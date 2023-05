V hysterické snaze omezit imigraci zakáže Británie zahraničním studentům, aby si s sebou na dobu studia do Británie přivezli manžela či manželku

24. 5. 2023

čas čtení 2 minuty



Šílená ministryně vnitra Suella Bravermanová oznámila nová omezení pro zahraniční studenty. Většina z nich si do Británie nebude smět přivézt na dobu studia svou rodinu





Suella Bravermanová přispěchala s přísnými omezeními pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat do Velké Británie.



Podle návrhů, které byly v úterý zveřejněny v parlamentu, si zahraniční studenti již nebudou moci přivést s sebou rodinu s výjimkou specifických okolností. Britská vláda se snaží snížit počet přistěhovalců, a to včetně zahraničních studentů. Vážně tím ekonomicky poškodí zemi, zahraniční studenti do země přinášejí každoročně zisky ve výši 42 miliard liber. Ideologům v britské ultrapravicové vládě je to jedno.



Podle nových předpisů Bravermanové, které mají omezit migraci, si s sebou budou moci přivést závislé osoby pouze zahraniční studenti studující v kurzech označených jako výzkumné programy, jako jsou doktorandi. Suella Bravermanová přispěchala s přísnými omezeními pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat do Velké Británie.Podle nových předpisů Bravermanové, které mají omezit migraci, si s sebou budou moci přivést závislé osoby pouze zahraniční studenti studující v kurzech označených jako výzkumné programy, jako jsou doktorandi.





Odborový svaz univerzitních učitelů v reakci na tyto návrhy uvedl, že jsou "hluboce ostudné" a protipřistěhovalecké. Univerzity uvedly, že se nepřiměřeně dotknou žen a osob z některých zemí.



Zpráva přichází v době, kdy se Bravermanová, která se zavázala snížit imigraci na "desítky tisíc", připravuje na údaje, které mají být zveřejněné ve čtvrtek. Ukážou, že čistá roční migrace do Spojeného království činí více než 700 000 osob. A to po pobrexitovém zákazu migrace do Británie ze zemí Evropské unie!



Ultrakonzervativní britská vláda vláda zruší také možnost zahraničních studentů po absolutoriu v Británii pracovat.



Kromě zrušení tohoto práva dojde také k revizi požadavku na výživné pro studenty a závislé osoby a k zásahu proti "bezohledným" poskytovatelům vzdělávání, "kteří využívají nevhodných žádostí k prodeji imigrace, nikoliv vzdělání".





Jo Gradyová, generální tajemnice odborového svazu pracovníků univerzit a vysokých škol, uvedla, že tyto návrhy jsou "mstivým krokem" a jsou "hluboce ostudné".

Jamie Arrowsmith, ředitel organizace Universities UK International, uvedl, že změny pravidel pro vyživované osoby budou mít pravděpodobně "nepřiměřený dopad na ženy a studenty z některých zemí".



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

241

'Ti, kteří se rozhodnou studovat ve Spojeném království, ať už pocházejí odkudkoli ze světa, přinášejí naší společnosti obrovskou hodnotu a zaslouží si právo žít během studia po boku svých blízkých. Místo toho se s nimi zachází s opovržením.Je zřejmé, že v celém unvierzitním odvětví již nyní panují hluboké obavy, jak moc poškodí tato nová opatření příliv zahraničních talentů do Spojeného království," zdůraznila.