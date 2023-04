Proč je Putinova propaganda efektivní

28. 4. 2023

čas čtení 1 minuta

Ve třicátých letech 20. století Moskva propagovala komunistický internacionalismus se základní myšlenkou, že transformace, kterou Rusové procházeli, by otevřela cestu k transformaci všech ostatních. Nyní se Kreml místo toho zaměřuje na národní bolševismus, na způsob, jakým izoluje a povznáší ruský lid, říká Vladimir Pastuchov. Ve třicátých letech 20. století Moskva propagovala komunistický internacionalismus se základní myšlenkou, že transformace, kterou Rusové procházeli, by otevřela cestu k transformaci všech ostatních. Nyní se Kreml místo toho zaměřuje na národní bolševismus, na způsob, jakým izoluje a povznáší ruský lid,

Mnoho analytiků předpokládalo, že materialismus a konzumerismus ruského lidu poslouží k jeho imunizaci proti ideologii. Ale ukázalo se, že takoví Rusové jsou také „chtiví po ismech“, jen ne po těch, které fungovaly u jejich rodičů a prarodičů.

Dnešní Rusové jsou zranitelní nikoli mezinárodním bolševismem s jeho expanzivními cíli a plány učinit celé lidstvo šťastným, ale spíše národním bolševismem, který má v úmyslu pouze učinit obyvatele Ruska šťastnými. Mít auta a spotřebiče nestačí; i takoví lidé "potřebují cítit velikost".

Takové pocity mohou vzniknout, pokud vaše armáda někoho porazí, abychom od nynějška mohli ohrožovat svět. V důsledku toho se to, co Putin nabídl a co tato třída Rusů chce, ukázalo být podobné, přičemž jeden druhého spíše podporuje, než aby byli v konfliktu, jak si mnozí mysleli.

Zdroj v ruštině: ZDE

0