Zdá se, že vládní balíček se rozsype jako vzdušný zámek

18. 5. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pokusím se shrnout svůj dojem z dosavadní diskuze o vládním balíčku, který má zachránit státní rozpočet. Vycházím z různých analýz a názorů, dostupných ve veřejném prostoru, od lidí, které považuji za kompetentní a kteří reprezentují rozmanité zájmy. Především se zdá, že balíček nemíří na zmírnění propasti mezi těmi, kdo v posledních letech na rušení všelijakých daní a na státních dotacích zbohatli, a mezi těmi, kdo tratili. Například snížení daní v důsledku rušení superhrubé mzdy odnesli nejvíce lidé s nízkými příjmy. A tito lidé mají být vládním balíčkem postiženi ještě více (je ovšem pravda, že kdyby bylo na ODS, tak budou vyloženě sedřeni z kůže, takže pokud předseda ODS a premiér v jedné osobě vidí výsledný balíček jako sociálně citlivý, může to být autentický dojem).

Vyšší zdanění firem a majetku, pokud vynecháme řadu majitelů nemovitostí pro vlastní bydlení, kteří mají právě nízké příjmy, je spíše symbolické. Kupodivu zaměstnavatelé nevystupují tolik proti těmto daním jako proti vyššímu zdanění zaměstnaneckých benefitů. Na vyšší zdanění korporátu a nemovitostí zuřivě reaguje jen Hnutí Ano. Babiš v objetí s Klausem prý vrátí všechny daně zpátky. A tohoto klausistu volí bývalí voliči ČSSD.

Nejhorší dojem balíček ovšem vyvolává v oblasti DPH a dotací. Proč se vlastně DPH upravuje, když výnos má být záporný a když hrozí riziko posílení inflace? Komentáře třeba ministra zdravotnictví, že zajistí, aby ve skutečnosti občané vynakládali méně na léky, i když DPH bude vyšší, působí velmi nedůvěryhodně a chaoticky. Ještě horší je to v oblasti dotací. Ukazuje se, že vláda ve skutečně neví, co vlastně bude dělat a jak to dopadne. Dotace představují největší položku balíčku, nějakých 50 miliard. Různé analýzy ukazují, že číslo je nereálné, například není jasné, kdo zaplatí 18 miliard ročně za obnovitelné zdroje. Stejně tak není jasné, jak výslovně připustil šéf rozpočtového výboru Sněmovny Bernard v pořadu Jany Klímové na ČRo Plus, zda se podaří odejmout dotace solárnímu byznysu ve výši asi 14 miliard ročně. Podle Bernarda hrozí arbitráže. Balíček je, jak se zdá, nepřipravený, hloupý, namířený proti obyčejným lidem s nízkými příjmy, kteří už tak tratili během covidové i válečné krize nejvíce. Je tu velké riziko, že se rozsype sám od sebe jako pouhý politický marketing bez reálného základu, ani nebude třeba tlaku zaměstnavatelů, odborů či jiných zájmových skupin nebo politických sporů ve Sněmovně.

0