Zničili Británii a odejít se nechystají

28. 4. 2023

čas čtení 8 minut

Přišel vám článek o Británii z německého časopisu Der Spiegel deprimující? Zde je totéž v deníku New York Times:



Zatímco se Británie připravuje na korunovaci nového krále, národem se šíří pocit konce světa. V atmosféře sociálních nepokojů, ekonomické nefunkčnosti a vládní korupce zavládlo hluboké politické rozčarování. Konzervativní strana zaostává v průzkumech o 15 procentních bodů za opozicí a popularita premiéra Rishiho Sunaka, pátého premiéra konzervativců za posledních sedm let, zůstává tvrdošíjně nízká. Po letech špatného vládnutí toryů se zdá, že názor britské veřejnosti je jasný: máme toho dost.



Zatímco se Británie připravuje na korunovaci nového krále, národem se šíří pocit konce světa. V atmosféře sociálních nepokojů, ekonomické nefunkčnosti a vládní korupce zavládlo hluboké politické rozčarování. Konzervativní strana zaostává v průzkumech o 15 procentních bodů za opozicí a popularita premiéra Rishiho Sunaka, pátého premiéra konzervativců za posledních sedm let, zůstává tvrdošíjně nízká. Po letech špatného vládnutí toryů se zdá, že názor britské veřejnosti je jasný: máme toho dost.



A má k tomu dobrý důvod. Více než deset let konzervativci plenili zemi, o níž tvrdí, že ji milují, ničili její základy a obohacovali své kamarády. Zatímco bohatství těch nejbohatších raketově rostlo, program úsporných opatření, který zahájil David Cameron v roce 2010 a od té doby v něm pokračoval každý konzervativní premiér, vyhladověl veřejné služby, vytvořil jeden z nejchudších sociálních států ve vyspělém světě a přispěl k nejdelšímu období stagnace mezd - pro mnohé k jejich regresi - od napoleonských válek. Průměrná délka života se snížila, dětská chudoba vzrostla a na obzoru je jen málo známek úlevy. Život pod vládou toryů se stal chudším, odpornějším, brutálnějším a kratším.



Parodie na dědictví toryů vede některé k úvahám, zda se příští volby, které se budou konat v lednu 2025, neukážou jako smrtelné. Tyto nekrology jsou však předčasné. Dávná historie strany - která sahá až za její křest jako konzervativců ve 30. letech 19. století a do 17. století - nám napovídá, že ať už budou konzervativci ve vládě, nebo v opozici, budou i nadále nacházet způsoby, jak se přizpůsobit a zachovat si moc. Ať už příští volby dopadnou jakkoli, historická nádoba britské vládnoucí třídy se nikam neztratí.



Podle mnoha údajů je Konzervativní strana nejen nejstarší, ale také nejúspěšnější politickou stranou na světě. Od roku 1884, kdy dělníci poprvé tvořili většinu voličů, se konzervativci vzepřeli vlastním pochybnostem o demokracii a dvě třetiny času v zemi dokázali vládnout. Vyhráli osm z posledních jedenácti voleb. Jejich hlavní opozice, Labouristická strana, naopak většinu času tráví právě jako opozice. Příští rok bude Tony Blair jediným předsedou labouristů, který za poslední půlstoletí vyhrál volby.



Během této historické nadvlády si konzervativci vytvořili národ k obrazu svému a zajistili si určitou míru moci toryů i mimo vládu. Politickou krajinu nadále ovládají antické póly moci vládnoucí třídy - monarchie, nevolená Sněmovna lordů, soukromé školy a Oxbridge. Vzhledem k absenci kodifikované ústavy nebo volené druhé komory je kontrola moci vládnoucí strany minimální. Většinový volební systém zůstává výrazně nedemokratický: Vládě stačí, aby získala podporu přibližně čtvrtiny voličů, aby získala úplnou kontrolu nad výkonnou mocí. V čele vlády jsou obvykle toryové.



Konzervativci považují tyto nedemokratické anachronismy za typicky britské, okouzlující symboly nadčasové stability a lesku. Jsou však také pohodlnými pilíři konzervativců. Ilustrativní je Sněmovna lordů, kde toryové dlouho dominovali. Lordi přestali být převážně dědiční až v roce 1999, po reformě labouristické vlády. Tato sněmovna, která stále není volena, nyní umožňuje určitý druh legitimizované korupce: Premiér může s plným státním souhlasem udělit doživotní místo zákonodárce jakémukoli spojenci - kolegovi z politiky, rodinnému příslušníkovi, novináři, tiskovému magnátovi, stranickému sponzorovi - bez ohledu na jeho vhodnost. Podle nedávné analýzy dal každý desátý člen toryů straně více než 100 000 liber, tedy asi 125 000 dolarů. V každém jiném kontextu bychom věděli, jak takovou praxi nazvat.



A pak jsou tu soukromé školy. Asi polovina vůdců konzervativců chodila do elitních internátních škol, jako jsou Eton a Harrow, které byly založeny v letech 1440 a 1572. Pouze Oxfordská univerzita, jejíž kořeny sahají až do roku 1096, se může pochlubit slavnějšími absolventy. Z 30 premiérů této univerzity od roku 1721 (více než polovina z celkového počtu) tři čtvrtiny chodily do britské soukromé školy. V Británii začíná cesta k moci často na hřišti soukromé školy.



Konzervativci se v průběhu své historie usilovně snažili dát svému antiegalitářskému étosu populární fasádu a zabalit elitní privilegia do aury úcty, tradice a vlastenectví. Britové jsou povzbuzováni, aby byli hrdí na stáří svých institucí, aby se viděli v pompéznosti a ceremoniálu monarchie a lordů, aby si vychutnávali svůj status spíše královských poddaných než občanů.





Ve filmu a literatuře obsahuje většina oblíbených postav a dějových linií v zemi alespoň zárodek národa toryů - absolvent soukromé školy v Etonu James Bond, který s šarmem gentlemana porušuje předpisy, skromný čaroděj Harry Potter, který riskuje vše, aby zachránil svou kouzelně spořádanou internátní školu před zlými vnějšími silami, a kouzelná Mary Poppins, anglická chůva, která chce jen udržovat pořádek v domácnosti. Stejný únik nabízí i televize. Jen v roce 2019 se objevilo více než 30 nových televizních seriálů, které bývají konzervativně přívětivým zobrazením minulosti, ať už z britské produkce, nebo se odehrávají v Británii.



Dalším nepostradatelným komplicem při udržování konzervativní vize Británie je pravicový tisk. Většina mediálních magnátů je přirozenými spojenci toryů a noviny je denně zásobují ultranacionalismem a populismem, což Konzervativní straně umožňuje přesvědčivě tvrdit, že odráží - spíše než utváří - národní náladu. Ve volbách v roce 1924 podporovaly torye téměř tři čtvrtiny tisku. Při posledních volbách v roce 2019 byl tento podíl v podstatě stejný. Pouze za Blaira většina britského tisku torye nepreferovala.



Asi nepřekvapí, že tváří v tvář těmto nepřátelským podmínkám volí labouristé často cestu nejmenšího odporu. To, že straně trvalo tak dlouho, než vůbec provedla reformu Sněmovny lordů, a že tato reforma ani nedemokratizovala tuto komoru, ani neodstranila všechny dědičné "lordy", svědčí o kvazi-smíru labouristů s toryovstvím. Zdá se, že labourističtí politici často raději přijímají požehnání současného systému - povýšení do "šlechtického stavu", rytířský titul, královské pozvání - než aby ho změnili. Současný předseda labouristů sir Keir Starmer se rozhodně vydává touto cestou. Idealismus a naděje jsou opovrhovány ve prospěch pragmatismu a zdravého rozumu, což jsou dva pojmy, které v Británii téměř vždy znamenají přiklonění se k pravici.



Pokud existuje nějaká naděje, pak ta, že pohřbené v Británii, potlačené politickým systémem zkonstruovaným ve prospěch konzervativců, existují i jiné vize společnosti. Právě ty jsou konzervativci odhodláni potlačit. Přes všechny ódy, které toryové pějí na britský lid, jejich nedávné přesuny na území autoritářství - nezákonné suspendování parlamentu, snaha zakázat protesty a stávky a prosazování požadavků na identifikaci voličů při volbách průkazy, které pro mladé voliče (kteří by nevolili konzervativce) nejsou k dispozici - vypovídají vše, co potřebujete vědět o postoji strany k demokracii. Toryovský filozof Roger Scruton, kterého Boris Johnson označil za "největšího moderního konzervativního myslitele", měl jistě pravdu, když napsal, že "žádný konzervativec pravděpodobně nepovažuje demokracii za základní axiom své politiky".



Ani Velká Británie, ani Anglie, kde se hlasuje spíše pro toryovce, nejsou v zásadě konzervativní. Při absenci skutečně zastupitelské demokracie takové závěry jednoduše nelze vyvozovat: Pozoruhodná schopnost Konzervativní strany vyhrávat volby nemá žádný důsledek v celonárodní popularitě. To je důvod k optimismu - toryové nemluví za Británii o nic víc než tisk jedné strany - a zároveň je to varování před jejich sebeuspokojením. Bez ohledu na to, jak velké škody působí, bez ohledu na to, jak nepopulární se zdají být toryové vždycky, zdá se, v Británii zůstávají na scéně.













