10. 5. 2023

Kampak ty miliony lidí asi půjdou?



On the highway to hell. Počítám že tak do deseti let se tam už nebude dát žít. Kam pak ti lidé asi půjdou?

Aneb jak jsme si usmažili vlastní planetu a bylo nám to jedno. https://t.co/y33YAoKrXW