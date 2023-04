Zrušit, šetřit, nevěřit

27. 4. 2023 / Petr Haraším

Klesáme, klesáme do hlubin neoliberálního zmaru, ale na palubě fosilního parníku do skoku hraje tradiční cimbálovka profesora Fialy za hlaholu Stanjury a Blažka. Roztleskávačky dělají Hovorková se Šafrem, přičemž se velmi obratně vykrúcajú a nakrúcajú za svistotu divokých paliček.



Zprávy z ostravského kalového rybníčku

Politik regionálního významu a opravdového nadšení neoliberálního pokroku Radim Ivan navrhuje zrušit odpudivé příspěvky na bydlení. Se svazáckým pohledem do skvělé budoucnosti chce zlikvidovat tento nemravný vládní nástroj na potírání české drahoty. Místo špatného příspěvku navrhuje pro pečlivě prolustrované vybrané jedince jednoduchou sociální dávku. Jak jednoduchou a jak velkou, se zapomněl zmínit, ale dá se předpokládat, že po předložení důkazů, že je žadatel na dně, obdrží občan na pokraji bezdomovectví vládní poděkování, fialový pac a pravicovou pusu. Příspěvek na bydlení je totiž zneužíván (neřekl, jak, a neřekl, kým), ale pevně stranicky si za tím stojí. Navíc má na příspěvek právo i ten, kdo na něj právo mít právě rozhodně nemá. V kraji Moravskoslezském příspěvky na bydlení pak dělají v pravicovém pelechu věru pěknou neplechu. Jak přesně ohrožuje příspěvek na bydlení Moravskoslezský kraj, to raději nebudeme příliš zkoumat, dozvěděli bychom se velmi hrozné věci. Ano, i tak postižení pravicoví politici se v kokotlině české a pánvi Ostravsko-karvinské uhelné stále vyskytují.

To ale stále ještě konec není. Ten den byl na neoliberální ostravská moudra velmi bohatý. Máme zde pravicový požadavek pravicového mudrce po chtění zrušení obecních úřadů i návrh na zrušení potravinářské inspekce, protože snad hodlá podlá ona nehodná cosi kontrolovat.

Byl pozdní večer, a ještě nebyl máj, ale i tak rozzářil se nám v Ostravě pravicový háj. Po Praze, Brnu i v Ostravě primátor za ODS bude. Dohnal dohnal a předehnal Macuru. Už není moc politických mocenských pozic, které by neovládala sotva 15 % strana. Takhle nedominoval svého času ani všeovládající premiér Andrej.

Tatínek vám vyhlásí válku

Nejprve ráno rána. Špatně to spočítali na financích a mimo rozpočet léta tam a zpět 100 miliard korun. A jak nám na Twitteru napsal obdivovatel premiéra Fialy jakýsi poděšený prostoduchý Vlach: „Proč pravdu o vládě premiéra Fialy dál šíříte, vy prokremelská spodino?“

Odpoledne pak nastala doba statistická. Že se příliš nedaří nadějné vládě politické změny jsme mohli vidět, když premiér této země mával pracičkou a spílal Eurostatu, že tohle si rozhodně nenecháme líbit. My jsme totiž dali na pomoc s energiemi skoro snad nejvíce a takhle zle se nám statistici odvděčili? Kde je nějaká spravedlnost? Krize jsem zvládl, lidé jsou spokojeni a Česko přeci jen kvete jen. A že někdo říkal u vloni na podzim, že naše ceny jsou nejvyšší v EU? Nesmíte jim věřit, jsou to agenti Kremlu. Jsou to dezinformátoři. Šafra na ně! Elektřinu, plyn, vodu a teplo jsme zvládli bez ztráty jediné kytičky a zvládneme i ty imperialistické štváče, kteří našim lidem lžou. Pan Petr bude muset vyhlásit Eurostatu nekompromisní válku do posledního statistika. Pachatele tohoto hanebného činu již premiér nařídil najít, odhalit a už čekáme v Čechách veřejné přiznání a omluvu všem nahlodaným občanům pod korunou nového národního stromu Budelípy.

Jakou radost musela čísla Eurostatu vzbudit u Rajchla a jeho partičky? Co teď a jak z lapálie ven? Tady už nepomůže ani Topolánek, ani Kalousek, ani jiný svazák a už vůbec nebude možné ukazovat fialovým prstíčkem na Babiše s Putinem. Pokud někdo ještě vládě premiéra Fialy věřil, tak ten někdo musí být na pochybách. Tedy krom pravověrných neoliberálních nadšenců, které nezviklá nic nikdy ničevo.

Jak se dalo čekat, ODS, pravice, výrobci a dodavatelé energií zaujali kruhovou obranu. ČEZ, Tykač ani Křetínský loni skoro nic nevydělali, krom pár miliard dolarů, a ostatní zdražili jen kapánek, jen coby se za nehet vešlo. ERU hází datem na ČSÚ a ten zas na Eurostat. Nedobrovolní poplatníci českých vysokých cen vlastně ani neví, jak se mají v porovnání s cizinou pod vládou státníka Petra dobře.

A pokud ceny u nás za energie nebyly tak moc navýšené, tak proč tady máme neustálou obrovskou inflaci?





