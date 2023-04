Ukrajina dostala už téměř všechna bojová vozidla, která jí spojenci slíbili, sděluje NATO

27. 4. 2023

Generál Christopher Cavoli, který je zároveň vrchním velitelem amerických sil v Evropě, to řekl před výborem pro ozbrojené služby americké Sněmovny reprezentantů



Téměř všechna bojová vozidla, která západní spojenci Ukrajiny slíbili dodat včas pro očekávanou jarní protiofenzívu Kyjeva, již na Ukrajinu dorazila, uvedl ve středu vrchní vojenský velitel NATO.



"Více než 98 procent bojových vozidel je již na místě," řekl generál Christopher G. Cavoli, který je zároveň vrchním velitelem amerických sil v Evropě. Ve výpovědi před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů řekl: "Jsem si velmi jistý, že jsme dodali materiál, který potřebují, a budeme pokračovat v dodávce, abychom také udrželi jejich operace."

Výroky generála Cavoliho byly jeho nejrozsáhlejšími vyjádřeními k válce na Ukrajině a americké vojenské podpoře Kyjeva od jeho loňského nástupu do funkce velitele evropských sil a sil NATO.





Spojené státy a spojenci z NATO dodali Ukrajině rozsáhlé zásoby dělostřelectva a munice pro dlouho vyhlašovanou protiofenzívu a představitelé nyní říkají, že doufají, že dodávky vydrží - což je změna oproti situaci před dvěma měsíci, kdy vojenský materiál přicházel na Ukrajinu jen v minimální míře a američtí představitelé se obávali, že by zásoby mohly dojít.

Zatímco ukrajinští představitelé uvedli, že jejich cílem je prolomit zakopanou ruskou obranu a způsobit rozsáhlý kolaps ruské armády, američtí představitelé vyhodnotili, že protiofenzíva pravděpodobně dramaticky nezmění dynamiku ve prospěch Ukrajiny.







Generál Cavoli vysvětlil zákonodárcům, jak spojenci spolupracovali s Ukrajinou na určení jejích válečných potřeb."Několikrát jsme si to ověřili a shromáždili jsme vojenský materiál od našich spojenců, kteří byli velmi štědří, zejména pokud jde o tanky a obrněná bojová vozidla. A dodali jsme je na Ukrajinu," řekl generál Cavoli a dodal: "Ukrajinci jsou v dobré pozici."Na otázku, proč Bidenova administrativa neurychlila dodávku moderních amerických stíhaček, jako jsou letouny F-16, na Ukrajinu, generál Cavoli odpověděl, že ukrajinské síly mají jiné naléhavější požadavky na ofenzívu, jejíž zahájení američtí představitelé nyní očekávají již příští měsíc.Celeste A. Wallanderová, náměstkyně ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti, sdělila zákonodárcům, že vyspělé západní stíhací letouny jsou na seznamu ukrajinských priorit až "na osmém místě".Řekla, že činitelé se zaměřili na zdroje s "nejvyšší prioritou schopností, a to byla protivzdušná obrana, dělostřelectvo a obrněná technika"."Je zde také otázka načasování," dodala Wallanderová. "To, co potřebují právě teď, na což jsme se zaměřili pro bitvy, kterým čelí. Co můžeme dodat, aby to bylo včasné a účinné."Ukrajina sdílí se Spojenými státy jen málo podrobností o svém operačním plánování, ale zdá se, že protiofenzíva se bude pravděpodobně odehrávat na jihu země, včetně ukrajinského pobřeží Azovského moře v blízkosti Ruskem okupovaného poloostrova Krym, sdělují američtí představitelé.