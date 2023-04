Každý pátý automobil prodaný v roce 2023 bude elektromobil, tvrdí Mezinárodní energetická agentura

27. 4. 2023

Téměř každý pátý automobil prodaný v letošním roce na celém světě bude elektromobil, předpovídá Mezinárodní energetická agentura (IEA) poté, co prodej těchto vozidel poprvé globálně překročil hranici 10 milionů. Pozoruhodný nárůst poptávky po modelech poháněných bateriemi znamená, že elektromobily budou tvořit 18% celosvětového prodeje automobilů, zatímco v roce 2020 to byla pouhá 4%, uvádí se v každoročním výhledu IEA, píše v listu Financial Times Peter Campbell.