Mezitím v Absurdistánu 231. Zapomenuté trosky ruské rakety v Polsku

29. 5. 2023 / Tomasz Oryński

Foto: Trosky ruské rakety v Polsku, jichž si dlouhé měsíce nikdo nepovšiml

Bohužel kvůli svým pracovním povinnostem vám nemohu přinášet nové kapitoly o Absurdistánu tak často, jak bych si přál, což mě nutí k tomu, abychom se vrátili o krok zpět a podívali se na nedávné události v Polsku z většího odstupu. Ale možná právě to potřebujeme, protože opravdu VELKÉ věci se v Polsku dějí a k jejich zachycení je potřeba opravdu široký odstup, máme-li porozumět jejich smyslu.



Nechápejte mě špatně, není to tak, že by to, co strana Právo a spravedlnost dělá každý den, se dramaticky změnilo. Je to spíš stabilní pokrok, stále víc a víc téhož, jako v té anekdotě o postupném vaření žáby, je dobře možné nevnímat, jak silně se věci zhoršily. Protože se opravdu zhoršily. Zrušili všechny své omezovače, zcela vybočili z kolejí. a nezastavují se před ničím. Nechápejte mě špatně, není to tak, že by to, co strana Právo a spravedlnost dělá každý den, se dramaticky změnilo. Je to spíš stabilní pokrok, stále víc a víc téhož, jako v té anekdotě o postupném vaření žáby, je dobře možné nevnímat, jak silně se věci zhoršily. Protože se opravdu zhoršily. Zrušili všechny své omezovače, zcela vybočili z kolejí. a nezastavují se před ničím.





Nejde jen o to, že dávají útulná místa svým přátelům a rodinným příslušníkům. Přešlo to už na daleko vyšší úroveň: ukázalo se například, že v 2019 byla sestra Mateusze Morawieckého "zaměstnána" městem Trzebnica ve falešném pracovním místě v neexistujícím odddělení. To je už stará historka, ale od PiS se samozřejmě dá čekat všechno. Takže se stalo něco zcela opačného: Dziennik Bałtycki, místní noviny kontrolované vládou poté, co PiS ovládla ropný gigant Orlen, koupily většinu místních novin (více o tom zde) a uspořádaly plebiscit o "Osobnosti roku 2022", který vyhrála Agata Bąk za "úspěchy v oblasti implementace umělé inteligence v roce 2022 v oblasti lidských zdrojů". Můžete googlovat, jak chcete, nenajdete Agatu Bąk nikde - protože neexistuje, vytvořila ji místní aktivistka s pomocí AI chatbotu a generátorem obrázků, aby ukázala, že celá tato soutěž je jen odklánění peněz. Nikdo kandidáty neověřuje, nekontroluje žádné zásluhy, je to jen povzbuzení lidí. aby hlasovali - protože za hlasování musíte zaplatit. A strana PiS se nezastaví před žádným způsobem, jak vydělat nějaké peníze z obyčejných Poláků.



To, co zřejmě také neexistuje, je polská letecká obrana. Dne 26. dubna 2023 jela jedna žena na koni v lese u Bydhoště a našla tam kusy trosek, z nichž se vyklubala havarovaná ruská jaderná hlavice, válečný stroj schopný nést raketu Ch-55. Žena musela tento nález nahlásit policii několikrát během dvou dnů, než se někdo o věc vůbec začal zajímat. Po nějaké době vyšlo najevo, že tato raketa vstoupila do polského vzdušného prostoru dne 16. prosince 2022. Polská protivzdušná obrana ji chvíli sledovala a pak ji ztratila. Ztratili také zájem a nikdy nezjistili, co se s ní stalo (možná byli vojáci příliš zaneprázdněni povinným čtením bible). Ministr obrany Mariusz Błaszczak nakonec promluvil a sdělil tisku, že ho o tom nikdo neinformoval, což bylo rychle vyvráceno armádními představiteli, kteří tvrdí, že informovali ministra v souladu s příslušnými postupy, ale případ byl zameten pod koberec, protože se vláda obávala politických následků v případě, že by veřejnost zjistila, že není chráněna před případným ruským útokem nebo ani před zbloudilou raketou, jako byla ta, která zabila dva muži v Przewodówě na začátku loňského roku.



Nakonec to dopadlo festivalem vzájemného obviňování, během něhož se jak premiér, tak armádní představitelé v podstatě navzájem obviňují ze lži a nikdo nepřiznává jakoukoliv odpovědnost. Premiér Morawiecki tvrdí, že o situaci také nemá žádné informace. Fakta se však zdají být následující: armáda původně zahájila pátrání po té raketě, ale to bylo na příkaz ministra Błaszczaka zrušeno. Samozřejmě vláda popírá jakékoli pochybení a ujišťuje Poláky, že se mohou cítit v bezpečí, protože naše protivzdušná obrana je na nejvyšší úrovni... a pak se objeví neidentifikovaný dron velikosti kluzáku a mine přistávající osobní linkové letadlo na hlavním polském letišti Warszawa Okęcie o 30 metrů. A místo toho, aby dodrželi procedury a okamžitě uzavřeli vzdušný prostor, bylo umožněno přistát jinému letadlu. Jen pilota řízení letového provozu upozornilo, aby "dával pozor, letí tu dron".



Onlinová bezpečnost není o nic lepší. Možná si vzpomenete na opakující se téma v onom seriálu o uniklých e-mailech ministra Dworczyka, který k údivu všech, které to ještě zajímá, stále zůstává členem vlády, přestože se již několikrát potvrdilo, že přinejmenším některé z těch uniklých e-mailů jsou pravé. Jeden z nedávno uniklých e-mailů obsahoval přihlašovací jméno a heslo do jednoho z vládních systémů pro krizové řízení (zaslání takové informace v otevřeném e-mailu by mělo být samo o sobě přestupkem vedoucím k vyhazovu). Nějací zvědaví novináři ty přihlašovací údaje použili a ke svému překvapení zjistili, že JEŠTĚ O TŘI ROKY POZDĚJI jsou ty přihlašovací údaje stále aktivní. Do těch tajných stránek se bez problému dostali. Dworczyk samozřejmě stále zůstává členem vlády.



A jak pokračují reformy justice? Nově jmenovaní soudci věrní Zbigniewu Ziobrovi zahajují změny sami od sebe. Například soudce Daniel Jurkiewicz se nejprve sám přesunul k soudu, kde bude mít méně práce, a poté vydal nařízení, které brání tomu, aby mu přibyly nové případy. V jednom z nejdůležitějších vyšetřování, které se týkalo nezákonného sledování telefonu opozičního senátora Krzysztofa Brejzy pomocí softwaru Pegasus, bylo poškozeno CD s důležitými důkazy. Mimochodem, cédéčko obsahující důležité důkazy související s havárií limuzíny Beaty Szydło bylo rovněž poškozeno. Nehledě na to, že takové důkazy se ještě v roce 2023 dávají na cédéčko, nechápu, jak to, že nikdo neudělal zálohu. Ale není to tak, že by justice nepracovala: u odvolacího soudu byl snížen trest řidiči nelegálně upraveného BMW, který na přechodu zabil chodce, když jel téměř trojnásobnou rychlostí (více o této nehodě zde). Podle soudce si za to oběť částečně může sama, protože měla slyšet hluk nelegálně upraveného výfuku a všimnout si jasně oranžového auta jedoucího proti ní rychlostí 136 km/h...



Škoda, že takový smysl pro detail není vidět tam, kde se veřejné peníze sypou do pochybných nadací a organizací řízených přáteli strany PiS. A tyto pokusy jsou stále okatější. Přední propagandista strany PiS dostal téměř milion zlotých (tj. šest milionů Kč) na pochybnou nadaci, která za tak tučné dotace nebyla schopna vykázat žádný dokončený projekt, jiní propagandisté strany PiS dostali téměř 2 miliony zlotých (12 milionů Kč) na portál sovereignty.pl, který měl šířit polský pohled v zahraničí. Asi to byly dobře vynaložené peníze, protože podle analýzy portálu press.pl tento web vytvořený pomocí wordpressu navštěvují pouze polští uživatelé (pravděpodobně proto, že tyto protiunijní bláboly si rádi čtou pouze fanoušci PiS, kteří si je už přečetli jinde, protože spousta těchto článků jsou jen (špatné) překlady článků již publikovaných v jiných médiích podporujících stranu PiS) a není jich mnoho.



V nejlepších měsících celý portál zaznamenal méně než 5000 návštěvníků. Pro srovnání jen můj poslední článek pro blisty.cz si zatím přečetlo přes 2300 čtenářů. Sovereignty.pl má na Twitteru 523 sledujících (můj osobní účet má 8045) a na Facebooku nasbírali 73 lajků a 88 sledujících (téměř mrtvý profil mého blogu orynski.eu má 400, resp. 418), a to jsem za SVOU PRÁCI na propagaci polského pohledu v zahraničí nedostal od vlády ani korunu (a od Blisty.cz také moc ne, takže prosím přispějte na podporu nezávislé žurnalistiky!). A pokud se bavíme vážně, Notes from Poland, anglickojazyčný zdroj všeho polského, který vřele doporučuji, má na Twitteru přes 40 000 sledujících a na Facebooku kolem 60 000...



Můj osobní názor je, že PiS vážně bere možnost, že v nadcházejících volbách může přijít o moc, takže se prostě snaží ještě co nejvíc nakrást. Jsou jako mafie. A to nejsou moje slova - osobní přítel Morawieckého, který dostal útulnou práci v jedné státem kontrolované firmě, se pohádal se svou partnerkou a matkou svého dítěte a začal ji vydírat a urážet v SMS zprávách. Mezi mnoha výhrůžkami, které jí poslal, byla i ta mrazivá zpráva, v níž jí sdělil "ano, jsme mafie".



Ale není to tak, že by nemysleli na možné vítězství ve volbách. Stále slibují nové rozdávání peněz. Kaczyński slíbil, že zvýší jejich hlavní příspěvek, přídavky na děti, z 500 na 800 zlotých (protože většinu jejich hodnoty už sežrala inflace). Donald Tusk pohotově zareagoval a slíbil, že pokud PiS zvýší přídavek PŘED volbami, bude pro něj hlasovat také, ale najednou se to stalo nemožným. Co však lze udělat před volbami, je vyplácet místním komunitám dotace až do výše 10 000 zlotých na pořádání tanečních večerů, ale pouze v období bezprostředně před volbami.



Pokud se však voliče nepodaří přimět k tomu, aby měli PiS opět rádi, existuje i jiná možnost: znemožnit Tuskovi návrat do polské politiky. Parlament právě schválil nový zákon, podle něhož by měla vzniknout zvláštní parlamentní komise pro vyšetřování ruského vlivu. Tato instituce ruského typu bude moci svévolně rozhodnout, že někdo je ruský agent, a zabránit mu v účasti na veřejném životě. Komise bude mít téměř neomezené pravomoci, dokonce bude podkopávat základy práva (jako je důvěra klienta a advokáta nebo základní pravidlo "lex retro non agis" - zákon není možné uplatnit zpětně) a její rozhodnutí bude konečné. Pokud se rozhodnete komisi ignorovat, bude vám moci udělit pokutu až 50 000 zlotých za to, že se nedostavíte na předvolání. Jejich rozhodnutí budou konečná a nebudete mít právo se odvolat, ale členové komise budou mít imunitu vůči jakémukoli budoucímu stíhání za jakékoli pochybení. Čtenáři si to mohou více prozkoumat, protože o tom informovala i mezinárodní média, ale zaručuji vám, že byste byli jen ještě více pobouřeni.



Ačkoli je tato komise jasně namířena proti Tuskovi (návrhu zákona bylo již dříve přezdíváno Lex Tusk), není to jediný opoziční aktivista, který je terčem útoku. Bartosz Kramek, jeden z vedoucích představitelů nadace Otevřený dialog, je obtěžován již několik let. Jeho manželka, Ukrajinka Ljudmila Kozlowská, musí žít v Belgii poté, co ji polská vláda zařadila na červený seznam a snaží se jí zabránit ve vstupu do schengenského prostoru. Mnoho zemí EU shledalo její obvinění falešným a ignoruje je, takže ona může žít v Bruselu, ale do Polska stále nesmí a PiS se snaží zabránit Kramkovi opustit Polsko, aby se nemohl se svou ženou setkat.



Nedávno se na Gazetu Wyborczu obrátil informátor, který tvrdil, že tajné služby Kramka nejen odposlouchávaly, ale nařídily tomuto informátorovi, aby v Kramkově pokoji hledal kompromitující materiály (například použité kondomy), nebo se ho dokonce pokusily přemístit do jiného hotelu, kde byli ubytováni známí ruští agenti, aby je mohly společně vyfotografovat u snídaně a kompromitovat ho. Jsem si jistý, že se také stane terčem této nehorázné zakázky. Spolu s mnoha dalšími - reportér TVN, který se Kaczyńského zeptal, jestli ministru Błaszczakovi po té zmíněné blamáži s ruskou raketou ještě věří, místo odpovědi slyšel obvinění, že "je představitelem Kremlu".



Mezitím se na volby připravuje i opozice. Donald Tusk vyzval národ, aby se 4. června - na výročí prvních (částečně) demokratických voleb ve východním bloku, které se konaly v tento den v roce 1989 - sešel ve Varšavě a dal najevo opovržení nad vládou strany PiS. Tento pochod má být demonstrací síly, nebo alespoň šancí pro opozici, aby si udělala přehled, takže PiS se jej již nyní snaží sabotovat. Místní opoziční aktivisté z Vratislavi tvrdí, že polské dráhy jim vyslání zvláštních vlaků do Varšavy v tento den opravdu ztížily. Již nyní kolují zvěsti, že policie bude mít v tento den za úkol detailní technické kontroly vozidel směřujících do Varšavy - což je třeba brát vážně, neboť šikana opozičních aktivistů pod falešnou záminkou technické kontroly je osvědčenou taktikou policie ovládané PiS.





Lví král:

Opozice se také snaží převzít narativ na internetu. S jistým úspěchem ovládl internet hashtag #bambik poté, co Donald Tusk použil toto slovo (pocházející ze slovníku mladých hráčů, fanoušků hry fortnite, znamenající chudého a nezkušeného hráče) k označení Mateusze Morawieckého. Ne všechny pokusy o převzetí narativu však dopadají dobře: Radosław Sikorski zveřejnil obrázek Donalda Tuska stojícího na vyhlídkovém ochozu v parlamentu, jak se dívá na poslance PiS, a nazval ho "Lev a hyeny", což nebylo nejšťastnější, jak si uvědomí každý, kdo si pamatuje slavnou scénu z klasického kresleného filmu





Ještě je však čas. Jen bych raději viděl, kdyby se politici z Občanské platformy snažili oslovit mladé lidi nikoliv pokusem o nějaké hashtagy, které by frčely na Twitteru, ale spíše nějakým programem, který by mohl povzbudit mladé voliče k důvěře v boomery. Jsou to možná nejdůležitější volby v naší nedávné historii, heslo "Volte nás, nebo skončíte s PiS" už nemusí stačit.