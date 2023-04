Ruská agrese na Ukrajině: V Záporoží se ukrajinská armáda připravuje na bezprostřední ofenzívu

30. 4. 2023

- Ruský propagandista Mardan argumentuje, že rozhovor Zelenského se Si Jinpingem je "zradou" Ruska. Proč tedy Si narušil tři dny Putinovu "práci" během své návštěvy?

Russian propagandist Mardan says that the conversation of @ZelenskyyUa and Xi Jinping is a "betrayal" of Russia.



Why, then, did Xi Jinping disrupt Putin's work for three days during his visit, Mardan wonders. pic.twitter.com/jVl7Z7qPnN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2023 - Noční ostřelování ve městě Cherson zranilo dva lidi, uvedl v neděli ráno zástupce předsedy Chersonské oblastní rady Jurij Sobolevskij.



V sobotu bylo v širší Chersonské oblasti podle jejích úřadů zaznamenáno více než 27 útoků na obytné oblasti, bylo vypáleno asi 135 střel.



Jedná se o následek zvýšeného počtu útoků na oblast, která již v průběhu války čelila intenzivnímu bombardování.



Místní vláda se prý připravuje na hromadnou evakuaci oblasti v případě dalších silných útoků, píše The Kyiv Independent. Oblastní gubernátor Oleksandr Prokudin v sobotu uvedl, že se již vytyčují bezpečné cesty ven a dočasná obydlí.

- V neděli ráno se v Charkovské oblasti objevily zprávy o silném ostřelování. Podle místních představitelů bylo několik domů ve městě Kupjansk zasaženo protiletadlovými střelami.



Zásah způsobil požáry obytných domů a garáží a byla zničena čtyři auta, ale podle Oleha Syniehubova, náčelníka Charkovské oblastní vojenské správy, nedošlo k žádným obětem.



Syniehubov na svém účtu na Telegramu rovněž uvedl, že v regionu probíhá rozsáhlé odminování, přičemž v sobotu bylo zneškodněno 123 kusů munice.



- Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil sděluje, že v sobotních bojích bylo zabito 470 ruských vojáků



Podle denně aktualizované zprávy na sociálních sítích tak celkové bojové ztráty Ruska od začátku války dosáhly 190 510 osob.



Ukrajina rovněž uvedla, že za den zničila dva ruské tanky, šest dělostřeleckých systémů a šest vozidel.



- Počet dětí zabitých ve válce dosáhl 477, jak vyplývá z údajů právě zveřejněných na účtu ukrajinské generální prokuratury na Telegramu.



Počet obětí vzrostl poté, co v sobotu vyšlo najevo, že při raketovém útoku na výškovou budovu v Umanu 28. dubna zahynuly další dvě děti. Při útoku zahynulo 23 lidí, včetně šesti dětí.



Podle oficiálních údajů Ukrajiny bylo v konfliktu zraněno více než 955 dětí. Nejvíce dětí bylo zraněno v Doněcku, kde bylo zraněno nebo zabito 452 dětí.



- Joe Biden prohlásil, že "pracuje jako o život", aby zajistil propuštění reportéra deníku Wall Street Journal Evana Gershkoviche, zadržovaného v Rusku na základě obvinění ze špionáže. Ocenil "absolutní odvahu" amerického novináře a znovu vyzval Moskvu k jeho okamžitému propuštění.



Biden se v sobotu večer při projevu na výroční večeři pro korespondenty Bílého domu obrátil přímo na Gershkovichovy rodiče, kteří byli v místnosti a více než 2 000 účastníků jim tleskalo vestoje.



"Všichni stojíme při vás. Evan jel do Ruska, aby vrhl světlo na temnotu, před kterou jste všichni před lety utekli. Absolutní odvaha... celé rodině, všichni v tomto sále stojí při vás. Každý den pracujeme na jeho propuštění," řekl Biden a připomněl novinářův dopis rodičům, v němž uvedl, že "neztrácí naději".



Někteří hosté na akci ve washingtonském hotelu Hilton měli na sobě knoflíky s nápisem "Free Evan".





- Ruští velitelé zadržují vlastní neposlušné vojáky v "dírách v zemi



Britské ministerstvo obrany uvádí, že ruští velitelé pravděpodobně začali "trestat porušení disciplíny" tím, že provinilé vojáky zadržují v takzvaných "zindanech", což jsou díry v zemi zakryté kovovou mříží.



"Několik nedávných zpráv od ruského personálu podává podobná svědectví o tom, že byli umístěni do zindanů za přestupky včetně opilosti a pokusu o ukončení smlouvy," uvedlo ministerstvo obrany v prohlášení zveřejněném na Twitteru.



Dále uvádí, že v prvních měsících války mnozí ruští velitelé přistupovali k vymáhání disciplíny "relativně lehce" a "umožňovali těm, kteří odmítali bojovat, aby se v klidu vrátili domů".



Někdy kolem podzimu 2022 se však objevily zprávy o několika stále drakoničtějších iniciativách na zlepšení disciplíny v ozbrojených silách. K tomu prý došlo zejména poté, co Rusko od ledna letošního roku jmenovalo Valerije Gerasimova svým celkovým velitelem pro válku na Ukrajině.



Jeho jmenování bylo součástí několika velkých otřesů v moskevském vojenském vedení během klopýtavé invaze na Ukrajinu,.



- Na první dny ruské invaze vzpomínal také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v sobotním rozhovoru uvedl, že nosí pistoli a že by se po boku svých nejbližších bil na život a na smrt, kdyby Rusové na začátku války vtrhli do jeho kyjevského velitelství.



V prvních dnech po invazi 24. února 2022 se podle ukrajinských představitelů ruské zpravodajské jednotky pokusily proniknout do Kyjeva, ale byly poraženy a nepodařilo se jim dosáhnout Bankovské ulice v centru, kde sídlí prezidentské kanceláře.



"Vím, jak se střílí. Dovedete si představit [titulek typu] 'Ukrajinský prezident je v ruském zajetí'? To by byla ostuda," řekl televiznímu kanálu 1+1.



Další ruské jednotky zahájily útok na předměstí Kyjeva, ale nebyly schopny postoupit. Úřady rovněž informovaly o několika neúspěšných pokusech o sabotáž uvnitř města.



"Nikdo by nepadl do zajetí, protože jsme měli velmi seriózně připravenou obranu Bankovské ulice. Byli bychom tam do poslední chvíle," dodal.



Na otázku, zda u sebe nosil pistoli a cvičil se v jejím používání, odpověděl, že ano, a zároveň odmítl domněnku, že by ji použil spíše k sebevraždě než k zajetí.



"Ne, ne, ne. Není to (k zastřelení) sebe sama. Abych střílel zpět, určitě," řekl.



- Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová promluvila o své překvapivé návštěvě Ukrajiny těsně po zahájení ruské invaze.



Pelosiová a další zákonodárci byli tajně dopraveni do Kyjeva cestou, kterou nechce prozradit.



"Bylo to velmi nebezpečné," řekla Pelosiová agentuře Associated Press před nedělním výročím této cesty.



"Nikdy jsme se toho nebáli, ale mysleli jsme si, že můžeme zemřít, protože jsme navštívili vážnou válečnou zónu."



Návštěva Pelosiové byla stejně neobvyklá jako historická a otevřela nový diplomatický kanál mezi USA a Ukrajinou, který se s prodlužující se válkou jen prohloubil.



Vzhledem k nové republikánské většině ve Sněmovně reprezentantů, jejíž členové se stavěli na stranu Trumpa, Pelosiová, demokratka, nadále věří, že Kongres bude pokračovat v podpoře Ukrajiny jako součásti širšího závazku USA podporovat demokracii v zahraničí tváří v tvář autoritářské agresi.



K širším důsledkům tohoto boje dodala: "Musíme zvítězit. Musíme to dovést do pozitivního konce - pro lidi na Ukrajině i pro naši zemi," uvedla Pelosiová. "Ve světě nyní probíhá boj mezi demokracií a autokracií, jeho projevem je v současné době Ukrajina."





- Obrovský požár v krymském přístavním městě Sevastopol byl v sobotu uhašen po údajném útoku ukrajinského dronu na palivové nádrže ve skladu ruského námořnictva. Videozáznamy zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly hořící rozsáhlou plochu, z níž stoupal sloup černého dýmu z hořícího paliva. Podle Moskvou dosazeného gubernátora Michaila Razvožajeva byl požár později uhašen. Představitel ukrajinské vojenské rozvědky uvedl, že bylo zničeno více než 10 nádrží s ropnými produkty o kapacitě přibližně 40 000 tun určených pro použití ruskou Černomořskou flotilou, informovala agentura RBC Ukraine.







- Počet obětí ruských leteckých útoků na města po celé Ukrajině v pátek brzy ráno vzrostl na nejméně 26, včetně pěti dětí. Kyjev uvedl, že přípravy na protiofenzívu proti silám Moskvy jsou téměř dokončeny. Hasiči se potýkali s požárem obytného domu zasaženého ruskou raketou v centrálním městě Uman a záchranáři prolézali obrovskou hromadu doutnajících trosek a hledali přeživší.

- V důsledku ukrajinského ostřelování vesnice v ruské Brjanské oblasti zemřeli v sobotu večer dva civilisté, uvedl místní gubernátor. "Podle předběžných informací byl jeden obytný dům zcela zničen, další dva domy byly zničeny částečně," uvedl gubernátor Alexandr Bogomaz v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. "Na místě nadále pracují záchranné služby." Ukrajina se téměř nikdy veřejně nehlásí k odpovědnosti za útoky uvnitř Ruska a na Ruskem kontrolovaném území na Ukrajině.



- Ukrajina má nadále pod kontrolou klíčovou zásobovací trasu do Bachmutu, uvedl v sobotu vojenský mluvčí, zatímco šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagner pohrozil, že stáhne část svých jednotek z tohoto východního města, pokud Moskva nepošle více munice.



Ruské síly se již deset měsíců snaží probít do rozbitých zbytků kdysi sedmdesátitisícového města. Kyjev se zavázal bránit Bachmut, který Rusko považuje za odrazový můstek k útoku na další města.



- Rusko v sobotu slíbilo, že tvrdě zareaguje na podle něj nezákonné obsazení školy na polském velvyslanectví ve Varšavě, které označilo za hrubé porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Polský státní zpravodajský kanál TVP Info již dříve informoval, že se v sobotu ráno před školou ruského velvyslanectví na ulici Kielecka ve Varšavě objevila policie. Moskevský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev v sobotu ruským státním tiskovým agenturám řekl, že tento krok je nezákonný, ale Polsko uvedlo, že má právo si budovu vzít zpět.



- Existuje reálná možnost, že ruské rakety, které v pátek zasáhly Ukrajinu, byly pokusem o likvidaci ukrajinských záložních jednotek a vojenských dodávek, které byly zemi nedávno předány, uvedlo v sobotu britské ministerstvo obrany.



- Ruské okupační úřady na jihu Ukrajiny v sobotu uvedly, že ukrajinské síly vystavily město Nová Kachovka "intenzivní dělostřelecké palbě", která přerušila dodávky elektřiny. Vedení města to uvedlo na Telegramu: "Nová Kachovka a osady v okolí jsou pod velmi intenzivní dělostřeleckou palbou ukrajinských ozbrojených sil". Nová Kachovka se nachází v části jižního Chersonského regionu, kterou kontroluje Rusko.



- Pět zemí EU se dohodlo na dohodě, která umožní tranzit ukrajinského vývozu potravin, uvedla Evropská komise poté, co byly na potraviny uvaleny dočasné zákazy v důsledku protestů zemědělců. Dohoda s Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem přichází v důsledku omezení ukrajinského vývozního kanálu pro obilí přes Černé moře, které si vynucuje vývoz po souši přes sousední země.



