní, pokud jde o to, co mají dělat. Pouštějí se pak do akcí, které jsou přinejlepším neúčinné a přinejhorším kontraproduktivní, což poukazuje na ruskou slabost a na sílu odporu vůči Moskvě a jejím místním přisluhovačům.

To vše je do značné míry na očích veřejnosti v posledním prohlášení o protiteroristické operaci v Ingušsku - a ještě více ve způsobu, jakým se siloviki dříve chovali a zdůrazňovali tím svá selhání při skutečné práci a zbytečnost toho, jak jednali.

Tyto neúspěchy siloviků jsou viditelné nejen mezi obyvateli Ingušska a severního Kavkazu, ale i v Rusku jako celku. Mohou velmi dobře sloužit jako náznak toho, že údajná všemocná povaha siloviků je mnohem méně skutečná, než jak Moskva inzerovala a jak jí to mnozí uvěřili.

Případná protiteroristická operace na Severním Kavakazu namísto ukončení násilného odporu na jednom místě může mít za následek podnícení násilnějšího odporu nejen tam, ale i jinde - protože lidé dojdou k závěru, že úřady ve skutečnosti nejsou tak efektivní, jak si mnozí mysleli. A to by mohlo z Ingušska udělat předzvěst vývoje v celém Rusku.

