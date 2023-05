O platech soudců a daňové progresi

11. 5. 2023 / Boris Cvek

Všiml jsem si včera v Českém rozhlase, že vláda opět otevírá téma platů soudců. Prý je třeba ty platy zmrazit, prý je třeba být solidární. Soudci nesouhlasí a chtějí se bránit. Vědí, že téma už bylo před Ústavním soudem, který se postavil na stranu soudců. Má tohle vláda zapotřebí, když existuje mnohem čistější a srozumitelnější cesta?

Soudci mají vysoké platy a mají tedy být solidární. Dobře. Neměli by ale být solidární tedy všichni, kdo mají vysoké platy? Proč zrovna soudci? Protože jsou placeni ze státních peněz? Proto jsou jejich příjmy, jejich práce, jejich postavení hodné nějakého zvláštního trestání?

Vláda přece může zvýšit daňovou progresi a vzít soudcům solidární příspěvek pomocí daní. To bude naprosto férové řešení a právně nenapadnutelné. Soudci se pak nebudou moci bránit proti tomu, že vláda chce ochromit nezávislost justice a že jde specificky proti justici.

Jo, jenže daně pro bohaté jsou pro tuhle vládu slepou skvrnou, to raději půjde do střetu s justicí a do sporu před Ústavním soudem. Politickou „výhodou“ takového postupu může být to, že se zčeří vlny populismu a veřejného rozhořčení nad tím, co si to ti soudci vlastně dovolují, že mají tak vysoké platy a ještě se brání jejich zmrazení.

Jestli je to prozíravé vůči budoucnosti naší demokracie a její stabilitě, o tom si dovoluji pochybovat. Ale k čemu vlastně „demokraté“ potřebují demokracii, důležité je zachovat dobré bydlo, a samozřejmě ne soudcům, ti přece jen „vyžírají stát“.

