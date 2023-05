Zjevil se nám Šetřil Pán, radujme se!

2. 5. 2023 / Petr Haraším

Pokud bude vládní neoliberální pravice tančící v posledním dějství klausí parokomedie dál dementně zavírat oči před problémy, které sama způsobila a působí, tak jim zanesené oči otevře znovu až budoucí vláda kdovíjakého střihu a vyznání. Spoléhat na to, že uvědomělý volič, na kterého vláda po celé volební období házela šetřící bobek a čtyři roky pravidelně zvyšovala náklady na veškerý prachmizerný život se zdárným snižováním reálné mzdy, už podruhé nemusí vyjít. Vládní politici se zuby nehty brání přenést řešení krize, do které jsme hrdě vykročili po jednání Fiala Babiš prosinec 2020, na vrstvy, jež na opatřeních ANO plus ODS zhoubně vydělaly. Rozhodli se milí, že se ještě jednou a znovu pokusí řešit finanční krizi republiky ohlodáním chudiny až na sociální kost. Hlavně, ať se nijak nezmění státní financování oligarchické větve české zbabělosti plněné do sytosti.

Ministr amatér chemik financí

Když jsme u těch starých až přestárlých pravicových vykopávek. Mistr Kalousek nevydržel muka čekání v domácím ústraní a nebyl by to on, kdyby nenabídl pomocnou ruku vrchním vrstvám české lumpárny. Stejně jako kdysi kamarád Miloš vyrazil i on zpět na výsluní kamer a mediálních smrští. Najednou ho je všude plno, tuhle článek, támhle stejný na jiném webu a tamtudy jde cestou do studií vykládat zvěst o nutné chudobě v době blahobytně rozdílné. Pln poslání z tradičních míst rozhodl se razit svá stále léty zastaralá pravicová moudra nejprve v ČT a pak už kdekoli, kde mu dopřejí sluchu a vidu.

Jak upřímně zapsaly anály zpackané historie finanční krize 2008, tak se ministr chemik a finanční amatér Kalousek Miroslav posledně chtěl z krize ušetřit. Aplikoval totiž na ukradený stát, který od nástupu ekonoma atomového věku prognostika Klause nic jiného nedělal, než že utahoval opasky vyjeveným občanům, věru nadmíru lišáckou sofistikovanou metodu šetřit, utahovat, šetřit a utahovat. Ušetřil na finanční spodině, ušetřil na důchodcích, ale neušetřili spolu s vrcholným sociopatem Drábkem český sociální systém. Utáhl na vařené finanční nudli nevěřící společnost, popřál zdaru oligopolu a přitáhl nám sem za odměnu Babiše, Andreje Babiše.

Po 15 létech v nešetřivé nedobrovolné izolaci tedy slavný ekonom chemik amatér vyrazil na zteč. Rozhodl se, stále tentýž mazaný lišák, že když to nevyšlo posledně, tak není boha nad Kalouska, aby šetřit, utahovat, šetřit a utahovat tentokráte plně nezabralo. Snižovat daně již plně sice nechce, ale zvýšit nikdy, neboť by pilné vzdělané nelíné občanstvo hromadně uteklo s kvikotem do ciziny. Tam do cizích zemí, kde se platí daně opravdu a daleko vyšší a progrese fackuje bohaté hlava nehlava, což dá rozum jedině Skopečkovi a ještě Skopečkovi. Kdyby byly daně v českém ráji na úrovni civilizovaného Západu, tak bychom neměli problémy s deficity, ale byl by zas nadějný český občan demotivovaný, neučil by se, nestudoval, lenivěl by a otupěl by.

Co s tím a jak na to? No, musíme neprodleně propustit a opustit mraky státních nehorázně přeplacených lenivých vyžírek.

Jako bonus svátosti škubání zrušíme zbytné sociální dávky. Bum bác a krize letí do kouta, deficit zachráněný a budoucnost samá dokonalost. Jen ten Babiš, Andrej Babiš.

Za dalších 15 let můžeme u Moravce očekávat stálou misi vytrvalého ekonoma chemika amatéra Kalouska s tím, že v této krizi už šetřit, utahovat, šetřit a utahovat konečně klapne.

V kvantové teorii a neověřené praxi je totiž možné, že když to Kalousek bude zkoušet dalších milion let, tak tou betonovou zdí fakt jednou projde. Teorie ušetřit se k blahobytu bude světovou ekonomickou veřejností a všemi chemiky konečně akceptována. Topolánkova cena za ekonomii bude právoplatně udělena a vagóny plné hnědého uhlí od Křetínského přiděleny. Pochopitelně a jak jinak slova mistra chemika ekonoma amatéra sklidila u pravice nadšené ovace ve stoje, vleže i vkleče.

Naštěstí ministr amatér financí Kalousek nebyl v době biblických zázraků. Kdyby byl, tak by zarazil daleký pochod tří mudrců za Ježíškem. Jaké dary, komu? Když se nesnaží, ať nejí. Vždyť na tu stáj berou příspěvky na bydlení a kolik zvířátek tam mají. Musíme šetřit, žádná Poslední večeře. A Jidášovi ne 30 stříbrných, stačí mu 1 měďák a provaz, ať si sežene sám. I když na ten provaz bychom nějakou tu sociální dávku mohli vlastně zavést. A co ten kříž? Proč je tak velký? Co na to padlo dřeva!

Táta všech hloupých plošných škrtů

Ano, dalo by se zde napsat, co mistr Kalousek vracející se na místo činu zase navrhuje. Ano, dalo, ale je to zbytečné. Jak pravil sám on Šetřivý, on je konzistentní a tak, šetřit, utahovat, šetřit a utahovat, hromadně, plošně, tupě a ostudně. Už 33 let šetřit, utahovat a stále dál, bez ohledu na fakt, že tato cesta nás dovedla na nevábná místa nízkých platů, nejvyšších cen a front na lístky u bídného okénka sociální hanby. Neobjeví se prosperita a naděje na lepší zítří, objeví se Babiš, Andrej Babiš.

