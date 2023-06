Ruská agrese na Ukrajině: "masivní raketový útok" na město Kryvyj Rih; v Záporoží byl zabit vysoký ruský generál

13. 6. 2023

Desítky zraněných a nejméně šest mrtvých v Kryvém Rohu; generálmajor Sergej Gorjačev zabit při raketovém útoku



- Město Kryvyj Rih zasáhl "masivní" ruský raketový úder



Rusko v noci na úterý provedlo "masivní raketový útok" na středoukrajinské město Kryvyj Rih, při kterém byli zabiti a zraněni lidé a poškozena civilní infrastruktura, uvedli v úterý brzy ráno oficiální činitelé.

A resident of the building in Kryvyi Rih hit by a Russian rocket showed the aftermath in her apartment.



- Počet mrtvých v Kryvém Rohu stoupl na šest.



Počet mrtvých při zásahu v Kryvém Rohu vzrostl na šest, informovala agentura Reuters s odvoláním na místního starostu.





- Ruská média v pondělí informovala, že při ukrajinském raketovém úderu na jihu Záporožské fronty zahynul zkušený ruský generál



"V důsledku nepřátelského raketového útoku byl zabit náčelník štábu 35. kombinované armády generálmajor Sergej Gorjačev," uvedl ve svém příspěvku na Telegramu známý pro-válečný blogger Voenkor.



Gorjačev, vyznamenaný velitel, dříve velel ruským jednotkám v moldavském separatistickém regionu Podněstří.



Voenkor dodal, že "podle představitelů velení Sjednocené skupiny vojsk (S) dnes armáda ztratila jednoho z nejefektivnějších vojenských velitelů".



Několik ruských válečných bloggerů uvedlo, že Gorjačova pravděpodobně zabila střela Storm Shadow dodaná Velkou Británií.



Ruské ministerstvo obrany se ke Gorjačevově smrti zatím nevyjádřilo.



Předpokládá se, že od invaze Moskvy na Ukrajinu bylo zabito více než tucet ruských generálů.



Předpokládá se, že Záporožská oblast, jejíž přibližně 80 % kontrolují ruské síly, je jedním z hlavních ohnisek ukrajinské protiofenzívy.

- Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videozáznamy, na kterých jsou podle něj vidět tanky Leopard německé výroby a bojová vozidla Bradley americké výroby, které ruské síly ukořistily v bitvě s ukrajinskými jednotkami.



Místo a čas pořízení videozáznamu nebyly nezávisle ověřeny.



Ve zprávě na Telegramu ministerstvo uvedlo:



Vojáci divizí skupiny Vostok si prohlížejí nepřátelské tanky a bojová vozidla pěchoty ukořistěné v bitvě.



Všechna ukořistěná technika je západní výroby: Německé tanky Leopard a BMP Bradley americké výroby.





- Koordinátorka humanitární pomoci OSN na Ukrajině Denise Brownová důrazně odsoudila úterní ranní útok na Kryvyj Rih.



Ve svém prohlášení uvedla:



Ruská invaze si opět vyžádala oběti na životech a přinesla utrpení obyvatelům Ukrajiny. Dnes ráno byl při útoku na Kryvyj Rih zasažen obytný dům, při němž zahynulo a bylo zraněno mnoho civilistů. Mezinárodní humanitární právo hovoří jasně: civilisté a civilní infrastruktura nejsou cílem!



- Vladimir Putin včera v komentáři, který přinesla agentura Tass, obvinil Ukrajinu z útoků na civilisty s tím, že to nemá vojenský smysl. Rusko přitom tvrdě útočí na civilní oblasti na Ukrajině už více než rok. Putin řekl:



"Proč, upřímně řečeno, nepřítel zasahuje obytné oblasti? Nemá to logiku. Kvůli čemu, proč, jaký to má smysl? A samozřejmě humanitární cíle - to je úžasné. A nemá to žádný vojenský smysl, je to nula.





- Poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak upozornil, že mezinárodní společenství musí ještě přijmout "klíčová rozhodnutí", a vyzdvihl noční úmrtí v Kryvém Rogu. Na Twitteru napsal: "



Kryvyj Rih. Byl zasažen obytný dům. Tři mrtví, 25 zraněných, neznámý počet lidí pod troskami. A takové věci se dějí každou noc. Protože Ruská federace bezostyšně ničí Ukrajinu.



Chápu, že když sedíte tisíce kilometrů od Ukrajiny, můžete měsíce mluvit o "geopolitice", "urovnání" a nežádoucí eskalaci. A umožnit řádění "ruského světa". Ale klíčová rozhodnutí budou muset být stejně přijata - Rusko určitě prohraje a bude sedět na lavici obžalovaných ...





- Ranní ostřelování dvou vesnic v ruské Kurské oblasti ze strany Ukrajiny poškodilo několik domů a podle gubernátora místní oblasti narušilo dodávky plynu a elektřiny.





Roman Starovojt uvedl, že v obci Ťorkino bylo poškozeno devět domů a narušena dodávka plynu a elektřiny, zatímco v obci Gluškovo bylo poškozeno několik domů. Obě obce leží v blízkosti hranic s Ukrajinou.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- V noci na úterý vypukl požár v ropné rafinerii v ruském Krasnodarském kraji, informovala ruská tisková agentura RBK s odvoláním na místní městskou správu.



RBK uvedla, že požár je nyní lokalizován a jeho příčina není bezprostředně jasná.



Minulý měsíc místní gubernátor regionu uvedl, že pravděpodobnou příčinou požáru, který vypukl v ropné rafinerii Afipsky v oblasti, byl ukrajinský dron. Ukrajina odpovědnost popřela.



Rafinerie Afipsky se nachází nedaleko černomořského přístavu Novorossijsk, poblíž jiné rafinerie, která byla několikrát napadena.



- Ukrajinská státní televizní stanice Suspilne s odvoláním na šéfa regionu Oleksandra Prokudina uvádí, že na Ukrajinou kontrolovaném pravém břehu Dněpru je v současné době zatopeno 3 600 domů v 31 osadách. Uvádí, že hladina vody klesla o 27 cm a že za poslední den voda ustoupila z 200 domů v Chersonské oblasti.



- Šéf jaderného dozoru OSN přijede v úterý do Kyjeva, kde se setká s Volodymyrem Zelenským a poté se vydá do Záporožské jaderné elektrárny.



Rafael Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii od začátku konfliktu varuje před možností jaderné havárie v elektrárně, kterou již dvakrát navštívil a kde sídlí stálý tým MAAE.



Ruskem držená přehrada Kachovka - která byla minulý týden protržena při incidentu, z něhož Kyjev viní Moskvu - tvoří nádrž, která zajišťuje chladicí vodu pro Ruskem okupovanou elektrárnu.



MAAE varovala, že havárie přehrady Kachovka "[zkomplikovala] již tak nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení".



Grossi uvedl, že "předloží program pomoci v důsledku katastrofálního zatopení přehrady Nová Kachovka".



- V Kryvém Rogu, v místě pětipatrového obytného domu a zničeného skladu, které byly v noci zasaženy ruskými údery, probíhají záchranné práce, uvedl gubernátor místního regionu.



Starosta města Oleksandr Vilkul uvedl, že pod troskami je pravděpodobně uvězněno nejméně sedm lidí, aniž by poskytl další podrobnosti. Již dříve gubernátor Serhij Lysak uvedl, že "pod troskami budovy jsou stále lidé. Došlo tam k požáru."



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se v Kryvém Rohu narodil, útok na své rodné město odsoudil.



- V pondělí Ukrajina obvinila ruské síly ze zničení další přehrady s cílem zpomalit protiofenzívu Kyjeva.



Zatímco záchranné a pomocné práce pro oběti zničení přehrady Kachovka vstoupily do sedmého dne, byla ruská armáda obviněna z vyhození do povětří menší přehrady na řece Mokri Jaly, která se stala dosud nejúspěšnější osou ukrajinského postupu v západním Doněcku.



Ukrajinské jednotky se během minulého týdne přesunuly po obou stranách řeky a cestou osvobodily vesnice.



Valerij Šeršen, ukrajinský vojenský mluvčí pro tento sektor fronty, sdělil tiskové agentuře Ukrajinska pravda, že okupační síly vyhodily do povětří hráz na horním toku řeky Mokri Yaly, což způsobilo záplavy na obou březích.



Šeršen uvedl, že ruským cílem bylo "zpomalit ukrajinskou protiofenzívu", ale tvrdí, že se to nepodařilo. Přehrada se zřejmě nacházela u obce Kljuchove, ale její zničení nebylo možné nezávisle ověřit.

- Počet mrtvých při katastrofě přehrady Kachovka stoupá



Při záplavách způsobených zřícením přehrady Kachovka se stále pohřešuje 41 lidí, zatímco počet obětí nyní činí 10, uvedli ukrajinští představitelé.



Přehrada na Ruskem kontrolovaném území podél frontové linie v Chersonské oblasti byla zničena 6. června, což donutilo tisíce lidí k útěku a vyvolalo obavy z humanitární i ekologické katastrofy.



"V současné době víme o 10 mrtvých v Chersonu a oblasti," uvedl ukrajinský ministr vnitra Igor Klymenko na Telegramu. "Hlásíme také 41 pohřešovaných osob."



Gubernátor Chersonské oblasti, která byla povodněmi postižena nejvíce, uvedl, že v pondělí byla v hlavním městě oblasti nalezena dvě těla.



"Dnes byla v jedné z městských čtvrtí nalezena utonulá neznámá žena a padesátiletý muž," uvedl Oleksandr Prokudin na Telegramu.



O den dříve Prokudin uvedl, že tři lidé zahynuli, když Rusko ostřelovalo záchranný člun evakuující lidi po ničivých záplavách.





- Ukrajina dosahuje malých úspěchů v "tvrdé" protiofenzívě





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil boje v dlouho očekávané protiofenzívě za "tvrdé", ale dodal, že "postupujeme vpřed".



"Děkuji našim chlapcům za každou ukrajinskou vlajku, která se nyní vrací na své právoplatné místo ve vesnicích na nově deokupovaném území," řekl ve svém nočním projevu.



Ministerstvo obrany země uvedlo, že v posledním týdnu bojů v Doněcku bylo "osvobozeno sedm osad".



"Rozloha území, které bylo vzato pod kontrolu, činila 90 kilometrů čtverečních," uvedl náměstek ministra obrany.



V posledních dnech ukrajinské síly vyhlásily osvobození řady vesnic podél řeky Mokri Jaly: Mezi nimi jsou Blahodatne, Neskuchne, Makarivka a Storoževe.



Podle thinktanku Institute for the Study of War (ISW) však zdroje informovaly, že ruské jednotky v pondělí zahájily rozsáhlý protiútok proti ukrajinským silám.



Některé ruské zdroje uvedly, že při této operaci byla znovu dobyta obec Makarivka, uvádí ISW.





Podrobnosti v angličtině

