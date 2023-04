USA: Muž byl zastřelen sousedem za použití foukače listí na vlastní zahradě, informuje americká policie

28. 4. 2023

čas čtení 6 minut

Muž z Illinois, který pracoval na zahradě před svým domem, byl tento měsíc zastřelen do hlavy svým devětasedmdesátiletým sousedem poté, co se dostali do sporu kvůli jeho foukači listí, uvedly tento týden úřady.



Střelba v Antiochu ve státě Illinois patří mezi nedávné případy, kdy byli lidé zastřeleni při běžných každodenních činnostech, od zvonění u dveří po vjíždění na příjezdovou cestu.



Úřad šerifa okresu Lake reagoval 12. dubna na hlášení o nereagujícím muži na příjezdové cestě v Antiochu, ve vesnici poblíž hranic s Wisconsinem, která leží asi 100 km od Chicaga, uvedly úřady v tiskové zprávě. Když po půl osmé večer dorazili na místo, našli zástupci majitele domu, devětapadesátiletého Williama Martyse, se střelným zraněním hlavy. Martys byl v nemocnici prohlášen za mrtvého. Muž z Illinois, který pracoval na zahradě před svým domem, byl tento měsíc zastřelen do hlavy svým devětasedmdesátiletým sousedem poté, co se dostali do sporu kvůli jeho foukači listí, uvedly tento týden úřady.Střelba v Antiochu ve státě Illinois patří mezi nedávné případy, kdy byli lidé zastřeleni při běžných každodenních činnostech, od zvonění u dveří po vjíždění na příjezdovou cestu.Úřad šerifa okresu Lake reagoval 12. dubna na hlášení o nereagujícím muži na příjezdové cestě v Antiochu, ve vesnici poblíž hranic s Wisconsinem, která leží asi 100 km od Chicaga, uvedly úřady v tiskové zprávě. Když po půl osmé večer dorazili na místo, našli zástupci majitele domu, devětapadesátiletého Williama Martyse, se střelným zraněním hlavy. Martys byl v nemocnici prohlášen za mrtvého.



Úřad šerifa v úterý zatkl Ettoreho Laccheie, Martysova souseda, a obvinil ho z vraždy poté, co zástupci zjistili, že devětasedmdesátiletý muž "měl s Martysem různé údajné spory". Podle chicagské pobočky CBS WBBM se Laccheiovi nelíbil Martysův hlučný fukar na listí a oba se dostali do sporu.



"Zatímco Martys používal foukač listí na svém dvoře, přistoupil k němu Lacchei," uvedl úřad šerifa. "Lacchei se s Martysem pohádal a během hádky Lacchei střelil Martyse do hlavy."



Lacchei byl obviněn z vraždy prvního stupně. Pokud bude Lacchei odsouzen, hrozí mu podle illinoiských advokátů 20 let až doživotí. Není jasné, zda má Lacchei advokáta.



"Upřímnou soustrast rodině a přátelům Williama Martyse, který byl nesmyslně zavražděn," uvedl v prohlášení šerif okresu Lake John D. Idleburg.



Jacquelyn Martysová, dcera zavražděného, sdělila deníku The Washington Post v textové zprávě, že rodina k tomu nemá žádný komentář.



"Snažíme se vyrovnat s obrovskou ztrátou," uvedla.



Střelba přišla v době, kdy zdánlivě náhodné incidenty v Missouri, New Yorku a Texasu zaujaly titulní strany novin a staly se ohniskem debaty o násilí páchaném střelnými zbraněmi v Americe.



Šestnáctiletý černoch Ralph Yarl byl postřelen poté, co 13. dubna zazvonil u dveří nesprávného domu v Kansas City ve státě Mo., když se snažil vyzvednout své sourozence. Andrew D. Lester, čtyřiaosmdesátiletý běloch, je obviněn z trestného činu napadení a ozbrojeného trestného činu v případu, který byl podle prokurátorů a představitelů města rasově motivován.



Dvacetiletá Kaylin Gillisová byla zastřelena poté, co 15. dubna se svými přáteli omylem vjela na špatnou příjezdovou cestu v Hebronu ve státě New York, když hledala dům svého přítele. Kevin Monahan, pětašedesátiletý majitel domu, byl obviněn z vraždy druhého stupně.



Dvě dospívající roztleskávačky byly postřeleny - a jedna z nich, osmnáctiletá Payton Washingtonová, byla těžce zraněna - poté, co jedna z dívek 18. dubna omylem nasedla do špatného auta na parkovišti u obchodu s potravinami v texaském Elginu. Pětadvacetiletý Pedro Tello Rodriguez Jr. byl obviněn ze smrtícího jednání, což je trestný čin třetího stupně.



Šestiletá dívka Kinsley Whiteová a její otec byli postřeleni poté, co se při čtvrtém incidentu 18. dubna v Gastonii ve státě New York skutálel basketbalový míč do mužova dvora, uvedla rodina a sousedé v místním vysílání. Čtyřiadvacetiletý Robert Louis Singletary se sám přihlásil a byl obviněn z několika trestných činů včetně pokusu o vraždu prvního stupně.



Úřady nezveřejnily mnoho podrobností týkajících se střelby v Illinois. JR McCarty, který byl sousedem Laccheie a Williama Martyse, však místním médiím potvrdil, že oba muži měli v minulosti konflikty, včetně předchozího případu, kdy Lacchei na Martyse vytáhl zbraň.



"Nikdo si nic takového nezaslouží a je docela šílené si myslet, že se někdo může takhle zlomit kvůli obyčejné hádce, kterou lze vyřešit pouhým rozhovorem," řekl McCarty chicagské pobočce televize ABC WLS.



Vyšetřování smrtící střelby kvůli foukači listí trvalo více než dva týdny, než byl v úterý v Laccheiově domě v Antiochu vykonán příkaz k domovní prohlídce, uvedl úřad šerifa. Poté, co zástupci získali střelnou zbraň poblíž hranice Laccheiova pozemku, byl Lacchei zatčen ve svém domě bez incidentu, uvedly úřady.



Podle prokurátorů se Lacchei chystal na cestu do Itálie a pravděpodobně by byl v zahraničí, kdyby se zatčením počkali, uvedla televize WLS.



"Snadný přístup ke střelným zbraním opět změnil spor ve smrtelný zločin," uvedl v prohlášení státní zástupce okresu Lake Eric Rinehart. "Budeme podporovat oběti a usilovat o spravedlnost v soudních síních."



Laccheiovi byla tento týden zamítnuta kauce. Je držen ve vězení Lake County až do prvního soudního slyšení v květnu, uvedly úřady.





"Členové našeho kriminálního oddělení nepřetržitě pracují na tom, aby vraha pana Martyse postavili před soud, a já jsem šťastná, že rodina pana Martyse může zahájit proces uzavírání a uzdravování," uvedla Idleburgová.



Martys se narodil 25. července 1963 v Chicagu a podle nekrologu "žil svůj život ve smýšlení o štěstí". Martys, otec čtyř dětí, který provozoval stavební firmu, byl oddaným stoupencem kung-fu "a věřil, že jsme všichni navzájem propojeni, a to ho přimělo vážit si všeho, co má životní sílu", stojí v jeho nekrologu. Jacquelyn Martysová zveřejnila na Facebooku fotografii svého otce krátce po jeho smrti.



William Martys rád trávil čas se svou rodinou a přáteli, zejména s vnučkou Molly.



"Snažil se vytvářet v životě šťastné události a příležitosti a zároveň se staral o to, aby byli šťastní i lidé kolem něj," napsala jeho rodina. "Pokud jste byli Williamovým přítelem, byli jste jeho přítelem na celý život - byl by tu pro vás bez ohledu na okolnosti."



O příčině jeho smrti se sice nikde nepíše, ale rodina dala jasně najevo, na jaké lidi neměl Martys během svého téměř šedesátiletého života čas.



"Nenáviděl mnoho věcí," napsala rodina, "ale nenáviděl hloupé lidi, kteří nedokázali v životě otevřít svou mysl novým myšlenkám a nápadům."



Zdroj v angličtině ZDE



1