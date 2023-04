Rusko únosy ukrajinských dětí pravděpodobně plánovalo předem

28. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Zpráva Yale naznačuje, že k únosu tisíců ukrajinských dětí nedošlo spontánně, upozorňuje Stefan Schocher. Zpráva Yale naznačuje, že k únosu tisíců ukrajinských dětí nedošlo spontánně,

Co dělá Rusko s ukrajinskými dětmi, které jsou do Ruska přiváženy po tisících? To je otázka, která tento týden zaměstnávala OBSE ve Vídni. Únos ukrajinských dětí je koneckonců zločinem, na němž je založen zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC) na ruského vládce Vladimira Putina a ruskou komisařku pro ochranu dětí Marii Lvovou-Belovovou. A stop k tomu, co se děje, přibývá.

Únos ukrajinských dětí ruskými úřady je předem naplánovanou akcí, podle jednoho ze spoluautorů zprávy Laboratoře humanitárního výzkumu Yaleovy univerzity. Zpráva byla předložena OBSE. Tyto únosy nejsou spontánním jevem nebo důsledkem situace. To bylo zřejmé z logistiky, která za tím stojí, stejně jako z rozsahu.

Indoktrinace

Podle zprávy bylo zdokumentováno 6 000 případů únosů dětí. Předpokládá se však, že skutečné číslo je mnohem vyšší. Ukrajinští zástupci hovoří o 19 000 dětech.

Podle zprávy jsou děti vystaveny tvrdé politicko-vlastenecké a v některých případech vojenské indoktrinaci. Jde podle jednoho z autorů o rozbití a výměnu identity. To se děje v táborech. Ve zprávě je uvedeno 43 takových táborů. Ale i zde platí to, co platí pro počet případů: Je jich pravděpodobně mnohem více.

Obtížný výzkum

Fakta jsou vzácná a výzkum na toto téma v Rusku nebo na Ruskem okupovaných územích na Ukrajině je nemožný. Existuje však mnoho veřejných prohlášení ruských představitelů na toto téma, od Putina přes Lvovou-Belovovou až po úředníky, kteří se chlubí svou údajnou charitou. Jeden z autorů hovoří o "politické ekonomii" – klimatu, v němž se političtí aktéři na všech úrovních snažili vyniknout. Sama Lvova-Belova má prý v péči deset ukrajinských dětí.

A zůstávají anonymní zdroje, stejně jako výpovědi samotných dětí, které se vrátily na Ukrajinu. V neposlední řadě existují také konkrétní kroky v ruské legislativě: Snadnější přístup k ruskému občanství pro děti z Ukrajiny a změny v adopční legislativě. Kroky, které podle autorů zprávy Yale ztěžují sledování stopy dětí v Rusku.

Strategie chaosu

Skutečnost, že celkový obraz je rozmazaný, je autory interpretována jako strategie. Jeden autor to nazývá "dobře organizovaným chaosem". Chaos, který slouží především k zamlžení pronásledování, jak potvrzují západní diplomaté v OBSE: Kdyby existovaly seznamy jmen, kdyby existoval seznam táborů nebo dokonce přímé rozkazy, genocidní záměr by byl prokazatelný. Únosy dětí za účelem indoktrinace nebo převýchovy představují genocidu.

Jak říká jeden pisatel: "Pokud chcete, aby lidé zmizeli (...), nejlepší postup je, aby se dokumenty z A nikdy nedostaly do bodu B."

Některé děti se však znovu objevily. Podle ukrajinského zástupce OBSE Moskva vrátila ukrajinským úřadům 360 ukrajinských dětí. Toto číslo nemá žádnou souvislost s počtem dětí, které jsou neustále přiváděny do tohoto systému, řekl autor z Yale. Čím déle jsou děti v Rusku, tím vyšší je riziko, že jejich stopy budou navždy ztraceny.

Často není cesty zpět

Mnoho dětí pochází ze státních institucí, ale mají žijící rodiče, některé jsou váleční sirotci, ale také velmi mnoho z nich pochází z běžného rodinného prostředí. První zastávkou je tábor. Druhým krokem je adopce nebo doporučení do pěstounské rodiny – a jakmile je tento krok učiněn, není prakticky cesty zpět.

Zdroj v němčině: ZDE

0