Britští konzervativci zaznamenali drtivou porážku ve čtvrtečních komunálních volbách

6. 5. 2023

Britští konzervativci přišli ve čtvrtečních komunálních volbách o více než 1 000 křesel



Premiér Rishi Sunak v pátek připustil, že výsledky voleb do anglických zastupitelstev jsou "zklamáním", a čelil jízlivému verdiktu některých svých poslanců a prvním náznakům ohrožení svého vedení ze strany spojenců Borise Johnsona.



Předsedu labouristů Keira Starmera povzbudil zisk více než 500 křesel. Jeho strana se domnívá, že prý má nyní šanci převzít moc v roce 2024 poprvé po 14 letech.



BBC odhaduje celostátní podíl hlasů labouristů na 35 %, konzervativců na 26 % a liberálních demokratů na 20 %, zatímco ostatní strany na 19 % - odhady byly extrapolovány z místních výsledků pouze v Anglii.





Labouristé dosáhli výrazného náskoku před konzervativci na severu Anglie a v Midlands, a získali i získali zastupitelstva na jihu, jako je Plymouth, Swindon, Dover a Medway. Oslavovali tak, že se stali největší stranou v místní samosprávě, což se jim nepodařilo od dob Tonyho Blaira v roce 2002.



Strana dosáhla překvapivých úspěchů v Hertsmere v hrabství Hertfordshire, sídle místopředsedy vlády Olivera Dowdena, kde toryové ztratili celkovou kontrolu nad komunální radou.



S přibývajícími hrozivými výsledky v průběhu pátku ztratili toryové do večera více než 1 000 křesel v zastupitelstvech, přičemž několik zastupitelstev ještě nebylo vyhlášeno.



Liberální demokraté se v jižní Anglii také dobře prosadili proti toryům, získali více než 400 křesel a zvýšili své naděje na to, že v příštích volbách budou v případném parlamentu mít rozhodovací moc.



Mezi jejich zisky patří Windsor a Maidenhead, místní zastupitelstvo bývalé premiérky Theresy Mayové, a Stratford-upon-Avon, sídlo bývalého kancléře Nadhima Zahawiho.



Skotská národní strana si rovněž udržela vyhlídku na podstatný vliv v parlamentě, přičemž westminsterský lídr SNP Stephen Flynn prohlásil, že je "stále jasnější, že SNP může po příštích volbách držet rovnováhu sil".



Sunak a předseda jeho strany Greg Hands se snažili výsledky hodnotit pozitivně a trvali na tom, že nedošlo k "žádnému nárůstu" přechodu voličů od konzervativců k labouristům.



Někteří toryovští poslanci však vyjádřili rozčilení nad ztrátou tolika radních z již tak nízké základny po volbách v roce 2019, kdy konzervativci také přišli o 1000 radních.



Jeden z ministrů Sunakova kabinetu Johnny Mercer, poslanec v Plymouthu, kde labouristé převzali kontrolu nad komunální radou, řekl, že strana musí lépe reagovat na krizi životních nákladů a inflaci.



Jeden z konzervativních poslanců označil ztráty, které na jihu země utrpěli liberální demokraté a zelení, za "krvavou lázeň".



"Upřímně řečeno, při pohledu na výsledky je jedinou možností, jak zvítězit, bojovat zuby nehty o sever a Midlands, protože velké kusy jihu jsou pryč," uvedli.



Ultrapravičáci v Konzervativní straně se pokoušejí o návrat Borise Johnsona do premiérské funkce.



David Campbell Bannerman, předseda CDO, řekl rozhlasové stanici Times Radio, že "obviňuje Rishiho Sunaka, protože on Borise potopil", a prohlásil, že konzervativní poslanci budou jednat v "zájmu sebezáchovy", aby premiéra nahradili.



Jiní toryovští poslanci byli skeptičtější, bývalý Johnsonův stoupenec Michael Fabricant řekl: "Součástí celého problému konzervativců je nejen krize životních nákladů, ale i to, co se stalo minulý rok. Takže pokud to začneme opakovat, pak příští volby nejenže nevyhrajeme, ale ani si to nezasloužíme."





Johnson stále čeká na verdikt vyšetřovacího výboru pro výsady, který zjišťuje, zda uvedl parlament v omyl v souvislosti s kauzou Partygate, a někteří Sunakovi příznivci obviňují "bývalé premiéry" a zmatky z minulého roku, že odradili voliče od strany.







Odborník na průzkumy veřejného mínění profesor John Curtice uvedl, že "stále ještě není jasné", jak velký pokrok labouristé jako strana udělali, a řekl, že nezažívají takový úspěch jako před Blairovým vítězstvím v roce 1997.



Nicméně řekl, že labouristé jsou na cestě k "největšímu náskoku, který v našem měření zaznamenali od ztráty moci v roce 2010", a pozici konzervativců označil za "velmi blízkou naprostému dnu".



Sunak nyní bude pravděpodobně čelit výzvám zevnitř své strany, aby změnil strategii.



Trhliny v jednotě konzervativců se objevily již v pátek, kdy Rehman Chishti, bývalý uchazeč o vedení strany, kritizoval rétoriku Suelly Bravermanové ohledně imigrace.



"Komentáře, které jsme slyšeli od ministryně vnitra, rétorika, kterou uplatňuje vůči některým náboženstvím a různým komunitám, poškozuje naše komunity a také poškozuje vztahy mezi komunitami. Podporuje krajní pravici," řekl pro Sky News.







