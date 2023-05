Proč, sakra, mají tak velké dírky?!

30. 5. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Docela dlouho jsem si myslel, že se mi to zdá. Že to bude nějaký stihomam, či co. Až mi prošla rukama stará nádobka od šampónu a tuba jakéhosi historického krému. Do té doby jsem si říkal, že to musí být rukama, když si vždycky kydnu na vlasy čtvrt pixly šampónu najednou nebo vymačkám na ruce pětkrát tolik mazadla než jsem chtěl... případně mi ještě ušplíchne na zem. Zdá se tedy, že se bohužel nepletu. Mají zbytečně velké dírky! Šmejdi.

Tedy zbytečně velké díry pro zdravě spořivého spotřebitele, který chce jednak pošetřit peněženku, a když je obzvláště uvědomnělý, tak i nějaké to životní prostředí. Protože tohle člověka fakt naštve, u mne tím dosáhnou výrobci pravého opaku než navýšení spotřeby chemikálií. Víc budu používat obyčejnou kostku mýdla a víc využívat i zbytkového mycího efektu vlasového šamponu při sprchování. Prostě skrzevá díry vás vydělat nenechám:-) A to, i kdybych si měl sehnat trubičky a nacpat je do těch dítek, aby byly menší!

Doteď jsem si myslel, že že bezkonkurenčními šmejdy na trhu drobných věcí jsou výrobci některých sladkých tyčinek, které sice třeba zdražují jen mírně, ale často se současně a nenápadně snižuje jejich hmotnost. Finále si proto představuju tak, že jednou v prodejně už jen odevzdáme drobný obnos (tzv. „tyčinkovné“) a tyčinka už za to nebude, protože by byla tak malá, že se jí ani nevyplatí vyrábět. Možná že za to bude aspoň poděkování od personálu za příspěvek korporaci.

Tedy velké díry v šampónech, sprchových gelech, různých tubách... jsou s tyčinkami na stejné „bedně“ jakýchsi podloudných reklam. Ono známé slovo „šmejdi“ se vžilo spíš pro nejrůznější domovní šmejdy, kteří si vás vždycky nějak najdou, začnou vám cosi nutit a nedají se odbýt. Díry, o kterých mluvím, jsou ale vzhledem k obrovské míře dotčeného zákaznictva nemlich takový šmejd, ale o to zákeřnější, že je sofistikovaný a vpodstatě neprokazatelný. Snad bychom, jako „populace zákazníků“ mohli ty nejkřiklavější věci vůbec nekupovat nebo aspoň maximálně omezit. Ať se potrefení chytí za svou ztrátu zisku.

