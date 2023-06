Zelenskyj komentoval materiál Washington Postu o ukrajinském "plánu" na zničení plynovodu Nord Stream

9. 6. 2023

Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina nemá nic společného se sabotáží ruských plynovodů Nord Stream v Baltském moři loni v září. Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina nemá nic společného se sabotáží ruských plynovodů Nord Stream v Baltském moři loni v září.

Řekl to v rozhovoru pro vydavatelství skupiny Axel Springer, píše Evropejska Pravda.





V komentáři k nedávným zprávám médií o údajném plánu ukrajinské armády zničit Nord Stream Zelenskyj zdůraznil, že "Ukrajina nic takového neudělala".





"Jsem prezident a dávám příslušné rozkazy... Nevěděl jsem nic, na 100 procent. Řekl jsem: "Ukažte nám důkazy. Pokud to udělala naše armáda, ukažte nám důkazy," řekl.





Připomeňme, že The Washington Post zveřejnil materiál, podle kterého západní zpravodajské služby údajně věděly o plánu zničit Nord Stream 1 a Nord Stream 2 za účasti ukrajinské armády. Jeho cílem bylo údajně zabránit Rusku v obnovení vývozu plynu do EU.





Tento plán, tvrdí WP, byl údajně objeven zpravodajskou službou jednoho z evropských spojenců Spojených států a předán Ústřední zpravodajské službě (CIA) v červnu 2022. Jeho účastníci údajně podléhali vrchnímu veliteli ozbrojených sil Ukrajiny Valeriji Zalužnému. Zdá se však, že stávající plán byl pozastaven a neexistují žádné důkazy, že by ho Ukrajina realizovala.





Připomeňme, že v březnu západní média zveřejnila materiály naznačující, že za výbuchem plynovodů by mohly stát nevládní skupiny, mezi něž by mohli patřit Rusové a Ukrajinci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina nebyla zapojena do výbuchů a nabídl, že bude analyzovat, kteří hráči by mohli takový padělek potřebovat.





Koncem dubna dánská média obdržela informace z vojenských zdrojů, že ruské plavidlo SS-750 bylo poblíž Nord Streamu čtyři dny před výbuchy.





V květnu bylo zveřejněno společné vyšetřování novinářů ze severní Evropy, podle něhož ruské lodě navštívily oblasti výbuchů u ruského plynovodu Nord Stream nejméně třikrát, naposledy pět dní před incidentem.





