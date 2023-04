Pavel Němec nenese zdaleka největší vinu za exekuční mor

Foto: Mapa exekucí v ČR

Ačkoli naprosto souhlasím s celkovým vyzněním postu pana Hlavenky k exekučnímu moru a s jeho hodnocením Pavla Němce , nemohu souhlasit s tím, že za tu hrůzu, kterou exekuce u nás způsobily a způsobují, může Pavel Němec. Hlavní problém není to, že Pavel Němec si vymyslel a prosadil naprosto necivilizovaný, bezprávní exekuční byznys, hlavní problém je to, že vlády, které přišly po něm a které v praxi mohly vidět všechny ty hrůzy, k nimž to vede, s tím nic neudělaly.