Demonstrace v Polsku za demokracii

4. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Státní polská média o demonstraci:



- "Pochod nenávisti. Agrese a pohrdání od opozičních celebrit."

- "V roce 1992 zastavili demokumizací. V roce 2023 se snaží zastavít..."



In Warsaw #Marsz4czerwca gathered hundreds of thousands of people in anti-government protest (pic.1).



Meanwhile PiS controlled public media:

"March of hate. Aggression and disdain of opposition celebrities"

"1992: they stopped decommunisation.

2023: they are trying to stop... pic.twitter.com/OPALEone1P