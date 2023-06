"Požadujeme navrácení Kurilských ostrovů Japonsku!"

12. 6. 2023

Před sedmým fórem svobodných národů PostRuska, které se uskuteční příští měsíc, vláda Nezávislého Tatarstánu v exilu oznámila, že podporuje úsilí Tokia o znovuzískání Ruskem okupovaných zemí Severního teritoria na Kurilských ostrovech a doufá, že se Japonsko spojí s dalšími národy a pomůže zajistit jejich nezávislost a obnovu. Před sedmým fórem svobodných národů PostRuska, které se uskuteční příští měsíc, vláda Nezávislého Tatarstánu v exilu oznámila, že podporuje úsilí Tokia o znovuzískání Ruskem okupovaných zemí Severního teritoria na Kurilských ostrovech a doufá, že se Japonsko spojí s dalšími národy a pomůže zajistit jejich nezávislost a obnovu.

Toto Prohlášení přichází ve formě otevřeného dopisu japonskému předsedovi vlády Fumio Kišidovi od Rafise Kašapova, předsedy vlády Nezávislého Tatarstánu a dalších lídrů nezávisle smýšlející tatarské diaspory.

Zatímco někdo může mít sklon odmítnout tuto výzvu jako snahu upoutat pozornost an Tatarstán a Fórum svobodných národů PostRuska, je to ve skutečnosti více než jen to. Jde o důležitý krok k vytváření spojenectví mezi národy, které jsou nyní okupovány Moskvou, a cizími zeměmi, v tomto případě Japonskem.

Relativně málo zemí v rámci současných hranic Ruské federace přijalo tento krok a ještě méně jich tak učinilo se zeměmi mimo Evropu. Ale Tatarstán, stejně jako etničtí Ukrajinci ze Zeleného klínu na ruském Dálném východě, jsou vítané výjimky; a mohou mít úspěch, protože Tokio trvá na tom, že Rusko protiprávně okupuje japonské území.

