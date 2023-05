"Vojáci na jedno použití" jsou v rámci nové brutální ruské taktiky zásobováni drogami a poté nasazováni do sebevražedných misí proti Ukrajině

22. 5. 2023

Brutal change of tactics: Russian troops get plied with drugs and unleashed on Ukraine in suicide attackshttps://t.co/23Bqus2NVA — LBC (@LBC) May 20, 2023

Ruské síly zásobují "jednorázové" vojáky drogami a vysílají je do sebevražedných misí proti ukrajinským pozicím.



Krvavá taktika Moskvy spočívá v tom, že využívá vojáky, které považuje za postradatelné, a vrhá je do akce na frontě poté, co jim podá amfetamin nebo jiné drogy.



Obvykle se jedná o muže odvedené z okupovaných východních území Luhanska a Doněcka, jejichž části jsou již téměř deset let pod kontrolou Ruska nebo ruských zmocněnců.