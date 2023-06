Moje oblíbené včely!

I pro včely je zima krutá. Proto si taky vytvářejí zásoby... které jim člověk přes zimou nemilosrdně vybrabčí. Dá jim tam pak jako náhražku cukr, protože mu to "finančně vychází", jenomže cukr není med, včely nepotřebují jen kalorie, ale mnoho dalších látek, kterou mají právě v medu, propolisu, pylu atd. Takže člověk vykrade včelám spižírnu a včelařská lobby píše plačtivé články do novin, jak zase si na vyhublých chudinkách smlsl kleštík čili varroa, a my si říkáme, co s tím, to je ale tragédie, co budeme jíst, víc antibiotik, víc včelstev, víc dotací, to za našich mladých let nebývalo.