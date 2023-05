Antidemokratická Británie: Londýnská policie zatýká osoby, o nichž se domnívá, že by mohly protestovat proti Karlově korunovaci

6. 5. 2023

čas čtení 5 minut

Policie zatýká pokojné demonstranty proti monarchii a postavila obří bariéry, aby nebyly vidět prorepublikánské transparenty. Právo na svobodný protest potlačeno. Ostuda!

Police arrest peaceful anti-monarchy protesters & have erected giant barriers to osbcure pro-republic banners. Right to freely protest suppressed. Shame! pic.twitter.com/oqTU1op0eX — Peter Tatchell (@PeterTatchell) May 6, 2023

Graham Smith z organizace Republic byl zadržen při protestu na trase průvodu krále Karla III. v centru Londýna

Na trase průvodu krále Karla III. byl zatčen šéf předního britského republikánského hnutí a pět dalších organizátorů antimonarchistického protestu



Graham Smith, šéf hnutí Republic, vybíral nápoje a plakáty pro demonstranty na hlavním místě protestu na Trafalgarském náměstí, když byl zadržen policií na Strandu v centru Londýna.



Skupina šla za pronajatou dodávkou plnou stovek transparentů, když je zastavila policie. Metropolitní policie na začátku týdne na Twitteru uvedla, že bude "netolerantní" k těm, kteří se snaží "ohrozit" tento den.

Harry Stratton, ředitel společnosti Republic, který přišel, když byl Smith a ostatní zadrženi, řekl: "Sbírali transparenty a přinášeli je, když je policie zastavila.



"Chlapci se ptali, proč jsou zatýkáni a bylo jim řečeno: To vám řekneme, až prohledáme vozidlo. V tu chvíli zatkli šest organizátorů. Ptali jsme se, na základě čeho je zatkli, ale nechtěli to říct. Je to překvapení, protože jsme měli s policií řadu schůzek. Neměli s našimi plány žádné problémy."



K zatčení došlo kolem půl osmé ráno, kdy se na Trafalgarském náměstí shromáždily stovky antimonarchistických demonstrantů s velkými vlajkami a ve žlutých tričkách, kteří chtěli upoutat pozornost světových médií i krále v den jeho korunovace.



Ti, kteří se chystali vyjádřit nesouhlas, když kolem nich procházel korunovační průvod Karla III., se postavili k nejstarší londýnské soše Karla I., který před téměř 400 lety přišel o hlavu kvůli republikánům.



Očekává se, že do poledne se pod Nelsonovým sloupem shromáždí až 2 000 protestujících, včetně zástupců švédského, nizozemského a norského republikánského hnutí.



Malý hlouček přítomných byl však v sobotu brzy ráno pod zlověstnou šedivou oblohou obklopen jak těmi, kteří se vydali slavit, tak kolonami policistů, kteří pochodovali na svá stanoviště.



Maria Gomezová, 39 let, z Boreham Woodu v Hertfordshiru, řekla, že protest, který pořádá dlouhodobě protimonarchistická skupina Republika, bude pokojný, a doufala, že se vyhne střetům s těmi, kteří přišli slavit.



"Někteří předtím křičeli 'spalte žluté vlajky', ale zastrašování jsme zažili už dříve - v roce 2012 na nás házeli vajíčka," řekla. "Lidé se mohou na republikány velmi zlobit."



Radikál Haslan, 29letý student, který přijel z Manchesteru, řekl, že "zůstane v bezpečí s ostatními" na Trafalgarském náměstí, ale někteří plánují stát na jiných místech podél trasy průvodu, "aby dali najevo své názory".



Přítomnost 11 500 policistů, největší policejní operace, jakou kdy Spojené království zažilo, nebyla pro všechny, kteří se shromáždili, aby dali najevo svůj nesouhlas s monarchií, zcela uklidňující.



Protestu se účastní všechny známější postavy protimonarchistického hnutí, včetně 23letého Patricka Thelwella, který byl minulý měsíc shledán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, protože během návštěvy Yorku hodil na krále pět vajec.



"Rozhodně jsem žádná vejce nepřinesl," řekl. "Můj kurátor mi řekl, že mě sleduje protiteroristický útvar. Jsem si jistý, že mě stejně zatknou. Bude zajímavé sledovat, jak daleko jsme klesli k tomu, že jsme fašistická země."



Lidé shromáždění u Trafalgaru plánovali bučet a mávat svítícími žlutými vlajkami, kolem kterých bude procházet královský průvod na cestě z Westminsterského opatství do Buckinghamského paláce.



Očekávaly se projevy labouristického poslance Clivea Lewise, aktivisty za lidská práva Petera Tatchella a Paula Powleslanda, právníka, kterému bylo vyhrožováno zatčením, když po smrti královny držel na ulici prázdný list papíru.



Jednadvacetiletá Imogen McBeathová, účastnice kampaně spojené se skupinou No More Royals, která tvrdí, že jejich poselství je "prohlášením mladých, homosexuálů a vyhozených z práce", uvedla, že se nebudou snažit vyvolat žádnou reakci, ale chtějí vyjádřit svůj názor pokojnou cestou.



"Je to největší monarchistická událost, a tak jsme tu museli být," řekla. "Ale nechceme nikoho provokovat."





Loretta Caughlinová, 56letá majitelka restaurace z Penzance v Cornwallu, řekla, že je členkou Republiky už 17 let. "Bylo to v roce 2006, kdy jsem objevila Republiku a uvědomila si, že nejsem jediná. Je nás hodně."







Podrobnosti v angličtině ZDE

