"Svoboda musí být silněji podpořena než tyranie. Pokud demokracie zůstanou pevné, Putinova válka proti Ukrajině selže"

17. 4. 2023

čas čtení 9 minut

Bývalí vysocí diplomaté vyzvali Západ, aby vojensky podpořil Ukrajinu.

Skupina složená rovněž z bývalých vysoce postavených vojenských poradců varuje, že "činy stále neodpovídají rétorice". Transatlantická skupina bývalých vysoce postavených diplomatů a vysoce postavených vojenských poradců uvedla, že válka na Ukrajině je na cestě k patu, pokud Západ nepodpoří Ukrajinu vojensky "naplno".

Naléhavé varování pochází od autoritativní skupiny, do níž patří bývalý stálý tajemník britského ministerstva zahraničí Simon McDonald, Christoph Heusgen, diplomatický poradce bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, bývalý poradce Baracka Obamy pro národní bezpečnost Jim Jones, Stéphane Abrial, šéf štábu bývalého francouzského premiéra Jean-Pierre Raffarina, a Stefano Stefanini, diplomatický poradce bývalého italského prezidenta Giorgia Napolitana.









Když Vladimir Putin 24. února 2022 nařídil svým vojákům vstoupit na Ukrajinu, hrubě tím porušil mezinárodní právo a dopustil se porušení Charty OSN. Popřell právo Ukrajiny na existenci, použil masivní sílu, aby se ji pokusil vymazat z mapy Evropy, a zanechal přitom stále větší stopu hrubého porušování lidských práv a válečných zločinů. O rok později se Putin svého cíle ovládnout Ukrajinu nevzdal; věří, že má větší sílu než Ukrajina a mezinárodní koalice, která ji podporuje.









Pokud by se mu to podařilo, Putin by nepochybně upřel svůj zrak na Moldavsko a možná i na pobaltské státy, čímž by se zvýšilo riziko přímé konfrontace mezi Ruskem a NATO. Ruské vítězství na Ukrajině by podkopalo mezinárodní řád založený na pravidlech a základní zásady územní celistvosti a národní suverenity a vytvořilo by nebezpečný precedens pro dobývání území jinde.