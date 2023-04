Mezitím v Absurdistánu 230: Nemocniční protekce pro stranu PiS, tunelování Státních polských lesů, stávka v Německu...

25. 4. 2023 / Tomasz Oryński

Foto: Aktivistka s autistickým synem terčem útoku fašistů



"Plus ça change, plus c'est la même chose", jak by řekli Francouzi. Vzpomínáte na Artura Zawiszu, bývalého politika PiS, který v roce 2016 přišel o řidičský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu , ale řídil dál a v roce 2019 srazil cyklistu, takže řídil dál, protože asi předpokládal, že mu nemohou zakázat řídit dál? Hádejte: jezdí dál. A policii je to úplně jedno. Zákon je pro plebs, ne pro přátele strany PiS.



Státní zastupitelství se nezajímá ani o vyšetřování případu pacientky, která zemřela, protože pro ni nebylo volné lůžko na jednotce intenzivní péče. Na jednotce intenzivní péče, která je určena pro krátkodobou léčbu lidí v kritickém stavu, chybí jedno lůžko, protože ho obsadil manžel předsedkyně parlamentu Elżbiety Witekové (samozřejmě ze strany PiS). Ten je ve vegetativním stavu a leží tam už více než dva roky, což daňové poplatníky stojí majlant, protože lůžka na jednotkách intenzivní péče patří k těm nejdražším. Witeková tvrdí, že nikde netahala za nitky, aby ho tam udržela - a já jí to věřím. Poté, co ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro byl svědkem toho, jak jeho otec zemřel v nemocnici, přes deset let žaloval lékaře a posílal na ně státní zástupce a dělal všechno pro to, aby je odsoudil za lékařské chyby, jsem si jistý, že zdravotnickému personálu není třeba připomínat, že musí kolem manžela Witekové chodit po špičkách, aby se nedostali do problémů.



Přesto však zůstává několik otazníků. Například pan Witek byl radním za stranu PiS. To, že skončil v bezvědomí v nemocnici, způsobilo potíže, protože jeho hlas byl potřebný k tomu, aby se PiS udržela u moci. Vzdal se tedy svého mandátu. Jak to dokázal udělat, když byl ve vegetativním stavu, zůstává záhadou. Zároveň je však zaměstnán ve státem ovláadné společnosti - a tam zůstává v pracovním poměru a společnost mu každý měsíc vyplácí tučný plat. Mohli bychom se ptát, zda to nebude alespoň jeden z důvodů, proč se Witekova rodina ještě nerozhodlaho odpojit od přístrojů (také proto, že nemusí platit za hospicovou péči).



Samozřejmě twitterové účty, které se tak rozčilovaly nad nedostatkem vůle Magdaleny Filiksové postarat se o rodinu, což vyústilo v to, že si její syn vzal život, se opět rozhořčují a také píší ošklivé komentáře o tom, že Elżbieta Witeková dává přednost své politické kariéře před péčí o manžela... Dostal jsem vás? Pokud jste pravidelnými čtenáři, jistě víte, že si z vás teď dělám legraci. Rozčilují se totiž nad tím, jak na tu chudinku útočí, když tolik trpí poté, co její manžel onemocněl.



Protože takhle se dělá kariéra v Polsku za vlády strany PiS. Čtenáři tohoto seriálu si už možná vzpomněli na Oskara Szafarowicze, mladého muže, který za své podlézání straně PiS na sociálních sítích dostal za odměnu útulné místo. Jeho ještě mladší osmnáctiletá kolegyně Wiktoria Mielniczek už má práci poradkyně pro sociální média opolského vojvody s platem kolem průměrné mzdy v Polsku. Tisková kancelář se k tomu odmítla vyjádřit, což otevírá nová místa pro další aktivisty PiS, zřejmě i public relations jako celek potřebují zlepšení.



A tady se nacházíme. Už se ani nic nepředstírá. Například jedním ze slibů PiS, když se v Polsku drala k moci, bylo zabránění privatizaci polských lesů. Problém byl zcela vymyšlený, protože polské lesy jako takové nikdo privatizovat nechtěl. Šlo pouze o vyčištění Augiášova chléva, kterým instituce státních lesů je. Tato organizace je hybridem mezi státní institucí, která je zřízena k ochraně polských lesů, a podnikem, který vydělává kácením stromů (a zisky si nechává pro sebe). Takže v podstatě za současného stavu Státní lesy profitují ze společného majetku, který by měl patřit všem Polákům, a nikdo s tím nemůže nic dělat, protože dohlížejí samy na sebe. Po nástupu PiS k moci se tato instituce stala jednou z nejcennějších kořistí a nyní ji ovládají politici z organizace Solidarna Polska, satelitní strany PiS Zbigniewa Ziobra. Fondy Státních lesů, jak si pravidelní čtenáři možná pamatují, slouží k sypání peněz do nadací a charitativních organizací vedených přáteli Solidarné Polsky nebo do církve.



Kdo další dostává peníze z kácení polských lesů, nevíme, protože Státní lesy odmítají odpovídat na žádosti o informace, za což jsou nyní žalovány. Ale i když to možná nevíte, zdá se, že alespoň budete moci volit státní lesy v nadcházejících volbách. Nevěříte mi? "Jsme silní. Jsme připraveni tuto velkou volební bitvu na podzim 2023 vyhrát. Myslím, že to zvládneme a polská pravice ukáže svou velkou sílu (hlavně že nám někteří lidé pomáhají)," řekl ředitel Státních lesů na nedávné tiskové konferenci:





Není to jediný způsob, jak se PiS snaží vměšovat do nadcházejících voleb. Poté, co bylo Polákům žijícím v zahraničí odebráno právo na korespondenční hlasování a zároveň se snížil počet volebních místností v zahraničí (což pro mnohé bude znamenat, že budou muset cestovat stovky kilometrů, aby odevzdali svůj hlas),



Nové standardy jsou k vidění nejen v politice, ale i v podnikání. Majitelé velké polské přepravní společnosti, vystupující pod názvy AG-MAZ a LUK-MAZ transport, zaměstnávali mnoho řidičů z Gruzie, Uzbekistánu a Tádžikistánu a pak jim přestali platit. Když zpoždění plateb dosáhlo šesti týdnů, řidiči shromáždili svá nákladní vozidla na jednom z německých dálničních parkovišť a zahájili stávku, což samozřejmě muselo dopravní společnosti způsobit vážné ztráty. Šéf si najednou uvědomil, že mu ještě nějaké peníze zbývají...



...a tak si najal Rutkowski Patrol, aby stávku rozehnala silou.



Tady se na chvíli zastavme, možná se ptáte, co je to Rutkowski Patrol? Krzysztof Rutkowski býval za komunismu důstojníkem milice. Jako mnoho bývalých milicionářů, kteří po pádu komunismu neprošli prověrkou, si otevřel detektivní agenturu, ale o osobní licenci přišel poté, co byl sám odhalen jako zločinec. Přesto vede úspěšnou firmu, kde se jeho zaměstnanci oblečení v neprůstřelných vestách, maskách a helmách účastní některých pochybných "zásahů". Představte si to jako levnou čínskou napodobeninu skupiny Wagner, kterou byste dostali v obchodě specializujícím se na levné zboží. Sám Rutkowski se mezitím na Instagramu chlubí svým



Zpět k našemu příběhu. Takže Rutkowského hlídka odjela do Německa a začala účastníkům stávky vyhrožovat násilím. Řidiči zavolali policii, a protože se celá věc odehrála v Německu, a ne v Polsku, které Rutkowského aktivity z nějakého důvodu toleruje už desítky let,



A jako by to pro tu dopravní firmu nebylo dost špatné reklamy, právě v této době devatenáctiletý syn majitele firmy, "internetový influencer", který celou svou činnost na internetu zakládá na předvádění sbírky sportovních aut, jež mu koupil jeho otec, vypustil na youtube nový klip o své nejnovější hračce:

Nejsem sice licencovaný detektiv, ale mám silné podezření, kde jsou peníze, které ta závoznická firma dluží svým řidíčům.

To však nebude jediný způsob, jakým budou občanská práva opoziční aktivistky omezena. PiS se snaží zřídit zvláštní komisi "pro vyšetřování vazeb na Rusko" . Vypadá to jako něco na způsob nechvalně proslulé McCarthyho komise z dob studené války v USA a její členové - jmenovaní parlamentní většinou - mají být schopni zbavit občanských práv lidi, u nichž se zjistí, že "jednají v zájmu Ruska", takže nebudou moci zastávat veřejné funkce ani kandidovat (nebo snad dokonce hlasovat) ve volbách. To je s největší pravděpodobností namířeno proti Donaldu Tuskovi, který je pravidelně obviňován ze zinscenování smoleńského atentátu nebo přinejmenším ze spolupráce s Putinem při krytí tohoto strašného zločinu. Pokud tedy doufáte, že by se alespoň jednou provždy vysvětlilo, zda je Antoni Macierewicz z PiS ruským agentem, nebo jen obyčejným idiotem, nedoufejte.Není to jediný způsob, jak se PiS snaží vměšovat do nadcházejících voleb. Poté, co bylo Polákům žijícím v zahraničí odebráno právo na korespondenční hlasování a zároveň se snížil počet volebních místností v zahraničí (což pro mnohé bude znamenat, že budou muset cestovat stovky kilometrů, aby odevzdali svůj hlas), nová pravidla stanoví, že pokud volební místnosti nebudou schopny spočítat všechny hlasy za méně než 24 hodin, hlasy přijdou vniveč . To se týká zejména Poláků v Británii a Irsku, kde jsou volební místnosti již nyní přeplněné. Což je cílem těchto změn, protože Poláci v zahraničí nejnepravděpodobněji volí stranu PiS. Na rozdíl od Poláků starších 60 let v Polsku, kteří tvoří jádro voličské základny PiS. Ti budou mít nejen právo volit poštou, ale nově mohou také požadovat, aby je místní samosprávy do volební místnosti dopravily zdarma.Nové standardy jsou k vidění nejen v politice, ale i v podnikání. Majitelé velké polské přepravní společnosti, vystupující pod názvy AG-MAZ a LUK-MAZ transport, zaměstnávali mnoho řidičů z Gruzie, Uzbekistánu a Tádžikistánu a pak jim přestali platit. Když zpoždění plateb dosáhlo šesti týdnů, řidiči shromáždili svá nákladní vozidla na jednom z německých dálničních parkovišť a zahájili stávku, což samozřejmě muselo dopravní společnosti způsobit vážné ztráty. Šéf si najednou uvědomil, že mu ještě nějaké peníze zbývají......a tak si najal Rutkowski Patrol, aby stávku rozehnala silou.Tady se na chvíli zastavme, možná se ptáte, co je to Rutkowski Patrol? Krzysztof Rutkowski býval za komunismu důstojníkem milice. Jako mnoho bývalých milicionářů, kteří po pádu komunismu neprošli prověrkou, si otevřel detektivní agenturu, ale o osobní licenci přišel poté, co byl sám odhalen jako zločinec. Přesto vede úspěšnou firmu, kde se jeho zaměstnanci oblečení v neprůstřelných vestách, maskách a helmách účastní některých pochybných "zásahů". Představte si to jako levnou čínskou napodobeninu skupiny Wagner, kterou byste dostali v obchodě specializujícím se na levné zboží. Sám Rutkowski se mezitím na Instagramu chlubí svým směšným účesem , a snaží se tam hrát si na influencera. Protože ho nikdo nebere vážně, vytvořil si síť vlastních "internetových médií" , aby "informoval" o "svých úspěších". Ano, zaměstnanci této "seriózní detektivní agentury" jezdí v obrněných vojenských vozidlech a vyřazených amerických policejních vozech a vše je živě přenášeno na internetu...Zpět k našemu příběhu. Takže Rutkowského hlídka odjela do Německa a začala účastníkům stávky vyhrožovat násilím. Řidiči zavolali policii, a protože se celá věc odehrála v Německu, a ne v Polsku, které Rutkowského aktivity z nějakého důvodu toleruje už desítky let, jeho tým zatkla Polizei. A jako by to pro tu dopravní firmu nebylo dost špatné reklamy, právě v této době devatenáctiletý syn majitele firmy, "internetový influencer", který celou svou činnost na internetu zakládá na předvádění sbírky sportovních aut, jež mu koupil jeho otec, vypustil na youtube nový klip o své nejnovější hračce: o vyladěném voze Maybach.

Nejsem sice licencovaný detektiv, ale mám silné podezření, kde jsou peníze, které ta závoznická firma dluží svým řidíčům.

Jak jsem řekl, už ani nic nepředstírají. Prakticky zprivatizovali zdroj, který patří všem, rozdělili si ho mezi své kamarády (opoziční poslankyně, která přišla o syna poté, co byl odhalen jako oběť pedofilie (viz zde ), se stala terčem pomsty za to, že odhalila, jak jsou internetoví nenávistníci ze Solidarna Polska odměňováni útulnými místy ve Státních lesích), sypou z nich peníze a teď se ani nesnaží skrývat, že tuto instituci zpolitizovali.Ale zatímco většina Poláků je pobouřena tím, že z veřejných peněz jsou sponzorováni političtí spojenci Solidarity Polska, včetně církve, pro jejich spojence v PiS není pumpování peněz do církve nic nestandardního. To je totiž jejich podstata. Při diskusi o bytové situaci v Polsku s ekonomickým expertem pronesl náměstek ministra pro rozvoj zajímavé tvrzení: "Nebude-li péče o církev, nebude ani prosperita bydlení".To je samozřejmě ještě ozvěna nedávného skandálu ohledně podílu Jana Pavla II. na krytí pedofilních skandálů v církvi, protože polská pravice se z toho zešílela... doslova.Ve Vratislavi drželi místní farníci u papežovy sochy noční stráž , protože se rozšířila fáma, že ji chce někdo zdemolovat. Ale pokud si myslíte, že je to šílené, stačí se podívat na tento úryvek z (teoreticky) informačního kanálu státní propagandistické televize TVP, kde jakýsi operní zpěvák předvádí píseň, kterou složil a údajně kdysi zpíva v letadle letícím do Melbourne:"Ach, krajane, papeži báječný.Jak je dobře být tady s tebouAch, krajane, papeži báječnýDáváš nám víru a přímou"Podle jeho slov byli cestující - většinou cizinci - velmi dojati, přicházeli mu se slzami v očích potřást rukou a volali "Papa polacco, Wojtyla" atd.Nějak pochybuji, že je tato historka pravdivá. Na tvářích lidí ve studiu je jasně vidět, že je jim děsivě trapně. A je to TVP, takže jsou to ti nejzarytější stoupenci PiS, protože nikdo, kdo má alespoň špetku sebeúcty (s výjimkou našeho redaktora Jana Čulíka), už nikdy nepřijme pozvání do TVP...Ale samozřejmě, zatímco vláda se stará o to, aby církev měla pohodlí, duchovní nikdy neměli dost. Půlka země sledovala s kbelíky popcornu drama, které se odvíjelo ve vesnici Czarna Dąbrówka . Je velikonoční tradicí, že se v kostelech na Velký pátek inscenují Ježíšovy hroby a místní organizace, jako jsou skauti nebo dobrovolní hasiči, u nich drží čestnou stráž. Místní kněz však požadoval, aby hasiči mohli tuto výsadu získat, budou muset prokázat, že přispěli na církev. Nebudu vás nudit tím, jak se příběh vyvíjel, došlo k vzájemnému obviňování ze lži, nahrávání rozhovoru, vyhození hasičů z fary a snaze kněze obvinit rodiče dětí, které chodí k prvnímu svatému přijímání, aby mu místo toho dali peníze. Ale takový je teď v Polsku každodenní život.Ale zatímco církev si užívá své, opoziční aktivisté jsou skutečně pronásledováni v tom nejhorším ruském stylu. Angelika Domańska, opoziční aktivistka, která vychovává autistického syna, se zúčastnila internetové diskuse na Facebooku. Po pokusu o sebevraždu ve varšavském metru někdo napsal, že "lidé si berou život kvůli straně PiS". Odpověděla, že lidé mohou být opravdu zoufalí, protože žít může být těžké, a že je chápe. "Jako svobodná matka postiženého syna sama někdy bojuji a dokonce jsem uvažovala o sebevraždě," uvedla. Její aktivity na internetu byly zřejmě monitorovány, protože ještě téhož dne byla zadržena policií a odvezena do psychiatrické léčebny, kde ji vyšetřili službu konající lékaři a shledali ji zcela v pořádku. Nevadilo to, sociální služba jí už odebrala syna a umístila ho do dětského domova. Chlapec tam byl držen tři týdny a matce byl povolen jen velmi omezený kontakt s ním. Zároveň mu v ústavu neposkytli ani základní péči - dokonce mu ani nevyměnili pleny , takže není divu, že se chlapci, který je už tak ve velmi stresové situaci pro dítě s autismem, nedostalo žádné odborné péče, kterou potřebuje. Matce se podařilo získat syna zpět až po mediální pozornosti, která vyústila v zásah kanceláře ombudsmana pro práva občanů, ale byla umístěna pod dohled kurátora. Měsíce pokroku v rehabilitaci stavu jejího syna však již byly ztraceny.