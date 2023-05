Prigožin: Vzniká pro Rusko globální tragédie

12. 5. 2023

čas čtení 1 minuta

Zůstalo nám asi dvacet budov a pak bude Bachmut plně dobyt. Asi dvacet výškových budov, nepočítám malé budovy v soukromém sektoru. Ale! Dobytí Bachmutu nepřináší Ruské federaci nic, protože se křídla drolí a fronta se rozpadá. A pokusy ministerstva obrany na informačním poli nějak situaci uhladit, to způsobuje - a způsobí to - pro Rusko globální tragédii! Proto musíte okamžitě přestat lhát! Jestliže jste utekli, vytvořte nové obranné linie. Ale to, co jste vy připravili pro obranu, to jako obrana nemůže fungovat. Je to prostě nanic. Proto to, co se děje poslední dobou, je přesně to, na co jsem upozorňoval už dlouho. Teď se to začíná dít. A vede to k obrovské tragédii pro naši zemi.





In his latest verbal attack, Prigozhin tells the Russian Defence Ministry to "stop lying immediately" and says its actions will lead to a "global tragedy for Russia" pic.twitter.com/lbi6NJISYQ — Francis Scarr (@francis_scarr) May 12, 2023







