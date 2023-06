Desítky milionů lidí v USA dostaly výstrahu před zhoršenou kvalitou ovzduší, protože kouř z lesních požárů v Kanadě se šíří na jih

8. 6. 2023

Východní státy USA včetně New Yorku, Massachusetts a Connecticutu vydaly výstrahy, v Kanadě hoří stovky požárů





Desítky milionů lidí ve Spojených státech byly ve středu varovány ohledně kvalityovzduší, protože kouř z kanadských požárů se šířil na jih a v některých největších městech země zbarvil oblohu do kalné hnědé barvy a nasytil ovzduší škodlivým znečištěním.



Státy na východě země, včetně New Yorku, Massachusetts a Connecticutu, vydaly výstrahy týkající se kvality ovzduší a úředníci doporučili lidem omezit venkovní aktivity.

V New Yorku byl v úterý večer cítit zápach kouře, když se obloha zbarvila do oranžovohnědé barvy a viditelnost se před západem slunce zmenšila. Zápach přetrvával i ve středu a očekávalo se, že ve velké části středního a východního státu New York bude až do středečního večera platit doporučení ohledně kvality ovzduší. V New Yorku školy zrušily všechny venkovní akce a obyvatelé byli vyzváni, aby nosili roušky.







V New Yorku, kde se očekávalo další zhoršení podmínek během dne, byli obyvatelé vyzváni, aby omezili pobyt venku, veřejné školy zrušily venkovní aktivity.Kouř z lesních požárů v Kanadě se od května přesouvá na jih do USA. V Kanadě hoří stovky požárů, od západních provincií až po Nové Skotsko a Quebec na východě, kde je více než 150 aktivních požárů v obzvláště divokém začátku letní sezóny.New York měl ve středu podle IQAir druhou nejhorší kvalitu ovzduší ze všech velkých měst na světě. Nejhorší kvalitu ovzduší mělo indické Dillí, které se trvale řadí mezi města s nejhorším znečištěním ovzduší, a páté nejhorší bylo město Detroit ve státě Michigan."Doporučujeme všem obyvatelům New Yorku, aby v co největší míře omezili venkovní aktivity," uvedl starosta Eric Adams."Osoby s již existujícími respiračními problémy, jako jsou srdeční nebo dýchací potíže, a také děti a starší dospělí mohou být obzvláště citliví a měli by v této době zůstat doma."Adams uvedl, že se očekává zhoršení stavu ovzduší během středečního odpoledne a večera.Téměř v celém státě New Jersey byla vyhlášena pohotovost pro kvalitu ovzduší, zatímco mlhavé podmínky a kouř z požárů byly hlášeny v oblasti Velkých jezer od Clevelandu v Ohiu až po Buffalo v New Yorku.Kouř se šířil až na jih do Jižní Karolíny, kde úřady doporučily, aby lidé nechali zavřené dveře a okna.Ve Filadelfii se v noci na úterý kvůli zápachu kouře objevilo několik telefonátů na tísňovou linku, informovala stanice 6ABC, a obyvatelé byli vyzváni, aby pokud možno nevycházeli ven.Výstrahy týkající se kvality ovzduší jsou vyvolány řadou faktorů, včetně zjištění znečištění jemnými částicemi - známými jako "PM 2,5" - které mohou dráždit plíce."V horních cestách dýchacích máme obranné prvky, které zachycují větší částice a brání jim dostat se dolů do plic. Tyto částice ale mají tak nějak správnou velikost, aby se přes tyto obranné prvky dostaly," řekl agentuře Associated Press doktor David Hill, pneumolog z Waterbury ve státě Connecticut a člen národní rady ředitelů Americké plicní asociace."Když se tyto částice dostanou do dýchacích cest, vyvolávají v těle zánětlivou reakci."Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) uvedla, že je pravděpodobné, že se bude vyskytovat zamlžená obloha, snížená viditelnost a zápach hořícího dřeva a že kouř bude v severních státech přetrvávat několik dní."Není to nic neobvyklého, že se v naší oblasti vyskytuje kouř z požárů. Je to velmi typické, pokud jde o severozápadní Kanadu," řekl agentuře AP Darren Austin, meteorolog a hlavní odborník na kvalitu ovzduší z oddělení pro správu životního prostředí na Rhode Islandu. Obvykle se však kouř vznášel ve vzduchu a neměl vliv na zdraví lidí, dodal Austin.Odborníci i někteří političtí představitelé upozorňují na souvislosti mezi požáry a klimatickou krizí.Studie z roku 2021, kterou podpořila Národní asociace pro oceán a atmosféru, zjistila, že hlavní příčinou nárůstu horkého a suchého počasí při požárech na západě USA je změna klimatu.Do roku 2090 se očekává, že celosvětová intenzita lesních požárů se díky změně klimatu zvýší až o 57 %, varovala loni zpráva OSN.