Británie: Média budou zřejmě bojkotovat letošní sjezd Konzervativní strany

29. 5. 2023

Britští konzervativci jsou jedinou stranou, která nyní od novinářů chce vybirat poplatky za akreditaci na výročním sjezdu



Zdá se, že na podzimním výročním sjezdu Konzervativní strany v Manchesteru budou v řadách obvykle vyhrazených pro zástupce tisku prázdná místa, protože mediální organizace napříč politickým spektrem odmítají platit nedávno zavedené poplatky.



Žádná jiná britská politická strana nevybírá poplatky za akreditaci novinářů, ale loni je zavedla Konzervativní strana. Letos v létě poplatek ve výši 137 liber za každou novinářskou akreditaci napadla široká koalice redakcí s tím, že zpoplatnění přístupu médií vytváří špatný a nedemokratický precedens.

Nový ceník za informování o vnitropolitických debatách vládnoucí strany znepokojil řadu oborových organizací, včetně Asociace zpravodajských médií, Společnosti editorů, Koalice zpravodajských médií a Asociace zahraničního tisku.



Ve společném prohlášení vydaném v sobotu skupiny, které poplatky zpochybňují, uvedly: "V demokratické společnosti mají všechny stranické sjezdy značný politický a veřejný význam, a proto by neměly existovat žádné překážky pro to, aby novináři mohli působit jako oči a uši veřejnosti a svobodně informovat o těchto akcích. Prostřednictvím objektivní žurnalistiky sjezdy také poskytují světovému společenství možnost vidět britskou demokracii v akci."



Stranického sjezdu, který se koná v říjnu, se obvykle účastní stovky novinářů, redaktorů a reportérů. Letos se však zdá, že dojde k rozsáhlému bojkotu.



Ve společném prohlášení se vysvětluje, že ke slíbenému přezkumu poplatků nedošlo: "Již více než rok usilujeme o diskusi s Konzervativní stranou, která by tyto poplatky přezkoumala, jak bylo slíbeno. Jde o rozhodnutí, které svorně považujeme za nedemokratické a poškozující zájmy společnosti i strany samotné."





Mluvčí Konzervativní strany označil poplatek za "mírný" a uvedl, že má "odradit od nadměrné akreditace". Dodali: "Na jedné nedávné konferenci si několik tisíc lidí, kteří požádali o bezplatnou akreditaci pro média, nevyzvedlo průkazky, čímž vzniklo velké množství papírového a plastového odpadu. V předchozích letech stály policejní bezpečnostní kontroly neúčastníků sjezdu desítky tisíc liber."







Zdroj v angličtině ZDE

