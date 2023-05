Kněží v Polsku

29. 5. 2023 / Tomasz Oryński

Čtu o ředitelce školy, která nahlásila kněze, který obtěžoval žáky. Rodiče byli pobouřeni: jak se opovažuje ředitelka napadat kněze? A i kdyby to byla pravda, tak to holt kněží dělají a je to vlastně dobře, protože jejich dcery budou obtěžovat šéfové v práci, takže je to vlastně dobře, protože si na to včas zvyknou.

Ředitelka byla propuštěna. Kněze suspendovali od učení, ale dál pracuje jako kněz v místním kostele.



...good they can get used to it early.



The teacher had to quit her job. The priest is suspended from teaching but remains in his post in local church.



