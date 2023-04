Británie: Labouristé mají před čtvrtečními komunálními volbami náskok nad konzervativci o 18 procentních bodů

30. 4. 2023 / Jan Čulík

Průzkum společnosti Opinium také ukazuje ukazuje propad osobního hodnocení konzervativního premiéra Rishiho Sunaka: 26 % respondentů jeho výkon schvaluje a 44 % neschvaluje



Tento kreslený komentář týdeníku Observer přesně vyjadřuje situaci: Chromý kačer kulhá ke komunálním volbám:



Rány, které způsobily jeho zchromnění: Brexit, inflace, korupce při udělování covidových kontraktů, krize nákladů na živobytí, imigrační politika, soukromé vodárenské firmy vypouštějí hektolitry splašků do britských řek, pomalý hospodářský růst, stávky... ale:



"Bylo to těžkých třináct let, co vládneme, ale PODÍVEJTE SE: Vyřešili jsme ZÁSADNÍ OTÁZKU volebních podvodů!"



Žádné volební podvody nebyly...

The Tory lame duck hobbles towards local elections – cartoon https://t.co/VxoRe65Ykj — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) April 30, 2023 Podle posledního průzkumu společnosti Opinium před velkými komunálními volbami ve čtvrtek 4. května činí náskok labouristů před konzervativci propastných 18 bodů. Mimochodem, zajímavé je, že na rozdíl od snad všech ostatních evropských zemí, kde se logicky - volby konají o víkendu, aby se jich voliči lehce mohli účastnit, v Británii se tradičně volby konají ve čtvrtek. Igor Hájek, bohemista a překladatel, spolupracovník a přítel Josefa Škvoreckého, se k tomu vždycky v Británii vyjadřoval velmi pohrdavě: interpretoval to jako historickou snahu establishmentu zabránit chudším lidem jít k volbám.



Od nynějška si britští konzervativci vymysleli další sprosťárnu, ve snaze omezit přístup k volbám pro ty voliče, kteří pro ně nehlasují. Zavedli příkaz, že se od nynějška u volebních uren volič bude muset prokázat průkazem totožnosti. Prý tím odstraňují problém volebních podvodů, jenže v Británii žádné volební podvody nebyly.



Prokazovat se u voleb občankou může českým čtenářům připadat jako naprosto samozřejmá věc. JENŽE: Británie nemá občanské průkazy. Zejména chudší občané, kteří nikam necestují, nemají cestovní pas, jímž by se mohli prokázat,. Konzervativní vláda zařídila, aby komunální úřady občanům, kteří si o to zažádají, vydali osobní volební průkaz. Jenže k tomu neuspořádala žádnou informační kampaň, takže o tom lidi nevědí. Důchodcům, kteří většinou hlasují pro konzervativce, povolila, aby se u voleb prokázali svým průkazem opravňujícím je ke slevám ve veřejné dopravě. Studentům, kteří nehlasují pro konzervativce, nedovolila, aby se u voleb prokázali svými studentskými průkazy.



Na parlamentní dotaz v minulých dnech, zda se bude statisticky zaznamenávat, kolika voličům byla u nynějších voleb odmítnuta možnost hlasování, odpověděla konzervativní funkcionářka, že se to zjišťovat nebude.

Žádné volební podvody nebyly...



Poslední průzkum veřejného mínění dává labouristům náskok 18 bodů, strana Keira Starmera má 44 % hlasů a toryové ztrácejí dva body a mají 26 %. Liberální demokraté zůstali beze změny s 10% podílem hlasů. V porovnání s výsledkem labouristů před čtrnácti dny se jedná o čtyřbodový nárůst. Asi 20 % voličů konzervativců z roku 2019 přešlo k labouristům.







Známý komentátor deníku Times Matthew Parris publikoval vášnivý apel na liberální demokraty, aby přijali do svého politického programu zrušení brexitu a návrat Británie do EU. Požaduje to nyní více než 60 procent Britů, ale žádná britská politická strana nemá návrat do EU v programu.



"Dokud veřejnost nebude mít pocit, že může vládě opět důvěřovat, není divu, že se konzervativcům nedaří zvrátit své postavení v průzkumech."



Zdroj v angličtině ZDE

