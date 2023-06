Zdivočelí dezoláti v ulicích a političtí dezoláti v televizních studiích

5. 6. 2023 / Pavel Veleman

Je důležité připomínat, že politické cíle lidí ovládajících ANO a ODS jsou v jádru stejné a jejich PR majstrštykem bylo přesvědčit voliče, že jde o protiklady. Oběma jde o maximalizaci moci velkého byznysu: Babiš přes kontrolu dotačních toků, ODS skrze destrukci moci státu. — Jan Trnka @trnk_c@witter.cz (@trnk_c) June 4, 2023 "Viděl jsem fotky lidí, kteří se ve veřejném prostoru téměř nikdy neobjevují, trpící těla poškozená prací, únavou, hladem, neustálým ponižováním od vyšších tříd, tato těla mi připomínají ta, která znám ze své rodiny. Kdo se vysmívá žlutým vestám, vysmívá se i mému otci."

(Édouard Louis, francouzský spisovatel)

Slovem dezolát je v současné české společnosti popisován vlastně každý člověk, který nezapadá do systému. Stačí být obtloustlý, mít špatný chrup, špatný písemný a mluvený projev a skandovat často zoufalá, mnohdy opravdu strašná hesla na náměstích. Zde však končí část mé sebekritické pravdy, která pomáhá všem českým měšťákům k jednoduchému označení, posouzení a odsouzení dezolátů. A současné vládě paradoxně tato situace pomáhá k tomu, že všechny protestní aktivity tzv. státotvorné levice jsou předem předurčeny k nízké účasti. Nikdo přece nechce být spojován s paní Peterkovou nebo panem Rajchlem.

Všechno je však složitější. Sociologové a historici nám již dlouhá léta popisují postupný návrat středověku a stejně, jako se nám vrací šokující bohatství maličké skupiny oligarchie, tak se vrací jako protiváha této jasné systémové nespravedlnosti - stále se zvyšující psychotický, emoční, až jurodivý stav duše velké skupiny právě těch frustrovaných obyvatel.



Nemylme se, toto jsou spojené nádoby a řešení je na straně těch mocných. Pakliže tato skupina osob ve své neuvěřitelné pýše, nafoukanosti, minimální sociální empatii a totální odtrženosti od většinové společnosti nepochopí, že takto nelze dlouhodobě vládnout, skončí velmi brzy i ta současná, často formální a nefunkční demokracie v této zemi.

Proto je pro mne daleko větší nebezpečí než dezolát a oligarcha politik a politička, kteří jsou napojeni na třicetiletou českou lumpenburžoazii, která je zase pokračovatelem hodnotové normalizace sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Paradoxně je zástupcem této skupiny většinou vysokoškolsky vzdělaný člen nebo členka početně minimální politické strany, kde "partaje" připomínají spíše mafiánské buňky rodinných kartelů, případně je v čele hnutí přímo člen průmyslového holdingu oligarchy v převleku politika nebo politicko/obchodní projekt temné, byznysové party.

Tito lidé a jejich opričníci (často se neví - kdo koho řídí), jsou schopni s pomocí všech legálních i nelegálních metod odkloňovat (pardon, optimalizovat) své dlouhé peníze, většinou platí minimální daně s ohledem na výši svých příjmů, dále čerpají obrovské dotace, které jsou daleko větší než veškeré sociální dávky a zjednodušeně řečeno:

Desítky let si zde kapitalizují své výnosy a socializují veškeré ztráty. Jejich životy jsou oproti ostatním obyvatelům země zcela jinak pojištěné pro všechny společenské a sociální případy. Tito lidé jsou skutečně přesvědčeni, že jejich úspěch je způsobem individuální pílí. Občas tomu tak skutečně je, ale většinou je jejich úspěch způsoben obrovským majetkovým přesunem po roce 1989.

Je až neuvěřitelné, jak například v Otázkách Václava Moravce jsou stále zvány stejné figury. Až se divák často ohromeně ptá, zda tito lidé nejsou jen dvojníci a ten skutečný Rusnok, Dlouhý, Singer, Rafaj, Zámečník nebo Zamrazilová a Horská tráví neděli třeba na golfu.

Pan doktor Moravec má za dvacet let (!!!) ve své "televizní skříni" asi tak sto odborníků na veškerá témata. I on se stal časem parodií na sebe sama a divák neví, zda i on není s dovolením již pouze velmi dobře placená rekvizita České televize.

Ta neustálá veřejnoprávní převaha těchto "nafouklých myšlenkových fosílií" myšlení konce dvacátého století, které prosazují stále stejná likvidační, neoliberální doporučení, jež nyní už opravdu drasticky oslabují nižší střední třídu a posílají na ulici stovky rodin, které se nedokáží uživit ani dvěma prekarizovanými zaměstnáními. Každou neděli titu chudácí v poledne zažívají ještě ponížení od lidí desítky let tvořících tento systém…

A o čem se v příštích týdnech nebude hovořit v OVM a když - tak pouze s výše zmiňovanými myšlenkovými fosíliemi?

o našem skvělému úspěchu v oligarchizaci státu podle výsledku HDP na počty oligarchických rodin - jsme hned za Ruskem

o postupném kolapsu sociální politiky této země, kde všechny cesty nakonec vedou na Úřady práce ČR nebo do potravinových bank

o totálním kolapsu středních škol zejména v Praze a zničené covidové generaci dětí a jejich rodičů

o metastáze rakoviny této společnosti, které má jméno exekuce a kvůli kterým umírá ve vyloučených lokalitách předčasně desetitisíce lidí každý rok



o nedostupnosti bytů pro 400 000 obyvatel, bytů, které nahrazují obchodníci s chudobou - za nedůstojné bydlení v tzv. ubytovnách si nechávajíé od státu královsky platit na sociálních dávkách přes své novodobé otroky v dluhových pastech

o….-

Toto jsou skutečná témata životů obyvatel v ČR (červen 2023), které ničí tuto zemi A jelikož toto pan Moravec nikdy nepochopí, nemá v této stěžejní debatě veřejnoprávní televize již dlouhou dobu - co dělat.

Pane doktore Moravče, odejděte z tohoto klíčového pořadu sám! V současné době jste největší brzda jakékoli změny výběru osob a rozšíření společenského diskurzu.





















