A jaké dezinformační téma bude v nabídce příští týden?

4. 5. 2023 / Jiří Hlavenka

Jistě si toho taky všímáte: v periodicitě někde mezi týdnem až čtrnácti dny se vždy objeví nové dezinformační téma. Vesměs hlouposti i bez nějakého zrníčka podstaty - níže je odkaz na článek, ve kterém se Jakub Hruška vypořádává s "ukrajinskou pšenicí" stručně a jasně. Zásah, potopená. Ale "špatný pocit zůstal"; a Hrušku čte pár set lidí.

Před čtrnácti dny cvrčci v mouce, teď ukrajinské obilí, příští týden se můžeme těšit zase na něco nového. Určitě to přijde.

Témata bývají vnášena do veřejného prostoru s velkou vervou a vlastně i profesionalitou - snaží se předložit nějakou datovou podstatu (obvykle zcela nepravdivou - v daný moment to ale není snadné vyvrátit/ověřit), a během velmi krátké doby to opublikuje velká řada médií a skupin na sociálních sítích s velkou sledovaností.





Téma "rezonuje", protože k lidem sledujícím tato média se zpráva dostane třeba z dvaceti směrů najednou. To je velmi působivé - pokud k vám jednu zprávu přinese dvacet různých zdrojů, pokaždé malinko jinak zpracovanou, nabývá na přesvědčivosti a důvěryhodnosti. I když se po dvou týdnech ukáže, že to byla úplná kravina, dojem zůstane - a o to jde. ("Sice je možná pravda že nás nechtějí krmit cvrčkama, ale stejně jsou to lumpové").



Současně platí, že pokud se na tato dezinfa (kterých bylo za poslední rok několik desítek) podíváme, "komu prospívají", tak u jednoho každého můžeme snadno usoudit, že velmi dobře odpovídá ruské informační "válce" nejen v současné době války opravdové, ale i před ní. Tedy: nastolování nedůvěry až odporu vůči Ukrajině a jejím představitelům, vyvolávání nedůvěry vůči Západu a zejména jeho jednotě, společnému postupu, vyvolávání nevraživosti vůči současným představitelům země, chcimírství, vyvolávání strachu (výhrůžkami se Rusko "živí" už pár set let), a podobně. I když jsou témata velmi různorodá (viz "EU vás bude krmit cvrčky"), jejich věrohodnost a bizarnost je různorodá, toto je tam všude stejné - v čí prospěch hovoří.



A já si stále nedovedu odpovědět na otázku: je zcela jasné, že toto je orchestrováno zvenčí (a buďme konkrétní: z Ruska), nebo není? Je to plánovaná operace s "kalendářem", kdy už vědí co budou bušit za týden, za dva, za pět? Nebo to vzniká i jinde, u nás, spontánně, různými místními politickými či politicko-byznysovými (á la Hrdlička) dobrodruhy, které to prostě baví a kteří vidí, jak snadno lze získat vliv a výsledně nějaké peníze? Nebo je to ještě jinak? Stále víc se přikláním k první variantě - zejména když vidím tu pravidelnost, stále stejné "cui bono", vlastně i profesionalitu v provedení - ale jistě to nevím.

Autor zveřejnil text na sociální síti.

