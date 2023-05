Recyklace uvolňuje obrovské množství mikroplastů, zjistila studie

24. 5. 2023

Vědci zjistili vysoké množství mikroplastů v odpadní vodě z nejmenovaného britského závodu - a ve vzduchu v okolí zařízení



Plastikářský průmysl propaguje recyklaci jako klíčové řešení rostoucího problému plastového odpadu. Studie však zjistila, že samotná recyklace může uvolňovat obrovské množství mikroplastů.



Mezinárodní tým vědců odebíral vzorky odpadních vod z nejmodernějšího recyklačního závodu na blíže neurčeném místě ve Velké Británii. Zjistili, že mikroplasty uvolněné do vody představují 13 % tam zpracovávaných plastů.



"Byla jsem neuvěřitelně šokována," řekla Erina Brownová, vedoucí výzkumná pracovnice studie provedené na Strathclyde University v Glasgow. "Je to děsivé, protože recyklace byla navržena tak, aby tento problém omezila a chránila životní prostředí. Tohle je obrovský problém, který vytváříme."



Výzkumníci testovali vodu před instalací filtračního systému v závodě i po ní a zjistili, že filtr snížil koncentraci mikroplastů z 13 % zpracovávaného plastu na 6 %.



Odhad 75 miliard částic v metru krychlovém platí pro závod s nainstalovaným filtrem. Většina částic byla menší než 10 mikronů, což je přibližně průměr lidské červené krvinky, přičemž více než 80 % částic bylo menších než pět mikronů, uvedla Brownová.



Mikroplasty, za které se obvykle považují všechny částice plastu o velikosti menší než 5 mm, byly nalezeny všude, od čerstvě napadaného sněhu v Antarktidě až po hlubiny oceánu a mohou být toxické pro živočichy a rostliny.



Výsledky také odhalily vysoké množství mikroplastů v ovzduší v okolí recyklačního zařízení, přičemž 61 % částic mělo velikost menší než 10 mikrometrů. Pevné částice menší než 10 mikrometrů jsou spojovány s lidskými nemocemi.



Brownová uvedla, že toto zařízení představuje "nejlepší možný scénář" vzhledem k tomu, že vyvinulo úsilí o instalaci filtrace vody, zatímco mnoho jiných recyklačních zařízení tak učinit nemusí.



"Důležitým faktorem je, jaké emise vypouštějí jiné závody na světě," řekla. "To je něco, co opravdu potřebujeme zjistit."



Studie zveřejněná v časopise Journal of Hazardous Material Advances naznačuje, že recyklační závod vypouštěl až 2 933 tun mikroplastů ročně před zavedením filtračního systému a až 1 366 tun po jeho zavedení.



"Více než 90 % nalezených částic bylo menších než 10 mikronů a 80 % bylo menších než 5 mikronů," uvedl Brown. "Ty jsou stravitelné pro mnoho různých organismů a bylo zjištěno, že je přijímají i lidé."



"Pro mě to zdůrazňuje, jak drasticky musíme snížit spotřebu a výrobu plastů."



V celosvětovém měřítku se recykluje jen asi 9 % z 370 milionů tun vyrobených plastů.





Judith Encková, bývalá vysoká úřednice americké Agentury pro ochranu životního prostředí, která nyní vede lobbistickou skupinu Beyond Plastics, řekla: "Zjištění jsou znepokojivá, ale ne překvapivá. Toto jediné recyklační zařízení, které je nejmodernější, ukazuje na vážný problém používání plastů. Způsobuje vážné problémy, a to i pokud jde o infrastrukturu pro recyklaci plastů. Je to jasná výzva k menšímu používání plastů."







