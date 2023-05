Fiala se schází s italskou fašistkou, která šíří konspirační teorie o "řízené migraci" do Evropy

11. 5. 2023

čas čtení 1 minuta

Itálie má nyní konspirační teorii o uprchlících jako oficiální vládní politiku. S šiřitelkou této konspirační teorie se v Praze radostně setkává premiér Petr Fiala



Georgia Meloni is the first Western European leader to claim that immigration to the West has been engineered, rather than resulting organically from poverty and war. https://t.co/BoWNMC5bZ2