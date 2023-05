Polsko zvažuje nákup létajících radarů ze Švédska

26. 5. 2023

Probíhají pokročilá jednání o nákupu letadel včasné výstrahy ze Švédska, řekl Mariusz Błaszczak. To je nečekané a důležité prohlášení. Na nezájem o tyto stroje bylo ministerstvo národní obrany léta upozorňováno jako na chybu. Pokud by tomu tak bylo, mohly by významně pomoci sledovat různé neidentifikované objekty letící nad Polskem, píše Maciek Kucharczyk.

Błaszczakovo prohlášení postrádalo jakékoli podrobnosti. Podle šéfa ministerstva národní obrany: "Už vedeme podrobná jednání. Doufám, že budou v krátkodobém horizontu úspěšná." Jaká konkrétní letadla, kolik, kdy a za kolik? Prozatím není nic známo. Můžete však hádat hodně, protože pokud jde o "letadlo včasného varování ze Švédska", existuje ve skutečnosti jen jedna možnost.

Nejnovějším strojem tohoto druhu, který v současné době nabízejí Švédové, je Saab GlobalEye. Jedná se o kombinaci upraveného civilního obchodního letadla Bombardier Global 6000 s radarem Erieye ER. Výsledkem této kombinace je malý (oproti dnes již standardním strojům tohoto typu) letoun včasné výstrahy a velení, lidově nazývaný AWACS. Ve skutečnosti je to zkratka pro název systému tohoto druhu instalovaného na amerických strojích E-3 Sentry, které jsou v současné době nejoblíbenějším zástupcem svého druhu. Formálně jsou stroje této třídy AEWC (Airborne Early Warning and Control), ale AWACS zní mnohem lépe, takže se toto jméno stalo nejpopulárnějším.

Jedná se o stroje, jejichž úkolem má být role létající radarová stanice, napojené na centrum pro řízení operací vlastních a spojeneckých bojových letounů. Radar letící ve výšce 10 kilometrů vidí mnohem dále než analogický radar umístěný na povrchu Země, což je zřejmé ze skutečnosti, že žijeme na kouli a radarové vlny se obecně pohybují po přímce (i když existují určité výjimky). To mimo jiné umožňuje detekovat nízko letící cíle na mnohem větší vzdálenosti. Tak například střely s plochou dráhou letu jako ruské Ch-55 nebo nepřátelská letadla se snaží vyhnout odhalení protiletadlovou obranou tím, že létají těsně nad zemí.

Letadla AWACS jsou označována jako "multiplikátory" potenciálu bojového letectva. I když jsou relativně drahé, komplikované a vzácné, každý takový stroj v bojové oblasti znásobuje potenciál všech ostatních letadel v oblasti. Nabízí jim další situační povědomí a urychluje proces reakce na měnící se realitu. Například jeden GlobalEye pracující s 8 F-16 by je mohl přimět k provedení tolika úkolů během několika hodin, kolik by jinak vyžadovalo použití 12 F-16. Protože piloti by mnohem rychleji věděli, odkud nepřítel přilétá, co dělá, jak se k němu nejlépe přiblížit a zda je to opravdu nepřítel. Byly by také bezpečnější, protože by mohly používat své radary mnohem ekonomičtěji. Spousta výhod, které je těžké přecenit.

Systém GlobalEye má být schopen detekovat nepřátelská letadla na maximální vzdálenost asi pět set kilometrů. To znamená, že by kroužil v oblasti Varšavy v nadmořské výšce několika kilometrů, ale mohl zaznamenat nepřítele v oblasti Minsku. Stroj má být schopen plnit mise trvající až 11 hodin. Kromě toho je vybaven radarem optimalizovaným pro pozorování mořské hladiny a volitelně infračervenými pozorovacími systémy. To proto, že stroj byl určen hlavně pro ovládání vzdušného prostoru, ale je také schopen pozorovat události na moři a na zemi. Saab nabízí možnost instalace dalších systémů pro elektronický průzkum.

