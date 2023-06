Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina obvinila Rusko z vyhození přehrady Nova Kachovka u Chersonu do povětří

6. 6. 2023

- Ukrajinská vláda obvinila Rusko, že vyhodilo do povětří přehradu Nova Kachovka na řece Dněpr, a vyzvala obyvatele žijící podél řeky, aby se evakuovali kvůli katastrofálním záplavám.



V době, kdy se na sociálních sítích šířily letecké záběry, na nichž je vidět, jak je většina přehradní zdi odplavena a mohutný příval vody směřuje dolů po proudu, zveřejnilo armádní Jižní operační velitelství na Facebooku příspěvek, v němž obviňuje "ruské okupační jednotky" z vyhození vodní přehrady do povětří.



Gubernátor Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin uvedl, že v "kritické zóně" na pravém břehu řeky kontrolovaném Ukrajinou se nachází asi 16 000 lidí. Uvedl, že lidé jsou evakuováni pro okresy proti proudu řeky od města Cherson a budou převezeni autobusy do města a poté vlakem do Mykolajivu a dále do dalších ukrajinských měst.



K neštěstí došlo druhý den ukrajinských útočných operací, které pravděpodobně znamenají počáteční fázi masové protiofenzívy. Mohla by ovlivnit případné ukrajinské plány na obojživelný útok přes řeku.



Místní ruské úřady ve městě Nová Kachovka nejprve popíraly, že by se s přehradou něco stalo, poté obvinily ze zřícení ukrajinské ostřelování. Tisková agentura Interfax citovala nejmenovaného představitele chersonské záchranné služby, podle něhož se přehrada zřítila kvůli strukturální slabosti pod tlakem vody.



Prezident Volodymyr Zelenskyj svolal v souvislosti s neštěstím na úterý mimořádné zasedání své národní bezpečnostní rady.



Nejvíce ohrožené záplavami jsou ostrovy podél toku řeky po proudu od Nové Kachovky a velká část Ruskem drženého levého břehu v jižním Chersonu. Dřívější modelování takovéto katastrofy naznačovalo, že město Cherson nebude postiženo hlavní silou povodně, ale přístav, přístaviště a ostrov na jihu města budou pravděpodobně zaplaveny. Není jasné, kolik lidí by přišlo o střechu nad hlavou.



Mohlo by dojít k dalším dvěma dramatickým vedlejším účinkům: Záporožská jaderná elektrárna na horním toku by mohla ztratit přístup k vodě pro chlazení, protože by se vypustila nádrž, a zásobování Krymu vodou by mohlo být vážně ovlivněno.





Agentura Tass uvádí, že podle Ruskem dosazeného vedoucího osady Nová Kachovka voda stoupla o deset metrů.



- Na sociálních sítích koluje video, které ukazuje, že vodní elektrárna Kachovka byla zcela zatopena stoupajícími vodami řeky Dněpr. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1665994256115179520?s=20 Destroyed Kakhovka HPP went underwater.



Water level in Dnipro river continues to rise. pic.twitter.com/7S2RjdSLnJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023



- Dan Sabbagh, napsal tuto analýzu zničení přehrady Nová Kachovka:

Přestože zatím není potvrzeno, jak přesně byla přehrada vyhozena do povětří, je to ruská armáda, kdo si zřejmě cynicky myslí, že z toho má největší prospěch.

Ukrajina se bude muset vypořádat se zničenou přehradou plus dlouhodobými ekologickými a humanitárními důsledky. Odborníci se obávají, že to zničí ostrovy v deltě a nízko položená sídla, především na jižním břehu. V kritické zóně na ukrajinské straně řeky žije podle odhadů asi 16 000 lidí. Takto předvídatelné dopady znamenají, že se pravděpodobně jedná o válečný zločin definovaný v Ženevských konvencích, pokud jeho porušení způsobí "uvolnění nebezpečných sil a následné vážné ztráty" civilistům.

Pokud je tomu tak, jak se původně uvádělo, že hladina vody byla v posledních týdnech zvýšena na 30leté maximum, mohlo by to naznačovat určitou míru promyšlenosti, která by jen posílila budoucí právní případ.

Z vojenského hlediska je zřejmé, že se Rusko obávalo obojživelného útoku přes deltu Dněpru. Některé ukrajinské ozbrojené síly absolvovaly námořní výcvik ve Velké Británii, což naznačuje, že si Kyjev chtěl přinejmenším ponechat otevřenou možnost vyzkoušet relativně riskantní útok, který by v případě úspěchu mohl otevřít možnost přímého úderu směrem na Krym - nebo odklonit ruské síly od jižní fronty dále na východ v Záporožské a Doněcké oblasti.

Ruské obranné pozice níže po proudu řeky, jak byly zmapovány ze satelitních snímků, se již soustředily na vyšších místech. Protržení hráze je nejistou událostí a bude trvat několik dní, než bude jasné, kde bude nová říční linie - a zda jsou opevnění na vhodných pozicích.

Rozšíření Dněpru ze stovek metrů na několik kilometrů ztěžuje úkol překročit řeku v deltě. Rusko má stále k dispozici své letectvo, které přechod přes řeku ztěžuje, a jak ukázala listopadová bitva o Cherson, je obtížné udržet předmostí přes centrální řeku země zásobované.

Je však také pravděpodobné, že se Dněpr zúží proti proudu, jižně od Záporoží. To může pro Kyjev rovněž vytvořit určité vojenské příležitosti. Jisté je, že stejně jako v případě dopadu na civilní obyvatelstvo a životní prostředí se všechny důsledky ještě zdaleka neprojeví.

- Ukrajinský úředník: Rusko ostřeluje Cherson, zatímco probíhá evakuace Ruská armáda ostřeluje dělostřelectvem Cherson, zatímco ve městě probíhá evakuace obyvatelstva, informovalo ministerstvo vnitra. Dva policisté utrpěli střepinová zranění, informuje Suspilne, ukrajinský státní vysílač.















Leonťjev označil incident za závažný teroristický čin a katastrofu, kterou "vytvořily ukrajinské úřady a ti, kdo jim vládnou". Uvedl, že následky se budou teprve zkoumat, hlavním úkolem je nyní pomoci občanům.

Pravděpodobně by také zničilo systém kanálů, který zavlažuje velkou část jižní Ukrajiny včetně Krymu.







Kvůli výbuchu na Kachovské MVE hrozí zaplavení až 80 osad, uvedl premiér Šmyhal.Už bylo zcela nebo částečně zatopeno více než deset osad, informoval Chersonský oblastní úřad. V kritické zóně na pravém břehu Chersonské oblasti se nachází asi 16 000 lidí.Místní úřady evakuují obyvatele z potenciálních záplavových oblastí. Ve 12:00 vyjede z Chersonu evakuační vlak do Mykolajivu.. Kostin napsal na Twitteru:Rusko dokáže jen ničit a zabíjet. A nezastaví se před ničím. Vyhození Kachovské MVE do povětří je toho dalším důkazem a mezinárodním zločinem.Dnes okupanti zahnaní do kouta zabíjejí a nechávají bez domova tisíce lidí, které ještě včera chtěli "integrovat do Ruské federace". Kanibalistická taktika "spálené země" hodná Hitlera.Každý, kdo si ještě myslí, že je možné s agresorem o něčem mluvit, by si měl vzpomenout na proudy špinavé vody, které odplavují domy lidí, kteří v klidu spali. Konec zločinného ruského režimu může být jen jeden - porážka a tribunál.Ruská státní tisková agentura Tass přináší pro domácí ruské publikum citáty Vladimira Leont'jeva, v nichž tvrdí:Ve stanici nedošlo k výbuchu, ale noční údery vedly ke zničení a voda začala nekontrolovatelně téci po proudu. Podle něj ozbrojené síly Ukrajiny pokračují v ostřelování města. Úder na Kachovskou vodní elektrárnu byl pravděpodobně zasazen z MLRS [raketový systém s vícenásobným odpalem].Leonťjev uvedl, že zatím nelze předpovědět, zda se Kachovská MVE bude dále hroutit. Podle něj vodní elektrárna utrpěla vážné škody a je pravděpodobně nemožné ji opravit.Jak starosta dodal, destrukce na elektrárně povede k problémům v dodávkách vody na Krym. Zároveň destrukce nepředstavuje žádné kritické nebezpečí pro Záporožskou JE [jadernou elektrárnu]."Okupanti v panice vyhodili do povětří hráz vodní nádrže Kachovka - jedná se o zjevný teroristický čin a válečný zločin, důkazy budou před mezinárodním tribunálem," uvedla podle agentury Reuters v prohlášení na Telegramu."Slyšel jsem zprávy o výbuchu na přehradě a riziku záplav. Je příliš brzy na to, abychom mohli jakkoli smysluplně hodnotit podrobnosti. Ale je třeba si uvědomit, že jediným důvodem, proč je to vůbec problém, je nevyprovokovaná plnohodnotná invaze Ruska na Ukrajinu," řekl agentuře Reuters."Budeme nadále vyhodnocovat vývoj situace, ale to nejlepší, co by Rusko nyní mohlo udělat, je okamžitě stáhnout své jednotky."přijímání lidí, nástupu do autobusů, přesídlování a stravování".informovala státní tisková agentura Tass.Agentura Tass podle agentury Reuters rovněž citovala ruského instalovaného starostu Nové Kachovky Vladimira Leont'jeva, který uvedl, že část města byla z bezpečnostních důvodů odpojena od dodávek elektřiny.Suspilne, ukrajinský státní vysílatel, uvádí, že Kachovská vodní elektrárna byla zcela zničena "v důsledku výbuchu strojovny zevnitř" a není opravitelná. Odvolává se přitom na Ukrajinu.Cherson je již zaplaven.Kulminace vody se očekává v 11 hodin místního času.Postiženo je asi 16 000 lidí. Probíhá jejich evakuace.Přehrada protíná obrovskou ukrajinskou řeku Dněpr a zadržuje obrovskou zásobárnu vody. Přehrada je 30 metrů vysoká a stovky metrů široká. Byla postavena v roce 1956 jako součást vodní elektrárny Kachovka.Nádrž, kterou obsahuje, zadržuje odhadem 18 kilometrů krychlových vody, což je přibližně stejný objem jako Velké solné jezero v Utahu. Protržení přehrady by mohlo způsobit, že vodní stěna zaplaví osady pod ní, včetně Chersonu, který ukrajinské síly znovu dobyly koncem roku 2022.Krátce poté, co Ukrajina obvinila Rusko z odpálení přehrady, vyzval šéf Chersonské oblasti obyvatele k evakuaci oblasti a varoval, že "voda dosáhne kritické úrovně během pěti hodin".Voda z přehrady zásobuje Krymský poloostrov na jihu, který byl v roce 2014 nezákonně anektován Ruskem, a také Záporožskou jadernou elektrárnu, největší v Evropě, na severu.Pomáhá také napájet vodní elektrárnu Kachovka. Zničení přehrady by přispělo k přetrvávajícím energetickým problémům Ukrajiny poté, co Rusko začátkem tohoto roku strávilo několik týdnů útoky na životně důležitou infrastrukturu.