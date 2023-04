Ruská agrese na Ukrajině: po útoku ukrajinského dronu zuří rozsáhlý požár v ruské ropné zásobárně na Krymu

Požár skladu pohonných hmot na Krymu byl uhašen



Podle agentury Reuters to na Telegramu uvedl Michail Razvožajev:



Otevřený požár byl uhašen na ploše 1 000 metrů čtverečních.



Sergej Aksjonov, Ruskem jmenovaný šéf Krymu, na Telegramu uvedl, že síly protivzdušné obrany a elektronického boje sestřelily v sobotu nad Krymem dva drony.



Potvrdil, že nedošlo k žádným obětem na životech Rusů, a z útoků obvinil Ukrajinu.



Mluvčí ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že nemá žádné informace, které by naznačovaly, že za sobotní útok je odpovědná Ukrajina.



- Čtyři palivové nádrže zcela shořely:

Moscow-installed authorities of Crimea admitted that four fuel tanks had completely burned down in the bay of Sevastopol. Everything that is bad for the logistics of the Russian army helps to save the lives of Ukrainians. pic.twitter.com/CbaC90uEn3